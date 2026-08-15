Die USA reden nicht mehr nur über kritische Rohstoffe. Sie kaufen die Lieferkette.

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Seit Jahren warnen westliche Regierungen vor derselben Schwachstelle.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FSE: 20H) (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

China dominiert einen zu großen Teil der Lieferkette für kritische Rohstoffe.

Zu viel Bergbau.

Zu viel Raffination.

Zu viel Separation.

Zu viel Magnetproduktion.

Und wenn diese Rohstoffe letztlich in Kampfjets, Raketen, Satelliten, Elektromotoren, Halbleitern und hochentwickelter Elektronik zum Einsatz kommen, ist diese Abhängigkeit längst nicht mehr nur ein wirtschaftliches Problem.

Sie wird zu einer Frage der nationalen Sicherheit.

Jahrelang bestand jedoch eine erhebliche Lücke zwischen der Erkenntnis dieses Problems und konkreten Maßnahmen dagegen.

Diese Lücke verschwindet nun mit hoher Geschwindigkeit.

Am 7. August kündigte die Trump-Regierung milliardenschwere neue Investitionen in kritische Rohstoffe und bergbaunahe Projekte an - von Rohstoffen und Verarbeitung über Batterien und Magnete bis hin zur Ausbildung der benötigten Fachkräfte.

Die Bedeutung geht weit über eine einzelne Regierungsankündigung hinaus.

Washington beginnt, ernsthaftes Kapital in den Aufbau einer alternativen Lieferkette für kritische Rohstoffe zu investieren.

Und für aufstrebende westliche Projekte für schwere Seltene Erden wie das Wolverine Project von Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) könnte dadurch ein völlig neues strategisches Umfeld entstehen.

Aus Politik wird Kapital

Diesen Satz sollten sich Anleger merken.

Aus Politik wird Kapital.

Die Vereinigten Staaten sprechen seit Jahren über die Sicherheit ihrer Versorgung mit kritischen Rohstoffen.

Nun stellt die Bundesregierung tatsächlich Kapital bereit, vergibt Kredite, beteiligt sich strategisch und unterstützt direkt Projekte entlang der gesamten Lieferkette.

Das am 7. August vom Weißen Haus vorgestellte Maßnahmenpaket umfasste unter anderem:

150 Mio. US-Dollar für Niron Magnetics, um die heimischen Kapazitäten für Permanentmagnete auszubauen.

400 Mio. US-Dollar für Sunrise Energy Metals, um eine Scandium-Wertschöpfungskette für Hochleistungs-Aluminiumlegierungen zu entwickeln, die unter anderem in Luftfahrt und Verteidigung eingesetzt werden.

1,4 Mrd. US-Dollar für Sila Nanotechnologies, um die Produktion von Silizium-Kohlenstoff-Batterieanoden und Lithium-Ionen-Zellen auszubauen.

Weiteres staatliches Kapital fließt in Projekte für Bauxit, Bor, Graphit, Tantal und Niob.

Und die Strategie endet nicht an den Grenzen der Vereinigten Staaten.

Die US-Regierung hat auch Mittel zur Weiterentwicklung eines Seltene-Erden-Projekts in Madagaskar bereitgestellt, während Washington nach alternativen Quellen für Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium sucht.

Reuters berichtete, dass das Projekt eine jährliche Produktion von rund 4.000 Tonnen Seltenerdoxiden anstrebt, darunter etwa 1.700 Tonnen der hochwertigen Magnet-Seltenerdelemente NdPr und DyTb.

Das ist ein wichtiger Hinweis.

Das Ziel lautet nicht einfach:

Alles in Amerika abbauen.

Das größere Ziel lautet:

Eine sichere westliche und verbündete Lieferkette aufzubauen, die China nicht kontrollieren kann.

Warum handelt Washington jetzt so aggressiv?

Weil sich das Problem immer schwerer ignorieren lässt.

Chinas Dominanz beruht nicht nur darauf, dass das Land über große Rohstoffvorkommen verfügt.

China hat über Jahrzehnte hinweg ein integriertes Ökosystem aufgebaut, das sich von Rohstoffen über Raffination und Separation bis hin zu Metallen, Legierungen und Permanentmagneten erstreckt.

Gerade in dieser nachgelagerten Kontrolle liegt ein erheblicher Teil der strategischen Macht.

Und 2026 werden die Konsequenzen zunehmend sichtbar.

Reuters berichtete im Juli, dass China weiterhin Exporte mehrerer strategisch wichtiger schwerer Seltener Erden und Mineralien nach Japan zurückhielt.

Im Juni wurden demnach weder Dysprosium noch Terbium oder Yttrium nach Japan exportiert, während die diplomatischen Spannungen anhielten.

Auch die Vereinigten Staaten erhielten den zweiten Monat in Folge kein chinesisches Yttrium.

Das sind keine theoretischen Planspiele über Lieferketten.

