Seit Juli 2025 schreibt die EU eine schrittweise Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs vor und die Logistikbranche ringt um die richtige Technologie. Batterie oder Wasserstoff? Die Antwort lautet: beide. Denn die Komplexität der Langstrecke erfordert einen Mix aus Antrieben und einer leistungsfähigen Infrastruktur. Während Batterien im Kurzstreckenbereich punkten, bietet Wasserstoff das Potenzial für schwere Lasten und schnelle Betankung. Drei zentrale Akteure stehen exemplarisch für diese Transformation: der Fahrzeugriese Daimler Truck, der Cleantech-Spezialist Pure One und der Infrastruktur-Pionier Plug Power.Den vollständigen Artikel lesen ...
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