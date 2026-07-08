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WKN: A3D3N6 | ISIN: AU0000259061 | Ticker-Symbol: 3K30
München
08.07.26 | 08:22
0,007 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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5-Tage-Chart
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