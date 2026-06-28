Paukenschlag vom Freitag: 3,1 Mio. USD-Deal: Erobert TempraMed jetzt den Milliardenmarkt Saudi-Arabien?

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5,34 Mio. Diabetiker, extreme Hitze und ein boomender GLP-1-Markt: TempraMed sichert sich exklusiven Vertriebszugang für Saudi-Arabien - der nächste Baustein der internationalen Expansion.

- ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von TempraMed Technologies (WKN: A41JQU)

Liebe Leserinnen und Leser,

der Traum eines jeden Anlegers in Wachstumsaktien ist:

In der Anfangsphase in ein noch unbekanntes Unternehmen mit einer Mini-Börsenbewertung investieren, das dann mit einem neuartigen Produkt einen neuen, noch völlig unerschlossenen Multi-Milliardenmarkt erschließt und als Marktführer gigantisches Umsatz- und Gewinnwachstum erlebt - was die Aktie in völlig neue Dimensionen der Börsenbewertung katapultiert.

Wir kennen die großen Erfolgsgeschichten:

Amazon.com und E-Commerce

Apple/iPhone und Smartphones

Tesla und E-Mobilität

SAP und Unternehmenssoftware

Doch diese Chancen sind gelaufen. Sind Vergangenheit. Die wirklich entscheidende Frage lautet:

Wo könnte JETZT in 2026 die nächste derartige Chance zu finden sein?

Denn die Erfolgsgeschichten von Amazon.com, Apple oder Tesla sind schön und gut. Aber wir haben nicht mehr 1996 oder 2006. Wir haben 2026. Wo könnte man heute so eine Traum-Kombination wie oben beschrieben finden?

Die Antwort:

Im Gesundheitsmarkt - einem der größten Märkte überhaupt, mit Jahresumsätzen von Multi-Billionen USD (mit einem "B"!). Einem Billionenmarkt (weltweite Umsätze in 2025: 11,7 Billionen USD), der übrigens völlig krisensicher bezüglich Inflation oder Rezession ist. Genau in diesem Mega-Markt könnte sich GENAU JETZT eine Traum-Chance mit dem noch völlig unbekannten kanadischen Medizintechnik-Unternehmen TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) eröffnen.

Advertorial/Werbung -

Auftraggeber TempraMed Technologies (WKN: A41JQU)

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

TempraMed hat sich in einem neuartigen Wachstumsmarkt des Gesundheitssektors dominant positioniert.

Man hat eine monopolartige Stellung in diesem neuen Wachstumsmarkt.

TempraMed könnte dadurch einen 30-Mrd.-USD-Markt revolutionieren.

TempraMed hat bereits vier Produkte AUF DEM MARKT.

Große Namen wie Amazon.com, Target, CVS sind in den letzten zwei Jahren alle schon Partnerschaften mit TempraMed eingegangen.

Die heiße Umsatz-Wachstumsphase startet jetzt in 2026!

Und das potenziell Beste für risikobereite Anleger:

TempraMed hat erst eine winzige Börsenbewertung von 45,7 Mio. USD (fully diluted, Stand 26.06.2026).

Die Aktie ist noch völlig unbekannt, da der Wert erst seit dem 15. Oktober 2025 börsengelistet ist!

Aktuelle Meldung: Exklusiv-Deal öffnet TempraMed die Tür nach Saudi-Arabien

Frische Nachricht: TempraMed hat am Freitag nachbörslich den nächsten Schritt seiner internationalen Expansion gemeldet - und der hat es in sich. Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung (LOI) für die exklusive Distribution seiner Produkte im Königreich Saudi-Arabien unterzeichnet. Lokaler Partner ist die etablierte Rawafed Health International Company mit rund 25 Jahren Erfahrung im saudischen Gesundheitsmarkt.

Geplant ist eine auf fünf Jahre angelegte Exklusiv-Partnerschaft mit einem vorgesehenen Mindest-Abnahmevolumen von rund 3,1 Mio. USD - und das in einem der heißesten Diabetes-Märkte der Welt: In Saudi-Arabien leben bereits 5,34 Mio. Diabetiker (Erwachsenen-Prävalenz: 23,1%), Tendenz stark steigend.

Wichtig zur Einordnung: Noch handelt es sich um eine nicht bindende Absichtserklärung - ein verbindlicher Vertrag und die finalen Umsätze hängen u. a. von der Zulassung durch die saudische Gesundheitsbehörde SFDA ab. Doch genau solche Meldungen sind die Bausteine, mit denen TempraMed seine angepeilte Wachstumsstory untermauern will. Alle für sie wichtigen und sicherlich auch kursrelevanten Details dazu lesen Sie weiter unten im Kapitel zur internationalen Expansion. Wenn immer mehr Anleger auf diese Aktie aufmerksam werden und die Umsätze tatsächlich wie geplant in 2026 förmlich explodieren, könnte der Aktienkurs nämlich auf einem ganz anderen Bewertungsniveau stehen. Daher sollten sie diese wichtigen Informationen nicht verpassen.

Gesundheitssektor: Historischer Wandel könnte historische Investmentchance schaffen

Die moderne Medizin erlebt derzeit einen tiefgreifenden Wandel - und erfahrene Börsianer wissen: Wo sich Wandel vollzieht und alte Strukturen durch Neues ersetzt werden, da ergeben sich immer wieder ultra-spannende, ja manchmal sogar historische Investmentmöglichkeiten.

Denken Sie an den Heim-PC und Software. Denken Sie an die E-Commerce-Revolution und Old Economy. Denken Sie an alte Nokia-Handys und die Smartphone-Revolution. Denken Sie an zahlreiche Medikamente, die über die vergangenen 150 Jahre die menschliche Gesundheit revolutionierten.

Heute erleben wir in der modernen Medizin solch eine historische Phase des Wandels.

Und: Aktuell gibt es nicht nur einen derartigen Wandel, sondern es treffen gleich zwei Phasen des Wandels zeitgleich aufeinander. Das ist eine extrem seltene Konstellation - und sie könnte damit gut informierten Anlegern besonders dynamische Gewinnchancen für die Aktien von Unternehmen bieten, die gleich von beiden Wandel-Phasen profitieren. So wie potenziell TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022).

