The following instruments on XETRA do have their first trading 13.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.08.2026
Aktien
1 CA40173G1019 GuideAI Health Corp.
2 CA04471L1058 Ashley Gold Corp.
3 CA05605B1031 BTU Metals Corp.
4 CA4312482025 Highway 50 Gold Corp.
5 CA4998611020 KO Gold Inc.
6 AU0000109597 Metal Hawk Ltd.
7 CA61945T1066 Mosaic Minerals Corp.
8 AU0000210734 Osmond Resources Ltd.
9 DE000FRE5EN2 Fresenius SE & Co. KGaA
10 US62844N5059 My Size Inc.
11 US83419H2022 SolarMax Technology Inc.
Anleihen/ETF/ETC
1 US61945CAXXX Mosaic Co., The
2 US61945CAXXX Mosaic Co., The
3 US67103HAXXX O'Reilly Automotive Inc.
4 US902494BXXX Tyson Foods Inc.
5 US14913V2XXX Caterpillar Financial Services Corp.
6 AT0000A3VXXX Erste Group Bank AG
7 US55336VCXXX MPLX L.P.
8 US55336VCXXX MPLX L.P.
9 US67103HAXXX O'Reilly Automotive Inc.
10 US67103HAXXX O'Reilly Automotive Inc.
11 USF1067PAXXX BNP Paribas S.A.
12 US808513CXXX Charles Schwab Corp.
13 NO0013726XXX FinCo Opal S.a.r.l.
14 US345397KXXX Ford Motor Credit Co. LLC
15 US61945CAXXX Mosaic Co., The
16 US55336VCXXX MPLX L.P.
17 US902494BXXX Tyson Foods Inc.
18 US92343VJXXX Verizon Communications Inc.
19 CH1593191XXX Roche Kapitalmarkt AG
20 CH1593191XXX Roche Kapitalmarkt AG
21 US92343VJXXX Verizon Communications Inc.
22 22 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 LU3367672XXX Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF
24 CH1492505XXX Xtrackers Galaxy MSCI Physical Crypto Market ETC Securities
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.08.2026
Aktien
1 CA40173G1019 GuideAI Health Corp.
2 CA04471L1058 Ashley Gold Corp.
3 CA05605B1031 BTU Metals Corp.
4 CA4312482025 Highway 50 Gold Corp.
5 CA4998611020 KO Gold Inc.
6 AU0000109597 Metal Hawk Ltd.
7 CA61945T1066 Mosaic Minerals Corp.
8 AU0000210734 Osmond Resources Ltd.
9 DE000FRE5EN2 Fresenius SE & Co. KGaA
10 US62844N5059 My Size Inc.
11 US83419H2022 SolarMax Technology Inc.
Anleihen/ETF/ETC
1 US61945CAXXX Mosaic Co., The
2 US61945CAXXX Mosaic Co., The
3 US67103HAXXX O'Reilly Automotive Inc.
4 US902494BXXX Tyson Foods Inc.
5 US14913V2XXX Caterpillar Financial Services Corp.
6 AT0000A3VXXX Erste Group Bank AG
7 US55336VCXXX MPLX L.P.
8 US55336VCXXX MPLX L.P.
9 US67103HAXXX O'Reilly Automotive Inc.
10 US67103HAXXX O'Reilly Automotive Inc.
11 USF1067PAXXX BNP Paribas S.A.
12 US808513CXXX Charles Schwab Corp.
13 NO0013726XXX FinCo Opal S.a.r.l.
14 US345397KXXX Ford Motor Credit Co. LLC
15 US61945CAXXX Mosaic Co., The
16 US55336VCXXX MPLX L.P.
17 US902494BXXX Tyson Foods Inc.
18 US92343VJXXX Verizon Communications Inc.
19 CH1593191XXX Roche Kapitalmarkt AG
20 CH1593191XXX Roche Kapitalmarkt AG
21 US92343VJXXX Verizon Communications Inc.
22 22 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 LU3367672XXX Xtrackers II EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF
24 CH1492505XXX Xtrackers Galaxy MSCI Physical Crypto Market ETC Securities
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