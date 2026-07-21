Warum KI jetzt in der Fabrik ankommt - NVIDIA, Siemens und FACC zeigen den nächsten Schritt der Digitalisierung

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Siemens (ISIN: DE0007236101) und NVIDIA (ISIN: US67066G1040) kündigten im Januar 2026 an, gemeinsam ein Betriebssystem für industrielle künstliche Intelligenz aufzubauen. Als erstes Referenzprojekt soll die Elektronikfabrik von Siemens in Erlangen dienen. Dort wollen die beiden Unternehmen zeigen, wie KI, digitale Zwillinge und reale Produktionsdaten in einer adaptiven Fabrik zusammenarbeiten können.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Das World Economic Forum beschreibt in einer Analyse zur industriellen KI eine klare Lücke zwischen Experiment und Umsetzung: Zahlreiche Unternehmen haben bereits Pilotprojekte gestartet, doch die dauerhafte Skalierung in reale industrielle Abläufe bleibt eine Herausforderung. Genau an dieser Schwelle arbeiten NVIDIA, Siemens und auch der österreichische Spezialist FACC.

Der Sprung vom KI-Pilotprojekt in die Werkhalle entscheidet über den Nutzen

In einer Fabrik reicht es nicht aus, dass ein KI-Modell überzeugende Antworten liefert. Industrielle Anwendungen müssen Daten aus Maschinen, Sensoren und Qualitätsprüfungen verarbeiten, mit bestehenden Produktionssystemen kommunizieren und unter klar definierten Bedingungen funktionieren.

Das World Economic Forum unterscheidet deshalb zwischen ersten Versuchen und einer belastbaren Nutzung im industriellen Maßstab. Der Schritt dazwischen betrifft nicht nur die Software. Unternehmen benötigen Rechenleistung, geeignete Daten, digitale Abbilder ihrer Anlagen und Systeme, die Ergebnisse wieder in reale Abläufe übertragen. Erst wenn diese Ebenen zusammenspielen, wird aus einem Versuch ein Werkzeug für Konstruktion, Fertigung oder Qualitätskontrolle.

NVIDIA baut die Rechenbasis für industrielle KI in Europa

NVIDIA entwickelt nicht nur Chips für Rechenzentren. Der Konzern arbeitet auch an Plattformen, mit denen Unternehmen physische Anlagen digital abbilden, KI-Modelle trainieren und industrielle Prozesse simulieren können. Im Juni 2025 kündigte NVIDIA den Aufbau einer industriellen KI-Cloud in Deutschland an. Die geplante Infrastruktur soll 10.000 Grafikprozessoren umfassen und europäischen Unternehmen Rechenleistung für Simulationen, Robotik und digitale Zwillinge bereitstellen.

Damit adressiert NVIDIA einen konkreten Engpass: Industrielle KI benötigt nicht nur Modelle, sondern erhebliche Rechenkapazitäten. Die Omniverse-Plattform des Konzerns soll zudem virtuelle Umgebungen bereitstellen, in denen Produkte, Maschinen oder komplette Produktionsstätten getestet werden können, bevor Änderungen in der realen Anlage erfolgen.

Siemens übersetzt die Rechenleistung in industrielle Prozesse

Siemens bringt eine andere Kompetenz in die Partnerschaft ein. Der Konzern verbindet Software, Automatisierungstechnik und Daten aus realen Produktionsanlagen. Gemeinsam mit NVIDIA sollen daraus KI-gestützte Lösungen für den gesamten industriellen Lebenszyklus entstehen - von Konstruktion und Simulation bis zur Steuerung laufender Prozesse.

Ein zentrales Element ist der im Januar 2026 vorgestellte Digital Twin Composer. Die Software führt Konstruktionsdaten, dreidimensionale Modelle und physische Echtzeitinformationen in einer virtuellen Umgebung zusammen. Unternehmen können dadurch geplante Änderungen zunächst digital untersuchen. Für Siemens ist die Elektronikfabrik in Erlangen das erste eigene Referenzprojekt für eine stärker KI-gesteuerte und anpassungsfähige Fertigung.

