Unicredit-Chef Andrea Orcel sieht sich im Übernahmepoker mit der Commerzbank auf der Ziellinie: "Es gibt keine höhere Offerte, das Angebot ist fair". Bundesregierung gibt offenbar Widerstand auf. Unicredit-Chef Andrea Orcel hat auf einer Konferenz der italienischen Bank Mediobanca eine Aufstockung der Übernahme-Offerte für die Commerzbank ausgeschlossen. Der Preis der noch bis 3. Juli verlängerten laufenden Offerte sei "fair". Gleichzeitig sieht sich der Unicredit-Chef im Übernahmepoker mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag