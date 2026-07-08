Das Instrument 9TE SE0006994448 SPECTRUMONE AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument 9TE SE0006994448 SPECTRUMONE AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument PQ51 CA6993202069 PARAMOUNT RES LTD CLASS A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument PQ51 CA6993202069 PARAMOUNT RES LTD CLASS A EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument 3IM IM00B28ZPX83 MANX FINL GRP PLC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument 3IM IM00B28ZPX83 MANX FINL GRP PLC EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument GOBU US2042803096 ST GOBAIN ADR 1/5/EO 4 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument GOBU US2042803096 ST GOBAIN ADR 1/5/EO 4 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument 3K30 AU0000259061 GCM CORPORATION LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument 3K30 AU0000259061 GCM CORPORATION LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument FR4N CA3564552048 FREEGOLD VENTURES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument FR4N CA3564552048 FREEGOLD VENTURES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument I8P FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026The instrument I8P FR0004024222 INTERPARFUMS S.A.INH.EO 3 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.07.2026Das Instrument LFU2 ID1000110000 BAKRIE + BRO. RP 50000 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument LFU2 ID1000110000 BAKRIE + BRO. RP 50000 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument PR8 AU000000BXN6 BIOXYNE LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument PR8 AU000000BXN6 BIOXYNE LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument 1K1 AU000000QUB5 QUBE HOLDINGS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument 1K1 AU000000QUB5 QUBE HOLDINGS LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026Das Instrument L8I7 FR0010342XXX MUF-AMU.NSDAQ-100 2XLEV A ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 09.07.2026The instrument L8I7 FR0010342XXX MUF-AMU.NSDAQ-100 2XLEV A ETF is traded cum capital adjustment on 08.07.2026 and ex capital adjustment on 09.07.2026