Die beiden Phasen des Wandels in der modernen Medizin:

Ebene: Die Entwicklung von Medikamenten

Immer mehr Therapien basieren auf biologischen Wirkstoffen, Hormonen. Dazu kommen Insulinpräparaten oder GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion. Durch diese Medikamente erleben wir enorme Fortschritte bei der Behandlung chronischer Krankheiten. Doch diese neuartigen Arzneimittel sind oft hochsensibel in der Aufbewahrung. Sie müssen vielfach strikt kühl gelagert werden, und diese Kühlketten dürfen nicht unterbrochen werden. Oder diese Mittel verlieren schnell ihre Wirksamkeit oder werden gar gefährlich für die Patienten.

Ebene: Der Vertrieb von Medikamenten

Der E-Commerce hat inzwischen auch die letzte Bastion des Gesundheitssektors erreicht: die Medikamente. Sie kennen die immer beliebter werdenden Onlineapotheken. Es ist immer mehr gang und gäbe, Medikamente online zu kaufen und diese dann per Post zu erhalten wie klassische Konsumartikel.

E-Commerce und medizinische Selbstversorgung kreieren neuen Milliardenmarkt

Auf der einen Seite bringt solch ein Wandel in der Wirtschaft in der Gesellschaft immer große neue Chancen mit sich. Darauf fokussieren sich die meisten Anleger. Aber mindestens genauso spannend: So ein Wandel bringt auch fast immer neue Probleme mit sich. Neue Probleme, die es zuvor nicht gab.

In diesem Fall geht es um ein Problem, das lange Zeit unterschätzt wurde: die ununterbrochene Kühl-Lagerung von Medikamenten. Die Pharmafirmen haben inzwischen sehr gute Lieferketten aufgebaut, um mit sicherem oder gekühltem Versand von dem Boom des E-Commerce im Medikamentenmarkt zu profitieren. Der Teil funktioniert.

Doch es ist nun ein neues Problem entstanden. Ein potenzielles Milliarden-USD-Problem, das im Gesundheitssektor "die letzte Meile" genannt wird. Darunter versteht man die sichere Handhabung von sensiblen Medikamenten - wie z.B. Insulin, das konstant gekühlt gelagert werden muss - durch die Patienten.

Die Lagerung geht noch. Da nimmt man einfach den Kühlschrank - wie es wahrscheinlich viele von Ihnen selbst tun. Doch was ist mit dem sicheren Transport? Was machen Sie, wenn Sie auf Reisen gehen? Auf Geschäftsreise müssen? Verwandte besuchen wollen? Ihren Traumurlaub in entlegenen Gegenden der Welt starten?

Aber es geht auch um kürzere Aktivitäten wie Outdoor-Sport. Wandern. Oder den Alltag als Berufspendler. Regelmäßig einzunehmende Medikamente, wie z.B. Insulinmittel, müssen ja trotzdem genommen werden. Patienten müssen ihre Medikamente deshalb im Alltag transportieren.

Die revolutionären Kühlbehälter von TempraMed sind leicht und handlich (Quelle: TempraMed)

Hohe Temperaturen im Sommer, Kälte im Winter oder längere Reisen können jedoch dazu führen, dass die Wirksamkeit eines Medikaments geschädigt wird. Viele Patienten gehen fälschlicherweise davon aus, dass Medikamente stabil bleiben, solange sie nicht extremen Bedingungen ausgesetzt werden.

Tatsächlich reagieren zahlreiche moderne Arzneimittel jedoch äußerst empfindlich auf Temperaturschwankungen. Insulin kann beispielsweise durch Hitze seine Wirksamkeit verlieren. Dasselbe gilt für viele GLP-1-Medikamente, die derzeit weltweit zu den am schnellsten wachsenden Arzneimittelklassen gehören.

Ein Unterbrechen der Kühlkette oder starke kurzfristige Hitzeanstiege können bei temperatursensiblen Medikamenten zu

verminderter Wirksamkeit

unvorhersehbaren Dosierungseffekten

schlechteren Therapieergebnissen

führen. Für Patienten kann dies schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Für Patienten mit Diabetes oder schweren Allergien kann die Funktionsfähigkeit eines Medikaments sogar lebensentscheidend sein.

Deshalb müssen diese Medikamente während des Transports kontinuierlich und ohne Unterbrechung sicher gekühlt gelagert werden. Für diesen Eigentransport nutzten Patienten bisher primär Self-Help-Lösungen (Medikamente in Eiswürfel-Beutel in einer Kühlbox transportieren) oder suboptimale Kühlboxen - primär mit Trockeneis oder Kühlakkus aus dem Gefrierfach.

Wenn Sie jetzt denken: "Moment mal, das klingt ja wie meine Kühlbox für Bier und Bratwürste für den Grillabend mit Freunden." Genau. Das ist der Level an Professionalität, über den wir für einen absolut kritischen Bereich einer gesicherten Medikamentenversorgung sprechen. Es gibt auch Kühlboxen, die mit elektronischen Kühlsystemen arbeiten. Doch die müssen kontinuierlich aufgeladen werden.

Die Probleme sind immer die gleichen: Diese Systeme garantieren keine konstante langfristige Kühlung zu den benötigten Temperaturen. Doch durch schwankende Temperaturen können Medikamente beschädigt werden. Das ist bei Indikationsfeldern wie Diabetes oder lebensbedrohlichen Allergien hochgefährlich und nicht akzeptabel.

Revolution im gekühlten Transport von Medikamenten

Genau an dieser Stelle setzt das Medizintechnik-Unternehmen TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) an. TempraMed hat einen neuartigen Markt im Gesundheitssektor frühzeitig entdeckt. Ein Markt mit Multi-Milliardenpotenzial, wenn Sie bedenken, wie viele Medikamente ununterbrochene Kühlketten benötigen. Allen voran Insulinmittel und die inzwischen ultrapopulären GLP-1-Abnehmmittel.

Setzen Sie diesen Fakt zusammen mit den Fakten, dass die Menschen heute so viel reisen wie noch nie in der Geschichte der Menschheit und dass immer mehr Menschen ihre Medikamente selbst einnehmen. Es wird sofort klar: Hier existiert ein Loch in der sicheren Medikamentenlagerung, das immer größer und dringlicher wird.

