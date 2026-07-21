Daimler Truck und Volvo elektrifizieren den Güterverkehr - setzt ein australisches Unternehmen auf den günstigeren Weg?

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Europas größte Lkw-Hersteller investieren Milliardenbeträge in die Elektrifizierung des Güterverkehrs. Allein die Elektroflotte von Volvo hat weltweit inzwischen mehr als 250 Millionen Kilometer zurückgelegt, während das Unternehmen mehr als 5.700 Elektro-Lkw in 50 Ländern ausgeliefert hat. Doch selbst Branchenführer räumen ein, dass der Wandel langsamer verläuft, als politische Entscheidungsträger gehofft hatten.

Die Herausforderung ist enorm. Bis zum Jahr 2030 verbleiben weniger als 1.600 Tage, doch Elektro-Lkw machten im ersten Halbjahr 2025 lediglich 3,6% der europäischen Lkw-Neuzulassungen aus - deutlich weniger als die erforderlichen 35 bis 40% Marktanteil, die nötig wären, um die Klimaziele des Kontinents zu erreichen. Der Branchenverband E-Mobility Europe argumentiert, dass dafür mehr als zwanzigmal so viele Elektro-Lkw auf Europas Straßen, zehnmal mehr öffentliche Ladepunkte sowie Investitionen von rund 600 Milliarden Euro in die Stromnetze erforderlich seien.

Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die meisten etablierten Hersteller - darunter Daimler Truck, Volvo, MAN und Scania - auf die Entwicklung vollständig neuer batterieelektrischer Fahrzeuge. Ein australisches Unternehmen verfolgt jedoch eine andere Strategie. Janus Electric (ISIN: AU0000151XXX) ist überzeugt, dass die Umrüstung bestehender Diesel-Lkw Flottenbetreibern einen schnelleren und möglicherweise kostengünstigeren Weg zur Dekarbonisierung bieten könnte.

Das Problem mit dem Austausch von Millionen Lastwagen

Der Schwerlastverkehr zählt zu den am schwierigsten zu dekarbonisierenden Sektoren. Logistikunternehmen stehen vor hohen Investitionskosten, Reichweitenbedenken und Unsicherheiten hinsichtlich der Ladeinfrastruktur. Nach Angaben der australischen Clean Energy Finance Corporation können batterieelektrische Lastwagen noch immer bis zu doppelt so teuer sein wie herkömmliche Dieselfahrzeuge. Gleichzeitig verringern größere Batterien die Nutzlast und erschweren Finanzierungsentscheidungen.

Gleichzeitig verursacht der Verkehrssektor rund 20% der australischen Emissionen und dürfte im kommenden Jahrzehnt zum größten Emittenten des Landes werden. Bis 2040 wird ein Wachstum des Güterverkehrs um 35% erwartet, was den Druck auf Regierungen und Logistikunternehmen erhöht, praktikable Lösungen zu finden.

Janus Electric setzt deshalb auf die Nachrüstung bestehender Schwerfahrzeuge mit elektrischen Antrieben und kombiniert diese mit austauschbaren Batteriesystemen. Anstatt stundenlang auf das Aufladen eines Lkw zu warten, können Betreiber entladene Batterien innerhalb weniger Minuten gegen voll geladene Einheiten austauschen und ihre Fahrt fortsetzen.

Das Konzept beschränkt sich inzwischen nicht mehr auf kleinere Technologieunternehmen. In Europa haben der Energiekonzern Octopus Energy und der Batteriehersteller CATL kürzlich Pläne für ein europaweites Netz von Batteriewechselstationen vorgestellt. Die ersten Standorte im Vereinigten Königreich sollen 2027 eröffnet werden, bis 2035 sind mehr als 30 Stationen geplant. Nach Einschätzung der Partner könnte das Modell langfristig mehr als 300.000 Elektro-Lkw unterstützen und private Investitionen von über 30 Milliarden Pfund mobilisieren.

Für Janus könnte dieser grundlegende Wandel im Denken von großer Bedeutung sein.

