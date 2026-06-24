Seit Jahren versuchen Notenbanker mit Zinssenkungen den Wachstumsmotor am Laufen zu halten. Der wohl bekannteste unter den "Tauben" war Alan Greenspan, der nun im stolzen Alter von 100 Jahren verstorben ist. Er neigte dazu, die Zinsen relativ niedrig zu halten und flutete die Märkte in Krisen wie dem Schwarzen Montag 1987, der Dotcom-Blase oder nach Nine Eleven 2001 rasch mit Liquidität. Die daraus resultierende, dovishe Politik des billigen Geldes - im Gegensatz zu hawkish - wird von vielen Experten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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