Dies ist ein weltweites Gesundheitsproblem, das Millionen von Menschen betrifft. Denn die Zahl der Diabetesfälle steigt immer weiter. Die Zahl der Nutzer der Abnehmspritzen steigt immer weiter. Sprich: Hier wächst ein echter Multi-Milliardenmarkt heran! Und TempraMed ist der First Mover mit einem konkurrenzlosen Produkt namens VIVI.

Die Temperaturschwankungen der VIVI-Kühlbehälter von TempraMed (Quelle: TempraMed)

TempraMed hat neuartige VIVI-Kühlbehälter für Medikamente wie Insulin, GLP-1-Abnehmmittel und Allergiemedikamente entwickelt, welche die Medikamente über lange Zeiträume konstant in der vorgeschriebenen kühlen Temperaturzone lagern und vor Hitze und Kälte schützen. Ohne Batterien, ohne externe Kühlakkus oder Ladekabel. Und mit viel besserer Transportgröße als die bisherigen sperrigen Kühlbehälter. Die VIVI-Behälter passen selbst in kleinere Taschen wie Handtaschen und sogar Hosentaschen.

Es ist ein neuer 30-Mrd.-USD-Markt entstanden

TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) ist also ein Ausrüster für den Medikamentenmarkt. Mit seinen revolutionär neuartigen Schutzbehälter für den sicher gekühlten Transport von Medikamenten, deren Kühlkette nicht unterbrochen werden darf, hat sich TempraMed in einem neuen Wirtschaftszweig positioniert, dessen insgesamt adressierbares Marktpotenzial laut TempraMed fantastische 30 Mrd. USD beträgt. 30 Mrd. USD!

Weltweit nutzen über 160 Mio. Menschen regelmäßig Medikamente, die temperatursensibel sind und kontinuierlich gekühlt gelagert werden müssen. Dabei steigt die Zahl der Patienten stetig weiter an. Das ist ein riesiger Markt für ein kleines Unternehmen wie TempraMed mit einer aktuellen Börsenbewertung von erst rund 45,7 Mio. USD (oder 65,5 Mio. CAD, fully diluted Stand 26. Juni 2026).

Die revolutionären Kühlbehälter von TempraMed zum sicher gekühlten Transport über Kurz- oder Langstrecke richten sich an verschiedene Indikationsgebiete mit Milliarden- und Multi-Milliarden USD an Jahresumsätzen. Im Fokus stehen dabei:

Insulin

GLP-1-Medikamente wie Ozempic oder Wegovy

EpiPens

Biologika

Hormonpräparate

verschiedene Injektionsmedikamente

Wichtig: TempraMed hat aktuell vier verschiedene Produkte BEREITS AUF DEM MARKT!

VIVI Cap hat bereits die Marktzulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA. Achtung: Die sogenannten VIVI-Kühlbehälter sind aktuell die einzigen Kühlsysteme mit einer FDA-Zulassung in den USA!

Die Zertifizierung des unabhängigen Validation Institute (Quelle: TempraMed)

Zudem haben die VIVI-Kühlsysteme bereits ein Validierungs-Zertifikat durch das unabhängige Validation Institute erhalten, welches das Einsparungspotenzial für Patienten bestätigt. Das ist Gold, um auf die Rückerstattungslisten der Krankenversicherer in den USA aufgenommen zu werden.

Revolutionär neuartige Kühlbehälter vom TempraMed werden bereits verkauft!

Das unterscheidet TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) von der Masse der Smallcap-Unternehmen aus dem Medizintechnik-Sektor. Die allermeisten diese Firmen befinden sich erst in der Entwicklungsphase. Über diese Phase ist TempraMed schon hinaus. Die immer risikobehaftete Entwicklungsphase liegt bereits HINTER TempraMed.

Interessierte Anleger gehen die Forschungsrisiken bei TempraMed JETZT gar nicht mehr ein. Im Gegenteil: Aktionäre sind GENAU JETZT ZUR RICHTIGEN ZEIT AM RICHTIGEN ORT!

Vier Produkte sind JETZT auf dem Markt!

TempraMed hat die Zulassung durch die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA!

Alle vier Produkte werden bereits verkauft!

Beweis 1:

Man hat in den letzten zwei Jahren bereits über 150.000 Transportbehälter verkauft. Sie können die Kühlbehälter auf Amazon.com finden. Machen Sie selbst den Test: Tippen Sie bei Amazon.com den Namen des Spitzenprodukts VIVI Cap ein und sehen Sie selbst, wie die Produkte von TempraMed erscheinen.

(Quelle: Amazon.com)

Beweis 2:

Laut TempraMed kaufen rund 30% der Kunden weitere VIVI-Kühlbehälter (z.B. für die Reiseapotheke, für das Auto etc.). Dieser hohe Prozentsatz belegt eine hohe Kundenzufriedenheit.

Kühlbehälter zum sicher gekühlten Transport von Insulin- und GLP-1-Medikamenten

Der Umsatz-Star von TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) ist VIVI Cap. Es macht aktuell den Großteil der Umsätze aus. Das ist verständlich. Bedient es doch den Multi-Milliardenmarkt Insulin/Diabetes. Der globale Insulinmarkt hat ein Marktvolumen zwischen 30 und 40 Mrd. USD (je nach Marktanalyse).

Als Börsianer und Europäer wissen wir natürlich bestens Bescheid über den gigantischen Insulinmarkt. Denn durch seine Insulin-Medikamente ist der europäische Pharmariese Novo Nordisk zu einem der größten und bekanntesten Konzerne Europas aufgestiegen. 2025 machte Novo Nordisk mit seinen Insulin-Präparaten sagenhafte 8,4 Mrd. USD Umsatz!

Potenziell wäre jeder der Diabetes-Kunden von Novo Nordisk auch ein Kunde für TempraMed. Dies soll jedoch nur als Beispiel illustrieren, was für ein riesiges Potenzial allein der Insulinmarkt für TempraMed eröffnet. Denn jeder dieser Kunden muss sein Insulin sicher gekühlt transportieren.