Kommerzielle Dynamik in Nordamerika

Jüngste Entwicklungen deuten darauf hin, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens auch außerhalb Australiens an Fahrt gewinnt. Anfang dieses Monats meldete Janus unterzeichnete, bedingte Aufträge im Umfang von rund 45 Millionen australischen Dollar von vier Flottenbetreibern aus Kalifornien. Die Vereinbarungen umfassen 67 Diesel-zu-Elektro-Umrüstungen, 77 austauschbare Batteriepakete sowie vier sogenannte "Charge & Change"-Stationen. Zusammen mit früheren Vereinbarungen ist das nordamerikanische Auftragsbuch des Unternehmens auf insgesamt 112 Umrüstungen angewachsen, darunter 87 in den USA und 25 in Kanada.

Noch wichtiger als das Auftragsvolumen könnte das Profil der Kunden sein. Mehrere der neuen Betreiber verfügen bereits über elektrische Lkw-Flotten in den Häfen von Los Angeles und Long Beach und besitzen praktische Erfahrung mit batterieelektrischer Logistik. Anstatt erstmals mit der Elektrifizierung zu experimentieren, haben sich diese Unternehmen bewusst für die Umrüstungsplattform von Janus entschieden, um ihre Flotten weiter auszubauen.

Eine wichtige Rolle spielen dabei die großzügigen Förderprogramme Kaliforniens. Bestehende Subventionen haben die effektiven Kosten einer Umrüstung um rund 166.000 US-Dollar pro Fahrzeug reduziert. Darüber hinaus stellt ein separates Förderprogramm des Hafens von Los Angeles im Umfang von 75 Millionen US-Dollar Zuschüsse von bis zu 300.000 US-Dollar pro Lastwagen bereit.

Auch in Australien baut das Unternehmen seine Präsenz weiter aus. Im April eröffnete Janus gemeinsam mit Archer Heavy Equipment sein erstes, von einem Händler betriebenes Umrüstungszentrum in Südaustralien. Die Anlage soll im ersten Jahr rund 50 Lastwagen umrüsten; langfristig ist eine Kapazität von 150 bis 200 Fahrzeugen pro Jahr geplant. Gespräche mit potenziellen Partnern in Victoria, Queensland und Westaustralien laufen bereits.

Die nächste Herausforderung: die Umsetzung

Bislang hat Janus bereits 26 Lastwagen in Australien umgerüstet, während sich zwei weitere Fahrzeuge derzeit in den USA im Umbau befinden. Die bestehende Flotte hat mehr als 650.000 Kilometer im kommerziellen Betrieb zurückgelegt und über 3.600 Batteriewechsel an elf Stationen absolviert.

Damit verändert sich auch die Diskussion rund um das Unternehmen. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob Flottenbetreiber Interesse an Diesel-zu-Elektro-Umrüstungen haben, sondern ob Janus in der Lage sein wird, die Produktion hochzufahren, die Batterieversorgung sicherzustellen und die Finanzierung schnell genug zu sichern, um das wachsende Auftragsbuch abzuarbeiten.

Während Europa versucht, die Lücke zwischen ambitionierten Klimazielen und den praktischen Anforderungen des Güterverkehrs zu schließen, rücken alternative Konzepte zunehmend in den Fokus.

Während die etablierten Lkw-Konzerne weiterhin Milliarden in vollständig neue Fahrzeuge investieren, setzt Janus Electric darauf, dass der Weg zur emissionsfreien Mobilität möglicherweise nicht den Austausch jedes einzelnen Diesel-Lkw auf den Straßen erfordert.

Quellen

https://trans.info/en/electric-trucking-2026-460158

https://www.emobilityeurope.org/wp-content/uploads/2025/09/Blueprint-2030-Closing-Europes-electric-trucks-gap.pdf

https://www.eurelectric.org/wp-content/uploads/2026/03/EY-Eurelectric-fleet-forward-report-2026.pdf



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Enthaltene Werte: AU0000395626,DE000DTR0CK8,SE0000115446