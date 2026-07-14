Es ist eine wirklich verwunderliche Entwicklung: Obwohl sich das Marktumfeld für Solarfirmen immer weiter aufhellt, geht es mit den Kursen weiter bergab. So verlor der Solar Top 10 Index zuletzt erneut an Wert. Dabei profitieren die im Index vertretenen Firmen mitunter deutlich von den nun wieder angezogenen Ölpreisen.Kurzzusammenfassung• Solarbranche wächst weiter: Deutschland und die EU haben zuletzt so viel Solarstrom produziert wie nie zuvor; Solarenergie war im Juni die wichtigste Stromquelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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