Die vier Produkte von TempraMed sind:

VIVI Cap

Markt: Insulin



VIVI Epi

Markt: Lebensbedrohliche Allergien (z.B. bei Verzehr von Nussarten etc.)



VIVI Med

Markt: GLP-1-Abnehmspritzen



VIVI Cap Smart Markt: Eine App für Diabetiker, um die Insulinbehandlung zu optimieren

Die Produkte von TempraMed (Quelle: TempraMed)

Neuer Transportbehälter VIVI Med könnte der größte Verkaufsschlager werden

Doch mindestens genauso spannend wie der bereits erfolgreich angelaufene VIVI Cap-Kühlbehälter könnte der neue Kühlbehälter VIVI Med werden! VIVI Med ist gerade erst auf den Markt gekommen. Es ist noch ganz neu!

Tatsächlich könnte VIVI Med für TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) sogar noch größeres Potenzial haben als VIVI Cap oder VIVI Epi. Denn mit VIVI Cap (Insulin) und VIVI Epi (Allergien) entwickelte TempraMed bisher gezielt Kühlbehälter für jeweils ein Indikationsgebiet.

VIVI Med ist nun der erste Transportbehälter von TempraMed, mit dem Kunden Medikamente aus mehreren Indikationsgebieten sicher gekühlt transportieren können. An erster Stelle steht kein geringerer Markt als die heißeste neue Medikamenten-Entwicklung der Dekade:

Der Multi-Milliardenmarkt: GLP-1. Besser bekannt als die weltberühmte Abnehmspritze.

Der Erfolg von GLP-1 ist atemberaubend. Das jährliche Umsatzpotenzial ist schon jetzt größer als das von Insulin! Es wird auf rund 50 Mrd. USD pro Jahr geschätzt. Mit rasant steigendem Wachstum! Eli Lilly, die Nr. 1 im GLP-1-Markt, erzielte 2025 geradezu einen Fabel-Umsatz von 36,5 Mrd. USD mit seinen GLP-1-Mitteln Zepbound und Mounjaro.

VIVI Med kann zudem auch für den Transport von Hormonpräparaten eingesetzt werden, die ebenfalls eine ununterbrochene Kühlkette benötigen. Die Umsatzanalysen verschiedener Analystenhäuser liegen für diesen Sektor zwischen 7 und 8 Mrd. USD. Ein weiterer größer Milliardenmarkt für TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022).

Das fünfte Produkt kommt im 4. Quartal dieses Jahres auf den Markt!

Doch damit nicht genug.

Das Management hat bereits das nächste Produkt aus der VIVI-Serie angekündigt:

Die VIVI Box soll im 4. Quartal 2026 auf den Markt kommen!

Die vier Produkte von TempraMed (Quelle: TempraMed)

Wie Sie an den Produktbildern auf Amazon.com oder der Unternehmens-Website tempramed.com sehen, handelt es sich bei den bisherigen Produkten der VIVI-Serie um Behälter für jeweils ein Gerät. Hier ist der Link direkt zu der Homepage von TempraMed.

Die VIVI Box ist die logische Weiterentwicklung für den Einsatz der VIVI-Technologie: Es ist das erste Transportsystem mit der revolutionären Kühlungstechnologie für mehrere Medikamente oder verschiedene Medikamente oder für Medikamente und medizinische Produkte, die mehr Platz benötigen.

Die VIVI Box richtet sich zudem an eine komplett neue Kundengruppe. Die bisherigen VIVI-Produkte zielen auf Patienten ab. Die VIVI Box richtet sich an Krankenhäuser, Ambulanzen und Erste-Hilfe-Ärzte. Die VIVI Box ermöglicht dann erstmals den Einsatz der überlegenen VIVI-Technologie für den gesicherten Transport von Organen, Blut, Morphium etc.

VIVI-Behälter basieren auf hitzespeicherndem Raumfahrt-Material

Wie funktionieren die Technologie und die Materialien in den Geräten von TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022)?

Die Basis bildet ein Material, das nicht neu ist. Es wurde bisher nur noch nie in dieser einzigartigen Art für Kühltransporte von Medikamenten eingesetzt, wie es TempraMed mit VIVI tut. Es ist ein Material aus der Raumfahrt-Industrie. Kein Tippfehler! TempraMed nutzt ein Material, das in Raumschiffen eingesetzt wird, um die dort herrschenden Temperaturunterschiede für die Astronauten stabil zu halten.

Die revolutionäre Kühltechnologie der VIVI-Behälter (Quelle: TempraMed)

Bei den VIVI-Produkten umgibt genau dieses Raumfahrt-Material eine Sicherheitskammer, in welche das zu kühlende Medikament eingeführt wird. Das Material verschließt den gesamten Medikamententeil bis zum Beginn des Teils mit der vorgefertigten Einwegspritze. Das Raumfahrt-Material absorbiert die äußere Wärme und verhindert so, dass diese in die Kammer und zu der temperatursensiblen Medizin gelangt.

Dadurch kann die benötigte Kühlungstemperatur auf lange Zeit konstant gehalten werden - bis zu einem ganzen Jahr. Ununterbrochen. Völlig unabhängig von der Außentemperatur oder von deutlichen äußeren Temperaturunterschieden. Wenn das VIVI-Gerät dann in ein kühleres Umfeld kommt, gibt das Raumfahrt-Material die Wärme wieder nach außen ab.

Vereinfacht gesagt funktioniert das System wie ein intelligenter thermischer Puffer: Wenn die Umgebungstemperatur steigt, absorbiert das Material die Wärme. Nachts oder bei sinkenden Temperaturen wird diese Wärme wieder abgegeben. Dadurch regeneriert sich das System selbstständig. Es ist keine Wartung nötig.

Dadurch ist das Gerät wiederholt einsetzbar. Die Lebensdauer der VIVI-Kühlbehälter liegt laut Management bei mindestens 10 Jahren. Bei dem neuen VIVI Med-Behälter kommt außerdem neu hinzu: Dieser Behälter umschießt die Medizin komplett und schützt sie zudem vor Sonnenstrahlen, da die GLP-1-Abnehmmittel sensibel auf Licht reagieren.

