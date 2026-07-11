Was verbindet SpaceX, Lynas und St George Mining? Warum Seltene Erden plötzlich wichtiger werden

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Die Antwort lautet: Australiens reichste Bergbauinvestorin. Die jüngsten Schritte von Gina Rinehart deuten darauf hin, dass Seltene Erden - und Brasiliens aufstrebender Sektor für kritische Rohstoffe - eine immer wichtigere Rolle in den globalen Lieferketten der Zukunft spielen.

Der gemeinsame Nenner

Auf den ersten Blick haben SpaceX, Arafura Rare Earths, Lynas Rare Earths und St George Mining nur wenig gemeinsam. Das eine Unternehmen revolutioniert die globale Raumfahrtindustrie, das andere entwickelt eines der größten integrierten Seltene-Erden-Projekte Australiens. Ein weiteres ist der weltweit größte Produzent von Seltenen Erden außerhalb Chinas, während das vierte eines der vielversprechendsten Seltene-Erden- und Niob-Projekte Brasiliens vorantreibt.

Doch alle vier verbindet ein zunehmend einflussreicher Name: Australiens reichste Bergbauinvestorin Gina Rinehart.

In den vergangenen Monaten hat Hancock Prospecting sein Engagement im Bereich kritischer Rohstoffe deutlich ausgebaut und sich zugleich am rekordverdächtigen Börsengang von SpaceX (ISIN: US84615Q1031) beteiligt. Für sich genommen mögen diese Investitionen wenig miteinander zu tun haben. Gemeinsam betrachtet zeichnen sie jedoch das Bild einer langfristigen Strategie, die auf jene Rohstoffe setzt, welche künftig die Grundlage für moderne Fertigung, Künstliche Intelligenz, Verteidigungstechnologien und die Energiewende bilden sollen.

Seltene Erden gewinnen strategisch an Bedeutung

Der weltweite Wettbewerb um Seltene Erden hat sich erheblich verschärft, da zahlreiche Staaten ihre Abhängigkeit von China reduzieren wollen. China dominiert nach wie vor den Abbau, die Separation und die Weiterverarbeitung dieser strategisch wichtigen Rohstoffe.

Seltene Erden sind unverzichtbar für Permanentmagnete, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Robotik, präzisionsgelenkten Waffensystemen, Halbleitern und einer wachsenden Zahl weiterer Hochtechnologien eingesetzt werden. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen ist die Sicherung zuverlässiger Lieferketten zu einer industrie- und sicherheitspolitischen Priorität in den USA, Europa und anderen westlichen Volkswirtschaften geworden.

Dieses veränderte Umfeld erklärt, warum langfristig orientierte Investoren dem Sektor zunehmend Kapital zuführen.

Auch das Beteiligungsportfolio von Gina Rinehart spiegelt diesen Trend wider. Über Hancock Prospecting hält sie Beteiligungen an führenden Unternehmen wie MP Materials in den USA, Lynas Rare Earths, Arafura Rare Earths, Brazilian Rare Earths sowie seit Kurzem auch an St George Mining.

Brasilien entwickelt sich zum bevorzugten Partner Europas

Der Zeitpunkt dieser Investitionen ist bemerkenswert.

Während Australien und Nordamerika weiterhin zentrale Bausteine westlicher Lieferketten bleiben, richtet Europa seinen Blick zunehmend auf Brasilien, um die zukünftige Versorgung mit Seltenen Erden breiter aufzustellen.

Vertreter der Europäischen Union haben Brasilien zuletzt als einen der wichtigsten strategischen Partner in Lateinamerika bezeichnet und ein Kooperationsmodell hervorgehoben, das Bergbau mit Weiterverarbeitung, Technologietransfer und lokaler Wertschöpfung verbindet - anstatt lediglich Rohstoffe zu importieren.

Brasilien, das über die zweitgrößten Seltene-Erden-Reserven der Welt verfügt, verfolgt genau diesen Ansatz. Die Regierung hat deutlich gemacht, dass künftige Investitionen den Aufbau einer heimischen Raffination sowie höherwertiger Industrien unterstützen sollen.

Diese Kombination aus erstklassiger Geologie, vorhandener Infrastruktur und politischer Unterstützung rückt Brasiliens aufstrebenden Seltene-Erden-Sektor zunehmend in den Fokus internationaler Investoren.

Aufbau eines breit diversifizierten Seltene-Erden-Portfolios

Die jüngsten Investitionen von Hancock Prospecting zeigen, dass sich das Unternehmen entlang verschiedener Stufen dieser sich entwickelnden Lieferkette positioniert.

