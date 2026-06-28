Anzeige
Mehr »
Sonntag, 28.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Brasiliens Moment für seltene Erden ist gekommen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
26.06.26 | 21:58
112,98 Euro
+0,75 % +0,84
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTEL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTEL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
112,64112,8027.06.
112,28112,5026.06.
Small- & Micro Cap Investment
28.06.2026 08:10 Uhr
266 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Nicht Intel, nicht Micron Technology: Diese Small-Cap-Aktie outperformt die Großen im Wochenvergleich

Anzeige / Werbung

Während etablierte Branchenriesen des Halbleitersektors wie die Intel Corp. (WKN: 855681, ISIN: US4581401001) und die Micron Technology Inc. (WKN: 869020, ISIN: US5951121038) mit den typischen Herausforderungen zyklischer Märkte kämpfen, zieht ein kleinerer Akteur die Aufmerksamkeit auf sich. Hohe Produktionskosten und der kapitalintensive Aufbau neuer Fabriken (Fabs) belasten die Schwergewichte.

Im Gegensatz dazu verzeichnete die Quantum X Labs Inc. Aktie (WKN: A40KCG, ISIN: US9267113002) in den vergangenen Monaten eine deutliche Kursrallye. Das Papier konnte die großen Branchenvertreter in der Performance klar hinter sich lassen. Das Unternehmen setzt auf eine grundlegend andere strategische Ausrichtung: Statt in physische Chip-Fertigungsanlagen zu investieren, positioniert sich Quantum X Labs als Software- und Infrastrukturanbieter in der zukunftsträchtigen Nische des Quantencomputings.

Cloud-Integration treibt die Quantum X Labs Aktie an

Der jüngste Aufwärtstrend der Aktie steht in engem Zusammenhang mit Fortschritten bei der Cloud-Integration. Quantum X Labs Inc. fokussiert sich darauf, die hauseigene Quanten-Infrastruktur über global etablierte Cloud-Systeme wie Amazon Web Services (AWS) direkt für Endanwender zugänglich zu machen.

Skalierbares Geschäftsmodell ohne eigene Hardware

Durch diesen Plattform-Ansatz ergeben sich für das Unternehmen und seine Kunden entscheidende Vorteile:

  • Kein eigenes Vertriebsnetz: Quantum X Labs spart hohe Kosten für den Aufbau eigener Vertriebskanäle.
  • Flexible Nutzung: Unternehmenskunden buchen die benötigte Rechenleistung flexibel über das Internet.
  • Keine Hardware-Anschaffung: Kunden benötigen keine teuren Quantencomputer vor Ort.

Diese strategische Brücke zwischen klassischen Rechenzentren und modernen Quanten-Plattformen gilt am Markt als wesentlicher Treiber für das gestiegene Investoreninteresse. Sie ermöglicht im Erfolgsfall eine extrem schnelle Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

KI-Fehlerkorrektur: Die technologische Basis von Quantum X Labs

Ein zentraler technologischer Meilenstein des Unternehmens ist die offizielle Vorstellung einer eigenen 50-Qubit-Quantencomputing-Plattform. Im Fokus der Entwicklung steht hierbei jedoch nicht die reine Hardware, sondern primär die Software-Ebene sowie eine KI-gestützte Fehlerkorrektur.

Der Schlüssel zur kommerziellen Quanten-Technologie

Quantencomputer sind aufgrund von feinsten Umwelteinflüssen hochgradig anfällig für Rechenungenauigkeiten und Dekohärenz. Verlässliche Echtzeit-Korrekturalgorithmen gelten daher als die wichtigste Grundvoraussetzung für eine spätere, breite kommerzielle Nutzung der Technologie in der Wirtschaft. Mit dieser Ausrichtung agiert das Unternehmen nach dem klassischen Prinzip des Zulieferers, der die notwendigen Werkzeuge und Schnittstellen für ein gesamtes, neu entstehendes Ökosystem bereitstellt.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen

__________

Quellen:

https://de.investing.com/news/company-news/quantum-x-labs-stellt-50qubitquantencomputingplattform-vor-93CH-3501909

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21023231-quantum-x-labs-aktie-amazon-aws-fieber

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

Home

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Quantum X Labs existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Quantum X Labs. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Quantum X Labs können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Nicht Intel, nicht Micron Technology: Diese Small-Cap-Aktie outperformt die Großen im Wochenvergleich appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US4581401001,US5951121038,US9267113002

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.