Der VIVI Med-Kühlbehälter für GLP-1-Abnehmspritzen (Quelle: TempraMed)

Das ist natürlich eine völlig andere Liga als der bisherige Amateur-Transport mit Kühlpacks, die Patienten vor Reisen etc. in ihren Kühlschränken lagern. Es ist aber auch eine völlig andere Liga als die bisherigen "professionellen" Lösungen, die de facto einfach nur bessere Kühlboxen sind, die entweder jedes Mal mit vorher heruntergekühlten Kühlpacks aufgefüllt oder deren eingebaute Kühlungssysteme per Akku elektronisch aufgeladen werden müssen.

Das ist die Konkurrenz, der sich TempraMed gegenübersieht. Das ist keine Konkurrenz. Die VIVI-Kühlbehälter brauchen keine externen Kühlpacks. Die VIVI-Kühlbehälter brauchen keine Akkus und externe Energie. Noch wichtiger: Die VIVI-Kühlbehälter können eine konstante Temperaturzone für die Medikamente garantieren.

Beweis:

Die Professionalität der VIVI-Behälter zeigt sich in dem Fakt, dass sie von der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde TSA zum Transport zugelassen sind. Damit sind sie für Reisen perfekt geeignet.

Monopolstellung in einem 30-Mrd.-USD-Markt

Dank der Verarbeitung mit dem überragenden Raumfahrt-Material und den massiven Vorteilen gegenüber alternativen Produkten besitzen die VIVI-Kühlbehälter von TempraMed praktisch eine monopolartige Stellung in dem neuen Multi-Milliardenmarkt der Kühlungs-Transportbehälter für Endkunden. Ohne echte Konkurrenz.

Beweis:

Das Unternehmen Humana ist der viertgrößte private Krankenversicherer in den USA. Humana hat insgesamt über 17 Mio. Mitglieder. Zum Vergleich: Der größte private Krankenversicherer in Deutschland ist die Debeka Krankenversicherung. Sie hat knapp 8 Mio. Mitglieder. Humana ist also mehr als doppelt so groß.

Humana veröffentlicht regelmäßig einen Katalog an Medikamenten und Medizintechnik-Geräten, für die Humana die Kosten übernimmt. VIVI Cap und VIVI Epi sind in diesem Katalog enthalten! (VIVI Med und VIVI Cap Smart sind noch nicht enthalten, da die Produkte erst jüngst auf den Markt gekommen sind.). Das ist ein klarer Beweis, dass die VIVI-Technologie real ist. Funktioniert. Von Branchenexperten anerkannt wird.

Doch noch spannender: Humana ist verpflichtet, in dem Katalog für jedes enthaltene Produkt eine zweite Alternative anzubieten (um Monopole zu vermeiden). Eines der ganz wenigen Produkte im Humana-Katalog ohne Alternativ-Produkt: die VIVI-Behälter. Denn es gibt auf dem Markt einfach kein vergleichbares Produkt, das Humana in seinem Katalog anbieten könnte.

2026: Laut Management das Jahr für den Durchbruch im Massenmarkt!

Und jetzt aufgepasst:

Nach dem erfolgreichen Abschluss der R&D-Forschung.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Produktentwicklung von VIVI.

Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart der ersten VIVI-Serien VIVI Cap und VIVI Epi.

Nach dem erfolgreichen organischen Umsatzwachstum von 0 verkauften Behältern auf inzwischen über 150.000 Behälter ohne jegliche Vertriebspartnerschaften.

Nach all diesen vergangenen Erfolgen und Meilensteinen in der Unternehmensentwicklung in den letzten 4 Jahren steht JETZT bei TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) der nächste große Meilenstein in der Unternehmensentwicklung an. Tatsächlich dürfte es der größte Meilenstein seit dem erfolgreichen Abschluss der VIVI-Produktentwicklung sein! Laut dem Management von TempraMed soll

2026

DAS JAHR

für den großen Sprung in der Geschäftsentwicklung werden!

In den letzten vier Jahren seit dem Verkaufsstart produzierte TempraMed seine VIVI-Kühlbehälter im kleinen Umfang wie ein typisches Kleinunternehmen. Doch nachdem die Verkaufserfolge der letzten Jahre klar andeuten, welches Wachstum für die konkurrenzlosen VIVI-Behälter in den nächsten Jahren kommen könnte, hat das Management 2025 eine grundlegende Restrukturierung der Produktionsabläufe durchgeführt.

Um die Kapazitäten für die Anzahl der produzierbaren VIVI-Behälter massiv zu erhöhen!

Denn - und hier kommt der entscheidende Punkt: Das TempraMed-Management hat 2025/26 gleich zwei neue Vertriebswege gestartet - die jetzt in 2026 und in den folgenden Jahren zu einer wahrhaften Umsatzexplosion führen sollen! Anders kann man es wirklich nicht ausdrücken.

Management erwartet Umsatzexplosion auf 12 Mio. USD in 2026!

2025 lagen die Umsätze bei 1,8 Mio. USD.

Für das jetzt laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management eine Umsatzexplosion - anders kann man es nicht beschreiben - auf 12 Mio. USD!

12 Mio. USD! Für 2026 erwartet!

Das entspräche einem Umsatzsprung von rund +570%!

Umsätze von TempraMed 2022 bis 2026e (Quelle: TempraMed)

Für diese erwartete Umsatzexplosion gibt es laut dem Management gleich fünf verschiedene Antriebsfaktoren:

Die beiden in 2025/26 gestarteten neuen Vertriebswege nehmen jetzt Fahrt auf. Dazu gleich mehr.

Das Management erwartet durch die neuen Vertriebswege einige größere Neuaufträge im B2B-Sektor für den US-Markt.

Die bisherigen Umsätze UND die Umsatzprognose 2026 (das ist wichtig) basieren nur auf VIVI Cap und VIVI Epi (primär auf VIVI Cap für den Multi-Milliardenmarkt Insulin). Das Management hat hier noch gar keine Umsätze durch VIVI Med, VIVI Cap Smart oder VIVI Box eingerechnet! Da könnte noch viel positive Überraschungsluft nach oben drin sein!

Durch die große Restrukturierung der Produktion ist TempraMed nun in der Lage, die VIVI-Kühlbehälter in Massenproduktion herzustellen.

