Steigende Nachfrage nach KI und Anforderungen an die Datenhoheit verändern die Infrastrukturentscheidungen, so der Bericht ISG Provider Lens

Deutsche Unternehmen gestalten ihre privaten und hybriden Cloud-Umgebungen neu, um KI-Workloads zu unterstützen und gleichzeitig mehr Kontrolle über sensible Daten zu erlangen sowie neue betriebliche Anforderungen zu bewältigen. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht 2026 ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services für Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Rechenzentrumsstrategien verändern, da KI zunehmend in Infrastrukturumgebungen integriert wird. Die Rechenanforderungen steigen, während regulatorische Vorgaben und Energieknappheit strengere Einschränkungen hinsichtlich Kapazität, Standort und Governance mit sich bringen.

"Deutsche Unternehmen können KI nicht länger als separate Technologieebene betrachten", sagte Matthias Paletta, Direktor bei ISG. "Sie muss in den gesamten Stack integriert werden. Unternehmen gestalten ihre Infrastruktur und Betriebsmodelle im Zeitalter der KI neu, um Leistung, Kontrolle und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten."

Der IT-Betrieb in deutschen Unternehmen, sowohl in lokalen als auch in Cloud-Infrastrukturen, verlagert sich von reaktiver Wartung hin zu vorausschauenden und zunehmend autonomen Modellen. KI-gestützte Überwachung hilft Teams dabei, Anomalien zu erkennen und Wartungsbedarf zu antizipieren, während GenAI-Copiloten und Self-Service-Schnittstellen die Fehlerbehebung und Kapazitätsplanung vereinfachen.

Deutsche Unternehmen überdenken, wo Workloads ausgeführt werden, da Hyperscaler die Kosten erhöhen, Lizenzbedingungen ändern und neue Anforderungen an die Datenkontrolle entstehen. Zunehmend verlagern sie sensible Systeme in private oder hybride Umgebungen und nutzen öffentliche Clouds selektiv für skalierbare Dienste. Dieser Ansatz ist besonders wichtig in regulierten Branchen, die lokale Kontrolle und nachvollziehbare Governance erfordern.

Deutsche Industrieunternehmen erweitern ihre Hybrid-Cloud-Architekturen um Edge-Infrastruktur, um Daten in der Nähe von Fabriken und anderen Betriebsstätten zu verarbeiten. Lokale KI-Inferenz unterstützt zeitkritische Anwendungen, die nicht auf Roundtrips zu zentralisierten Rechenzentren angewiesen sein können. Unternehmen erwarten zunehmend, dass Edge-Umgebungen nach demselben Management- und Governance-Modell betrieben werden wie die Kern- und Cloud-Infrastruktur.

Da KI-Rechenleistungen immer mehr Energie verbrauchen, wird Nachhaltigkeit zu einem formalen Kriterium bei der Beschaffung von Infrastruktur. Deutsche Unternehmen bewerten Colocation-Anbieter zunehmend anhand ihrer Fähigkeit, Systeme mit hoher Dichte zu unterstützen und klare Daten zur Energie- und Wassereffizienz bereitzustellen. Diese Maßnahmen helfen Unternehmen dabei, ihre Expansionspläne mit den Anforderungen der Umweltberichterstattung abzugleichen, so ISG.

"Deutsche Unternehmen erwarten zunehmend Nachweise über die Nutzung, die Kosten und die Compliance von privaten und hybriden Clouds", sagte Ulrich Meister, Hauptautor des Berichts. "Anbieter, die diese Faktoren über hybride Umgebungen hinweg transparent machen, sind besser positioniert, fundierte Infrastrukturentscheidungen zu unterstützen."

Der Bericht untersucht zudem weitere Trends im Bereich der Public- und Hybrid-Clouds in Deutschland, darunter die Konsolidierung der Anbieter und die wachsende Bedeutung von Partnerschaften zwischen Colocation-Betreibern, Managed-Services-Anbietern und Telekommunikationsunternehmen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Zusammenhang mit Private- und Hybrid-Clouds, denen Unternehmen in Deutschland gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Fähigkeiten von 105 Anbietern in sieben Quadranten: KI-fähige Infrastruktur-Managed-Services Großkunden, KI-fähige Infrastruktur-Managed-Services Mittelstand, Managed Cloud Hosting und ausfallsichere Infrastrukturdienste Großkunden, Managed Cloud Hosting und ausfallsichere Infrastrukturdienste Mittelstand, nachhaltige Colocation-Dienste Großkunden, nachhaltige Colocation-Dienste Mittelstand sowie Edge-Computing-Dienste.

Der Bericht nennt die Deutsche Telekom/T-Systems in fünf Quadranten als "Leader". Atos und NTT DATA werden jeweils in drei Quadranten als "Leader" genannt. Accenture, Arvato Systems, CANCOM, Capgemini, Claranet, DATAGROUP, HCLTech, Kyndryl, plusserver, q.beyond, Rackspace Technology und Syntax werden jeweils in zwei Quadranten als "Leader" genannt. Der Bericht nennt akquinet, All for One Group, AtlasEdge, Cognizant, Computacenter, CyrusOne, DARZ, Digital Realty, DXC Technology, Equinix, GRASS-MERKUR, Infosys, ITENOS, KAMP, maincubes, Materna, nLighten, noris network, PFALZKOM, STACKIT, TCS, Telehouse, TelemaxX, WIIT und Wipro als "Leader" in jeweils einem Quadranten.

Darüber hinaus werden Equinix, Kyndryl, msg systems, NTT DATA, Portus Data Centers, WIIT und x-ion(dataR) als "Rising Stars" Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG in jeweils einem Quadranten genannt.

Im Bereich Kundenerfahrung wird CS Global IT unter den Anbietern von Private-/Hybrid-Cloud- und Rechenzentrumsdiensten zum globalen ISG CX Star Performer für 2026 gekürt. CS Global IT erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der "Voice of the Customer"-Umfrage von ISG, die Teil des Programms ISG Star of Excellence ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei akquinet, noris network, PFALZKOM, Portus Data Centers und T-Systems erhältlich.

Der Bericht "2026 ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud Data Center Services" für Deutschland steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite zur Verfügung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI ausgerichtetes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der weltweit 100 führenden Unternehmen, ist ISG ein langjähriger Marktführer im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front beim Einsatz von KI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und -analysen, sein fundiertes Wissen und seine Kompetenz im Umgang mit Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Experten, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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