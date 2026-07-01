Das Instrument 54F ES0136463017 AUDAX RENOVABLES EO 0,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2026The instrument 54F ES0136463017 AUDAX RENOVABLES EO 0,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.07.2026Das Instrument 5TT GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2026The instrument 5TT GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2026 and ex capital adjustment on 02.07.2026Das Instrument SMO1 US8656172033 SUMITOMO EL.IND.ADR EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2026The instrument SMO1 US8656172033 SUMITOMO EL.IND.ADR EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2026 and ex capital adjustment on 02.07.2026Das Instrument PYC CA60283L8087 MINERA ALAMOS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2026The instrument PYC CA60283L8087 MINERA ALAMOS EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2026 and ex capital adjustment on 02.07.2026Das Instrument XONA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2026The instrument XONA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2026 and ex capital adjustment on 02.07.2026Das Instrument UK9 CA3742711045 GETTY COPPER INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2026The instrument UK9 CA3742711045 GETTY COPPER INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2026 and ex capital adjustment on 02.07.2026Das Instrument 45C US22788C1053 CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 02.07.2026The instrument 45C US22788C1053 CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.07.2026 and ex capital adjustment on 02.07.2026