Groß angelegte Verkaufsstarts in internationale Märkte.

Die internationale Expansion ist hoch spannend: Aktuell generiert TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) den Großteil seiner Umsätze in den USA, dem größten Gesundheitsmarkt der Welt. Das dürfte auch auf Jahre so bleiben (was gut ist). Doch dazu sollen ab 2026 nun immer mehr internationale Märkte kommen.

Aktuell ist TempraMed in fünf internationalen Märkten aktiv: In Asien in Südkorea. In Lateinamerika in Brasilien und Panama. Im Mittleren Osten in Israel. In Europa in den drei BeNeLux-Ländern Belgien, Niederlande und Luxemburg. In naher Zukunft soll diese Zahl auf zehn internationale Märkte verdoppelt werden!

Wichtig dabei: Laut dem Management will man sich dabei auf die großen, bevölkerungsreichen und vermögenden Länder in Europa und Asien fokussieren. Nicht auf kleinen Mini-Länder mit niedrigen Bevölkerungszahlen oder jungen Emerging Markets mit geringer Kaufkraft der Einwohner.

Brandaktuell: Exklusiv-Deal für Saudi-Arabien unterzeichnet

Und wie aufs Stichwort liefert TempraMed gerade den ersten handfesten Beweis für genau diese Expansionsstrategie. Soeben gemeldet: Am 16. Juni 2026 hat TempraMed eine Absichtserklärung (Letter of Intent, "LOI") mit der Rawafed Health International Company unterzeichnet - einem führenden saudischen Gesundheitsdistributor mit rund 25 Jahren Markterfahrung und breitem Zugang zu Apotheken-Netzwerken und Gesundheitsinfrastruktur im Königreich.

Der LOI ebnet den Weg zu einer exklusiven Vertriebsvereinbarung für TempraMed-Produkte in Saudi-Arabien. Vorgesehen ist eine fünfjährige Distributionspartnerschaft. Die Exklusivität ist dabei an ein Mindest-Bestellvolumen von rund 3,1 Mio. USD über die fünf Jahre geknüpft. Den Auftakt macht der Umsatz-Star VIVI Cap; weitere TempraMed-Produkte können laut Vereinbarung später hinzukommen.

Damit die Exklusivität greift, sind zwei Bedingungen vorgesehen: die erfolgreiche Zulassung durch die saudische Gesundheitsbehörde SFDA sowie eine erste kommerzielle Bestellung von mindestens 170.000 USD. Da VIVI Cap bereits die Zulassung der US-Behörde FDA besitzt, rechnet das Management mit einer SFDA-Zulassung im üblichen Verfahren.

Warum gerade Saudi-Arabien? Das Land ist für ein Unternehmen wie TempraMed geradezu ein idealer Markt. Drei Faktoren treffen hier zusammen: ein extrem heißes Klima, das temperatursensible Medikamente bedroht, eine riesige und wachsende Diabetes-Bevölkerung und ein boomender Markt für Abnehmspritzen. Die Zahlen sind eindrucksvoll: Laut der International Diabetes Federation zählte Saudi-Arabien 2024 rund 5,34 Mio. erwachsene Diabetiker - eine Prävalenz von 23,1%, die bis 2050 auf etwa 9,5 Mio. steigen könnte. Hinzu kommen laut saudischer Statistikbehörde 23,1% Adipöse und 45,1% Übergewichtige (ab 15 Jahren) - ein gewaltiger Nährboden für GLP-1- und andere Injektionstherapien.

Allein der saudische GLP-1-Markt soll laut Grand View Research von 348,3 Mio. USD (2025) auf rund 1,248 Mrd. USD bis 2033 wachsen. Genau in diese Lücke stößt TempraMed: Jedes dieser Medikamente muss bei der Hitze vor Ort sicher gekühlt transportiert werden - und liefert damit potenzielle Kundschaft für die VIVI-Kühlbehälter.

Zur fairen Einordnung gehört: Noch ist der LOI nicht bindend. Ob und zu welchen Konditionen daraus ein verbindlicher Vertrag wird, hängt von den Verhandlungen, der SFDA-Zulassung und den Marktbedingungen ab - eine Garantie gibt es nicht. Doch der Deal zeigt exemplarisch, wie TempraMed seine angekündigte Expansion auf bis zu zehn Länder mit konkreten Schritten unterfüttern will. Für einen Micro-Cap dieser Größe hat schon der Einstieg in einen Markt wie Saudi-Arabien echtes Meilenstein-Potenzial.

Das Besondere an der internationalen Expansion von TempraMed: Die Markteintritte in Asien, Europa und Lateinamerika sollen nicht stagnierende oder sinkende Umsätze im Heimatmarkt USA kompensieren. Wie es bei vielen großen, etablierten Konzernen der Fall war und ist. Ganz im Gegenteil:

Die heiße Umsatzphase in den USA geht jetzt erst los!

Die gesamten internationalen Umsätze kämen dann in den kommenden Jahren noch mal auf das angepeilte Turbo-Wachstum in den USA obendrauf!

Ready für Turbo-Wachstum: Neue Produktionskapazitäten für bis zu 2 Mio. Behälter

Doch all diese Wachstumsmöglichkeiten sind nichts als schöne Theorie, wenn ein Unternehmen seine Produkte nicht schnell genug in ausreichenden Mengen herstellen kann. Um die Turbo-Wachstumsphase voll wahrnehmen zu können, hat TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) seine alte Produktion vollständig restrukturiert.

In den vergangenen Jahren hat TempraMed für seinen VIVI-Behälter eine kleine, komplett zu 100% in den USA liegende Produktion aufgebaut. Denn "Made in America" kommt bei amerikanischen Kunden, der mit Abstand größten Kundenbasis für TempraMed, immer sehr gut an.

Diese kleinere und teurere Produktion war ausreichend für die Anfangsphase der VIVI-Verkäufe. Doch jetzt soll die große Turbo-Wachstumsphase von TempraMed starten. Dafür musste eine größere und schnellere Produktion aufgebaut werden. Das passierte im vergangenen Geschäftsjahr. Deshalb waren die Umsätze 2025 kurzfristig rückläufig: Man konnte aufgrund der Restrukturierung nicht genug VIVI-Behälter produzieren.