Erst konkrete Anwendungen machen aus industrieller KI mehr als ein Schlagwort

Die Zusammenarbeit von NVIDIA und Siemens verdeutlicht, wie viele Ebenen für industrielle KI erforderlich sind. NVIDIA liefert Recheninfrastruktur und Simulationsplattformen. Siemens verbindet diese Technik mit Automatisierung, Produktionssoftware und realen Betriebsdaten.

Für Industrieunternehmen entsteht daraus kein fertiges Standardprodukt, das lediglich installiert werden muss. Jede Anwendung benötigt konkrete Daten, definierte Prozesse und einen klaren Zweck. Eine Qualitätsprüfung stellt andere Anforderungen als eine Produktionsplanung oder die virtuelle Erprobung einer neuen Anlage. Genau deshalb entscheidet sich der Nutzen industrieller KI nicht auf einer Messebühne, sondern im täglichen Betrieb.

FACC verbindet digitale Zwillinge mit hoch automatisierter Produktion

Auch die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) arbeitet an dieser Schnittstelle. In ihrem Unternehmensmagazin beschreibt FACC unter dem Begriff "Smart Production" das Zusammenspiel aus digitalen Zwillingen, selbstlernenden KI-Systemen und hoch automatisierten Produktionslinien. Ziel ist es laut Unternehmen, Abläufe intelligenter, effizienter und sicherer zu gestalten.

Der Geschäftsbericht nennt dazu konkrete Fertigungstechnologien. FACC arbeitet unter anderem mit robotergestützten Verfahren wie Automated Tape Laying. Dabei übernehmen Anlagen definierte Arbeitsschritte, während digitale Systeme Daten über den Produktionsablauf bereitstellen. Digitalisierung wird damit nicht als separates IT-Projekt behandelt, sondern direkt mit der Fertigung verbunden.

Eine AR-Prüflösung bringt Digitalisierung in die Qualitätskontrolle

Wie konkret diese Entwicklung werden kann, zeigt ein Projekt aus dem Quality Engineering von FACC. Das Team entwickelte eine digital unterstützte Prüflösung auf Basis von Augmented Reality. Laut Halbjahresbericht 2025 soll das System gemeinsam mit Studierenden des Studiengangs "Smart Production und Management" der Fachhochschule Oberösterreich zur Serienreife weiterentwickelt werden.

Die Anwendung richtet digitale Informationen unmittelbar auf das zu prüfende Bauteil. Damit wird aus dem abstrakten Begriff der industriellen Digitalisierung ein klar umrissener Prozess: Daten und visuelle Hinweise unterstützen eine reale Qualitätsprüfung. Dieses Beispiel unterscheidet sich deutlich von allgemeinen KI-Versprechen, weil FACC einen konkreten Anwendungsfall und den nächsten Entwicklungsschritt benennt.

Die nächste KI-Welle entscheidet sich nicht allein im Rechenzentrum

NVIDIA, Siemens und FACC übernehmen innerhalb dieser Entwicklung unterschiedliche Aufgaben. NVIDIA stellt Rechenleistung und Simulationsplattformen bereit. Siemens verbindet digitale Modelle mit Automatisierungs- und Produktionssystemen. FACC überträgt digitale Technologien auf konkrete Fertigungs- und Prüfprozesse.

Damit verschiebt sich die KI-Debatte von Sprachmodellen und Chatbots zu physischen Abläufen. Entscheidend wird nicht nur, wie leistungsfähig ein Modell ist. Ebenso wichtig ist, ob Unternehmen die Technik mit realen Daten, Maschinen und klar definierten Arbeitsschritten verbinden können. Genau dort beginnt industrielle KI, einen messbaren Platz in der Produktion einzunehmen.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quellen

https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-nvidia-expand-partnership-build-industrial-ai-operating-system

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-builds-worlds-first-industrial-ai-cloud-to-advance-european-manufacturing

https://news.siemens.com/en-us/digital-twin-composer-ces-2026/

https://reports.weforum.org/docs/WEF_AI_in_Action_Beyond_Experimentation_to_Transform_Industry_2025.pdf

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/01/facc-w25037-beyond-magazine-2-2025-web.pdf

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/03/annualreport-facc-2025-en.pdf

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2025/08/facc-financial-report-half-year-2025.pdf

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Enthaltene Werte: US67066G1040,AT00000FACC2,DE0007236101