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WKN: FRE5EN | ISIN: DE000FRE5EN2 | Ticker-Symbol: FRE
Xetra
13.08.26 | 09:38
47,885 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Prime Standard
Deutschland 40
Europa 600
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FRESENIUS SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
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Unternehmen / AktienKurs%
ASHLEY GOLD CORP0,0240,00 %
BTU METALS CORP0,0200,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA47,8850,00 %
GUIDEAI HEALTH CORP0,6900,00 %
HIGHWAY 50 GOLD CORP0,2310,00 %
KO GOLD INC0,0710,00 %
METAL HAWK LIMITED0,0380,00 %
MOSAIC MINERALS CORP0,0490,00 %
MY SIZE INC--
OSMOND RESOURCES LIMITED0,3810,00 %
SOLARMAX TECHNOLOGY INC--
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