Die gesamte Produktion wurde 2025 nach Florida verlagert und so vergrößert, dass TempraMed nun 1 Mio. Kühlbehälter produzieren kann. Laut Management entsprechen 1 Mio. Kühlbehälter einem Umsatz von rund 70 Mio. USD. Die Produktion kann zeitnah sogar auf 2 Mio. Kühlbehälter ausgeweitet werden, wenn der vom Management erwartete Nachfrageboom eintritt.

Gleichzeitig sorgt die niedrigere Umsatzbasis in 2025, ausgelöst durch den negativen Sondereffekt der niedrigeren Produktion durch die Restrukturierung, jetzt in 2026 dafür, dass die Umsatzsteigerung noch höher ausfallen wird! Neue Anleger könnten jetzt also voll von den Veränderungen im vergangenen Jahr 2025 profitieren.

VIVI-Kühlbehälter soll in US-Apotheken kommen & Deals mit großen Pharmafirmen

Kommen wir damit zu den zwei neuen Vertriebswegen, die das Wachstum laut dem Management massiv anfeuern sollen. Bisher verkaufte TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) seine VIVI-Behälter im D2C (Direct to Consumer)-Markt online über die eigene Website oder seit einigen Jahren über Amazon. Nicht in Geschäften.

Das ändert sich nun: Im ersten neuen Vertriebsweg will TempraMed durch Partnerschaften mit großen Apothekenketten in den USA und international die VIVI-Kühlbehälter in Geschäfte für den klassischen Old-Economy-Kauf bringen. Denn bei komplett neuartigen Produkten, die für Kunden absolut neu sind, ist das haptische Erlebnis des Live-Ansehens und des Anfassens von entscheidender Bedeutung bei der Kaufentscheidung.

Zudem will man im zweiten Vertriebsweg direkte B2B-Kooperationen mit Pharmafirmen eingehen, welche die Kühlbehälter im Kontext mit ihren Insulinprodukten zum Kauf anbieten. TempraMed verhandelt bereits mit den großen Insulinproduzenten. Große Pharmakonzerne würden direkt große Mengen von VIVI-Kühlbehältern kaufen.

Beweis:

In 2026 konnte TempraMed bereits vier große Deals mit großen Vertriebspartnern bekannt geben.

Umsatzexplosion von +570% für 2026 erwartet! Und Sprung in Gewinnzone!

Das wäre der Turbo für das erwartete Umsatzwachstum. Doch es kommt noch besser für Aktionäre: Das Management prognostiziert für 2026 nicht nur, dass TempraMed eine Umsatzexplosion erleben wird.

Sondern das Management prognostiziert für 2026 auch den Sprung in die Gewinnzone!

Laut Management soll TempraMed in diesem Jahr bereits Cashflow-positiv werden!

Das ist der Meilenstein für jedes Unternehmen! TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) will diesen Meilenstein in diesem Jahr erreichen! In 2026! Hintergrund sind die extrem hohen Bruttomargen um 60%! Das sind extrem hohe Margen für einen Hardware-Hersteller. Solche Margen sehen wir sonst nur bei Hightech-Unternehmen mit extrem schlanken Unternehmendstrukturen. Doch diese Margen sind für TempraMed eben möglich, da man keine Preis-Konkurrenz hat und bisher direkt an die Endkunden verkaufte.

Nun wird man massiv auf das B2B-Geschäft setzen. Doch die dadurch sinkenden Margen sollen durch die niedrigeren Produktionskosten nach der Restrukturierung aufgefangen werden. So soll TempraMed laut Management auch in diesem Jahr und in den kommenden Jahren in der Lage sein, seine höchst attraktive Bruttomarge von rund 60% zu halten.

Dazu gleich mehr. Denn diese Liste der neuen Partner für die B2B- und "In Store"-Strategien (Produkt in Geschäften) ist mehr als beeindruckend! Diese Partner (und möglicherweise weitere Partner) sollen das Fundament für die heiße Wachstumsphase bilden, die über die kommenden Jahre anhalten soll.

Laut dem Management ist 2026 DER ANFANG DER HEISSEN WACHSTUMSPHASE für TempraMed. Schauen Sie sich die folgende Tabelle an. Das ist die offizielle Prognose für die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Managements für TempraMed für die nächsten drei Geschäftsjahre. Das bedeutet natürlich nicht, dass es garantiert so kommen wird. Es sind Prognosen. Aber es zeigt Ihnen, was das Management für die kommenden drei Jahre bei Umsatz und Gewinn erwartet.

Prognose für Geschäftsentwicklung von TempraMed in kommenden 3 Jahren (Quelle: TempraMed)

Heiße Wachstumsphase für die kommenden drei Jahre startet jetzt!

Die Namen der Vertriebspartner von TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) zeigen: Das Management weiß, wie man große Deals mit richtig großen Konzernen abschließt - wie die folgende Liste der Partner extrem beeindruckend belegt:

Walmart

Amazon

Target

CVS

Walgreens

McKesson

Dazu kommen auch bereits der Versicherungskonzern Humana oder US-Behörden wie das U.S. Department of Veteran Affairs (für Militärverteranen), die ebenfalls für ihre Kunden und Mitglieder den Zugang zu den Produkten von TempraMed anbieten. Diese Liste zeigt: Die Kühlbehälter werden von den Titanen des Einzelhandels und E-Commerce als hilfreich, notwendig und Massenmarkt-tauglich eingestuft.

Liste der namenhaften Partner von TempraMed (Quelle: TempraMed)

Die Kühlbehälter können übrigens auch online in Deutschland gekauft werden und werden dann aus den USA an die deutschen Kunden versendet. Noch besser: Das Management plant noch für 2026 den Markteintritt in Deutschland. Dann können Sie die VIVI-Kühlbehälter vermutlich schon bald selbst in ausgewählten Apotheken sehen, anfassen und kaufen.

Gründer und Management halten unglaublich hohe 65% an TempraMed

Direkt der nächste Knaller für Aktionäre von TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) und solche, die es vielleicht werden wollen: TempraMed hat eine der höchsten Insider-Anteile, die wir im Smallcap-Bereich je gesehen haben! Sage und schreibe 65% aller Aktien werden vom Management gehalten!

