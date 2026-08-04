Managed Services und KI-gestützter Betrieb helfen Unternehmen dabei, die Komplexität ihrer Netzwerke zu bewältigen und den Fachkräftemangel zu überwinden, so der ISG-Provider-Lens-Bericht

Deutsche Unternehmen ersetzen veraltete Netzwerkarchitekturen durch softwaredefinierte Modelle, die Cloud- und KI-Workloads unterstützen und gleichzeitig die Ausfallsicherheit stärken sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vereinfachen. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht 2026 ISG Provider Lens Network Software-Defined Solutions and Services für Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass die Einführung von Cloud- und Multi-Cloud-Lösungen, strengere EU-Vorschriften und steigende Sicherheitsanforderungen die Netzwerkstrategien von Unternehmen neu gestalten. Deutsche Unternehmen benötigen zunehmend Netzwerke, die verstreute Mitarbeiter und Standorte verbinden, einen sofortigen Datenzugriff ermöglichen und KI-gestützte Abläufe unterstützen. Software-Defined Networking (SD-Networking) entwickelt sich zunehmend zu einer Grundlage für operative Ausfallsicherheit und ist nicht mehr nur eine isolierte Verbesserung der Konnektivität.

"Deutsche Unternehmen betrachten das Netzwerk als strategische Ebene für die Einführung von Cloud, Sicherheit und KI", so Matthias Paletta, Director bei ISG. "Sie benötigen Architekturen, die sich schnell anpassen lassen und ihnen gleichzeitig mehr Kontrolle über Leistung, Daten und Compliance bieten."

Unternehmen nutzen SD-Networking, um öffentliche, private und hybride Cloud-Umgebungen zu vereinheitlichen und gleichzeitig bestehende Konnektivität dort beizubehalten, wo sie benötigt wird. Ein zentralisiertes, richtlinienbasiertes Management ermöglicht es ihnen, den Datenverkehr dynamischer zu leiten und einheitliche Kontrollen über verteilte Umgebungen hinweg anzuwenden. Dies hilft Unternehmen, die Anwendungsleistung zu verbessern und die Kontrolle darüber zu behalten, wo Daten verarbeitet werden ein Aspekt, der angesichts der EU-Anforderungen an Datenschutz und Datenhoheit zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Sicherheit wird zunehmend Teil der Netzwerkarchitektur und ist nicht mehr nur eine zusätzliche Ebene. Deutsche Unternehmen führen SD-WANs mit Security Service Edge (SSE)- oder Full Secure Access Service Edge (SASE)-Frameworks zusammen. Diese Modelle bieten konsistenten Schutz für Nutzer, Daten und Anwendungen über Cloud- und Zweigstellenumgebungen hinweg und unterstützen gleichzeitig den Zero-Trust-Zugang.

Um den Betriebsaufwand zu reduzieren und dem Mangel an IT-Fachkräften entgegenzuwirken, nutzen Unternehmen zunehmend verwaltete oder gemeinsam verwaltete Netzwerkdienste. Die Anbieter übernehmen die Verantwortung für Design, Implementierung und fortlaufende Optimierung und unterstützen so die Teams in den Unternehmen bei der Verwaltung stärker verteilter und sicherheitsintensiver Umgebungen. Gleichzeitig erweitern KI-gestützte Netzwerkplattformen laut ISG die Funktionen um prädiktive Analysen, automatisierte Fehlerbehebung und Selbstheilungsfunktionen, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren.

"In der nächsten Phase der Netzwerkmodernisierung in Deutschland geht es um die Vereinheitlichung von Konnektivität, Sicherheit und betrieblicher Kontrolle", sagte Dr. Kenn Walters, Hauptautor des Berichts. "Anbieter, die komplexe Umgebungen vereinfachen und gleichzeitig Souveränität und Ausfallsicherheit gewährleisten können, werden für Unternehmenskunden am relevantesten sein."

Der Bericht untersucht zudem weitere SD-Netzwerk-Trends auf dem deutschen Markt, darunter den zunehmenden Einsatz von Edge-Infrastruktur und privatem 5G in industriellen Umgebungen sowie das wachsende Interesse an Satellitenkonnektivität in der erdnahen Umlaufbahn zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Bereich Software-Defined Networking, denen Unternehmen in Deutschland gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Fähigkeiten von 36 Anbietern in drei Quadranten: Managed SD-WAN Services, Edge-Technologien und -Dienste (einschließlich privatem 5G) sowie Secure Access Service Edge (SASE).

Accenture, Deutsche Telekom, HCLTech, Logicalis und Orange Business werden in allen drei Quadranten als "Leaders" genannt. Colt, Computacenter, GTT, Verizon Business, Vodafone und Wipro werden jeweils in zwei Quadranten als "Leaders" genannt. Axians, BT International, Capgemini, Riedel Networks und Tech Mahindra werden jeweils in einem Quadranten als "Leaders" genannt.

Darüber hinaus werden Computacenter, Vodafone und Wipro in jeweils einem Quadranten als "Rising Stars" genannt Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerlebnis wird die Deutsche Telekom unter den Anbietern von softwaredefinierten Netzwerkdiensten und -lösungen zum globalen "ISG CX Star Performer" für 2026 gekürt. Die Deutsche Telekom erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der Voice-of-the-Customer-Umfrage von ISG, die Teil des Programms ISG Star of Excellence ist der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei Computacenter und der Deutschen Telekom erhältlich.

Der Bericht "2026 ISG Provider Lens Network Software-Defined Solutions and Services" für Deutschland steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite zur Verfügung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI ausgerichtetes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG ein langjähriger Marktführer im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front beim Einsatz von KI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und -analysen, sein fundiertes Wissen und seine Kompetenz im Umgang mit Anbieter-Ökosystemen sowie für die Expertise seiner weltweit 1.500 Fachkräfte, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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