Lynas Rare Earths ist bereits heute der weltweit größte Produzent von Seltenen Erden außerhalb Chinas und baut seine Verarbeitungskapazitäten in Australien und den USA kontinuierlich aus.

Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) entwickelt das Nolans-Projekt im Northern Territory. Unterstützt durch staatliche Förderprogramme und langfristige Lieferverträge soll das Projekt westliche Industriekunden mit Neodym und Praseodym versorgen. Hancock Prospecting hat seine Beteiligung kontinuierlich ausgebaut und ist inzwischen größter Aktionär des Unternehmens.

In Brasilien hält Hancock zudem Beteiligungen an Brazilian Rare Earths (ISIN: AU0000305815) und hat seine Position bei St George Mining nach der jüngsten Kapitalerhöhung über 60 Millionen Australische Dollar weiter verstärkt.

Anstatt auf ein einzelnes Projekt zu setzen, verschafft sich Hancock damit Zugang zu produzierenden Minen, fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten sowie Explorationsprojekten in mehreren bedeutenden Bergbauregionen.

Warum St George Mining in diese Strategie passt

Unter den jüngsten Beteiligungen von Hancock Prospecting bietet St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) Zugang zu einem der derzeit am genauesten beobachteten Rohstoffprojekte Brasiliens.

Das Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob befindet sich im Bundesstaat Minas Gerais, einer der bedeutendsten Bergbauregionen des Landes. Es vereint eine umfangreiche Seltene-Erden-Lagerstätte mit einer der weltweit größten noch unerschlossenen Niob-Ressourcen. Anders als viele reine Explorationsprojekte befindet sich Araxá bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase mit laufenden metallurgischen Untersuchungen, Ingenieurarbeiten und Machbarkeitsstudien. Unterstützt wird dies durch eine deutlich gestärkte Bilanz nach der jüngsten Kapitalaufnahme.

Von besonderer Bedeutung ist zudem die strategische Lage des Projekts im Hinblick auf Europas Rohstoffpolitik.

Während europäische Regierungen langfristige Rohstoffpartnerschaften mit Brasilien aufbauen, könnten Projekte, die künftig auch Raffination und Weiterverarbeitung ermöglichen, erheblich an Bedeutung gewinnen. Die laufenden technischen Arbeiten, strategischen Partnerschaften und die solide Finanzierungsbasis verschaffen St George Mining eine gute Ausgangsposition, um von diesem langfristigen Trend zu profitieren.

Dass Hancock Prospecting seine Beteiligung im Rahmen der jüngsten Finanzierung auf rund 10,5% erhöht hat, unterstreicht dieses Vertrauen und verleiht dem Unternehmen die Unterstützung eines der erfahrensten Bergbauinvestoren Australiens.

Der Blick geht weit über den heutigen Markt hinaus

Gina Rinehart hat ihr Vermögen mit Eisenerz aufgebaut. Ihre jüngsten Investitionen zeigen jedoch, dass Hancock Prospecting zunehmend auf die Rohstoff- und Technologietrends der kommenden Jahrzehnte ausgerichtet wird.

SpaceX steht für Hochtechnologie und die wachsende Raumfahrtwirtschaft. Lynas und Arafura tragen dazu bei, unabhängige Lieferketten für Seltene Erden außerhalb Chinas aufzubauen. Gleichzeitig entwickelt sich Brasilien zu einem strategischen Zentrum für die nächste Generation kritischer Rohstoffprojekte.

St George Mining befindet sich genau an der Schnittstelle dieser Entwicklungen.

Während Regierungen ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen absichern, Industrieunternehmen alternative Lieferketten aufbauen und Europa seine Zusammenarbeit mit Brasilien intensiviert, wird das Araxá-Projekt zunehmend Teil einer deutlich größeren strategischen Entwicklung. Für Investoren könnte der gemeinsame Nenner von SpaceX, Arafura Rare Earths, Lynas Rare Earths und St George Mining letztlich weit mehr sein als nur derselbe Großaktionär - nämlich der Zugang zu jenen Rohstoffen, die die Schlüsselindustrien der Zukunft ermöglichen sollen.

Quellen

https://www.reuters.com/business/media-telecom/australias-richest-person-rinehart-takes-1-billion-stake-spacex-ipo-wsj-reports-2026-06-15/?utm_source=chatgpt.com

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03100976-6A1329740&v=undefined

https://www.reuters.com/business/energy/arafura-rare-earths-plans-250-million-share-sale-backed-by-australias-richest-2026-05-22/

Warum eine australische Milliardärin 14 Millionen Euro in St George Mining investierte - und was 2026 folgt? | wallstreetONLINE - 10.01.2026

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000ARU5,AU000000SGQ8,AU0000305815,US84615Q1031