Das ist kaum zu glauben: 65%!

Ein geradezu unfassbar hoher Anteil. Allein CEO Ron Nagar und Chairman Ilan Cohen halten rund 50% an TempraMed. Das restliche Management hält weitere 15%! Dies war nur möglich, weil CEO und Gründer Ron Nagar TempraMed selbst aus eigener Tasche finanzierte und kein Fremdkapital ins Boot holen musste (und dadurch keine Anteile abgeben musste).

Zu sagen, dass damit die Interessen des Managements mit denen der Aktionäre übereinstimmen, ist fast ein Tiefstapeln bei der Beschreibung der Aktionärsstruktur. TempraMed ist der große Wurf für CEO Ron Nagar - und er wird deshalb alles für den Erfolg des Unternehmens tun.

Die Auswirkungen des extrem hohen Eigeninteresses von CEO Ron Nagar und des gesamten Managements am Erfolg von TempraMed sehen wir beispielsweise bei der Patentsituation. TempraMed verfolgt eine ausgeklügelte Patentstrategie, um die VIVI-Technologie und seine Monopol-Marktstellung auf Jahrzehnte hinaus zu verteidigen.

TempraMed hat Monopolstellung ohne einzigen direkten Konkurrenten

Denn der Patentschutz ist im Kontext mit dem Konkurrenzkampf extrem wichtig in der Medizintechnik und im Biotech-Sektor. Die höchst erfreuliche Nachricht für Aktionäre von TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) und für interessierte Anleger: Die Konkurrenzsituation könnte nicht besser sein!

Denn Sie wissen: ES GIBT AKTUELL KEINEN KONKURRENTEN AUF DEM MARKT FÜR PROEFESSIONELLE KÜHL-TRANSPORT-GERÄTE.

Das ist kein Rechtschreibfehler. Es ist nicht so, als ob es wenige Konkurrenten gäbe. Oder als ob es nur einen Konkurrenten gäbe. ES GIBT KEINEN KONKURRENTEN FÜR DIE PRODUKTE VON TEMPRAMED!

Keinen … einzigen … Konkurrenten!

Die VIVI-Kühlbehälter von TempraMed sind ein konkurrenzloses Produkt (Quelle: TempraMed)

TempraMed hat eine MONOPOLSTELLUNG in seinem Markt für Kühl-Transportsysteme von Medikamenten ohne den Einsatz von externen Kühlungs-Akkus. Die VIVI-Technologie von TempraMed ist zudem bereits durch 10 Patente geschützt, die eine durchschnittliche Restlaufzeit von langen 10 bis 15 Jahren haben. Doch damit nicht genug.

TempraMed setzt im Bereich des Patentschutzes auf eine Strategie namens "rolling patents". Man patentiert kontinuierlich neue Bereiche der Kühlungstechnologie und der Transportgeräte. Durch die "rolling patents"-Strategie können ständig neue Patente dazukommen, welche die VIVI-Technologie und -Transportgeräte für weitere Jahre absichern.

Dadurch wird der Patentschutz praktisch kontinuierlich in die Zukunft weitergerollt - selbst wenn die ersten Patente auslaufen. Das funktioniert! Es gibt aktuell kein einziges Konkurrenzprodukt auf dem Markt. Laut Management von TempraMed versuchte eine Firma, ein ähnliches Produkt zu entwickeln, und scheiterte an der Patentwand von TempraMed.

2026 soll das Durchbruchsjahr für TempraMed werden!

Das aktuell laufende Jahr 2026 soll laut dem Management also das Durchbruchsjahr für TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) werden!

Mit der Umsatzexplosion von 1,8 Mio. USD auf 12 Mio. USD (vom Management öffentlich ausgegebener Zielumsatz).

Mit dem Erreichen der Profitabilität (auf Cashflow-Basis).

Mit dem Verkaufsstart in Apotheken und Drogerieketten in den USA.

Mit der großen internationalen Expansion in bis zu 10 neue Länder.

Dazu könnten im zweiten Halbjahr 2026 weitere bedeutende Nachrichten kommen:

Im 4. Quartal soll mit VIVI Box das erste Produkt überhaupt für den "Letzte Meile"-Großtransport von gekühlten Medikamenten auf den Markt kommen.

Es könnten weitere Partnerschaften und Kooperationen in den USA und Kanada sowie - und das ist hoch spannend - den kommenden internationalen Märkten folgen.

Vor allem für die USA, den größten Gesundheitsmarkt der Welt, könnten zudem weitere wichtige Partnerschaften mit großen potenziellen Partnern abgeschlossen werden.

Dazu könnten dann auch noch Nachrichten über die Anerkennung von Rückerstattungen der Kosten für VIVI-Produkte durch immer mehr Krankenversicherer kommen.

Zudem plant TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) ein Börsenlisting in den USA. Man will noch in diesem Jahr ein Börsenlisting am amerikanischen Freiverkehr OTC realisieren - und dann mit einem Uplisting an eine der großen US-Börsen kommen. Dann wird die Aktie natürlich richtig spannend!

Denn dann können viele US-Investoren den Wert kaufen, die nur Werte mit US-Börsenlistings handeln können. Aktuell können sich clevere Investoren also noch vordrängeln und sich durch einen Kauf von TempraMed an der kanadischen Börse VOR dem ersten US-Börsenlisting in der Aktie positionieren. Das Uplisting an eine der großen Börsen dürfte allerdings nicht in 2026 erfolgen.

Jede dieser Nachrichten könnte zu Kursanstiegen bei einem kleinen Smallcap-Wert wie TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) mit einem aktuellen Börsenwert von nur 45,7 Mio. USD (Stand 26. Juni 2026, fully diluted) führen. Sicher ist das an der Börse natürlich nie. Aber solche Nachrichten haben echtes Meilenstein-Potenzial für ein (noch) so kleines und junges Unternehmen - und erreichte Meilensteine können eben zu kompletten Neubewertungen an der Börse führen.

Besuchen Sie auch die Webseite von TempraMed Technologies oder schauen Sie in die Sedar+ Filings, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

Mit spekulativen Grüßen

Ihre

Hotstock Investor Redaktion

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