Material wird tatsächlich zurückgehalten.

Und die Regierungen reagieren darauf.

Industrie im Wert von 6,5 Billionen US-Dollar könnte betroffen sein

Betrachten wir eine weitere außergewöhnliche Zahl.

6,5 Billionen US-Dollar.

Im Juli warnte die Internationale Energieagentur, dass eine vollständige Umsetzung der erweiterten chinesischen Exportbeschränkungen für Seltene Erden nachgelagerte Produktion außerhalb Chinas im Wert von rund 6,5 Billionen US-Dollar potenziellen Lieferunterbrechungen aussetzen könnte.

Automobilindustrie.

Hightech.

Verteidigung.

Energie.

Die Vereinigten Staaten und Europa könnten zusammen für nahezu die Hälfte dieses potenziellen wirtschaftlichen Risikos stehen.

Man muss sich vor Augen führen, was das bedeutet.

Seltene Erden machen bei vielen Endprodukten nur einen winzigen Anteil der physischen Masse aus.

Doch fehlen die richtigen Seltenerdelemente, können extrem teure nachgelagerte Produktionsketten zum Stillstand kommen.

Genau darin liegt das Paradoxon kritischer Rohstoffe.

Man braucht nicht unbedingt riesige Mengen.

Man braucht garantierten Zugang.

Und genau deshalb sind Regierungen plötzlich bereit, Milliarden auszugeben, um diesen Zugang zu sichern.

Bei schweren Seltenen Erden wird das Problem noch schwieriger

Nicht alle Seltenen Erden stellen dieselbe Herausforderung für die Versorgungssicherheit dar.

Schwere Seltenerdelemente sind besonders interessant, da einige von ihnen entscheidend dafür sind, die Leistungsfähigkeit von Magneten unter anspruchsvollen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Dysprosium.

Terbium.

Yttrium.

Genau diese Rohstoffe sind zunehmend in Chinas Exportkontrollen verwickelt.

Und hier wird Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) für die größere Diskussion relevant.

Das zu 100% unternehmenseigene Wolverine Heavy Rare Earth Element Project in Labrador hat bereits einen ungewöhnlich hohen Anteil schwerer Seltener Erden gezeigt.

Frühere Bohrungen ergaben einen durchschnittlichen HREO-Anteil von ungefähr:

24-28%

am gesamten Gehalt an Seltenerdoxiden.

Diese Zahl verdient Aufmerksamkeit.

Denn der Markt für Seltene Erden sucht nicht einfach nach mehr TREO.

Bei der Herausforderung für westliche Lieferketten geht es zunehmend darum, die richtigen Elemente zu sichern.

Wolverine besitzt bereits etwas, das vielen frühen Explorationsstorys fehlt

Bohrergebnisse.

Frühere RC-Bohrungen bestätigten eine breite, oberflächennahe Mineralisierung über ein Gebiet von ungefähr 1,7 km × 1,2 km.

Zu den gemeldeten Ergebnissen zählen:

48,8 m mit 0,77% TREO

einschließlich 18,3 m mit 1,06% TREO

38,1 m mit 0,71% TREO ab Oberfläche

einschließlich 4,6 m mit 1,53% TREO

51,8 m mit 0,52% TREO ab Oberfläche

einschließlich 33,5 m mit 0,67% TREO

Die höchsten RC-Analysewerte erreichten 2,03% TREO.

Und dann ist da noch das potenzielle Ausmaß.

Saga berichtet von ungefähr 26 km² an der Oberfläche aufgeschlossenem mineralisiertem Tuff, wobei bislang weniger als 10% der aussichtsreichen Einheit durch Bohrungen getestet wurden.

Zusätzliche Oberflächenproben aus REE-führenden Pegmatiten lieferten Analysewerte von bis zu 21,6% TREO.

All dies stellt noch keine wirtschaftliche Mineralressource dar.

Wolverine befindet sich weiterhin in der Explorationsphase, und umfangreiche weitere Bohrungen sowie metallurgische, mineralogische und wirtschaftliche Untersuchungen stehen noch aus.

Doch die bisherigen Ergebnisse zeigen etwas Entscheidendes:

Es gibt bereits genügend Hinweise, um herauszufinden, wie groß dieses System tatsächlich werden könnte.

Und genau das geschieht möglicherweise zum richtigen Zeitpunkt

Timing spielt an den Rohstoffmärkten eine enorme Rolle.

Eine gute Lagerstätte, die zu einem Zeitpunkt entdeckt wird, an dem niemand den entsprechenden Rohstoff haben will, kann jahrelang unbeachtet bleiben.

Eine strategisch relevante Entdeckung, die entsteht, während Regierungen verzweifelt versuchen, ihre Lieferketten zu diversifizieren, kann dagegen ein völlig anderes Maß an Aufmerksamkeit erhalten.

Sehen wir uns an, was derzeit weltweit geschieht.

Die Vereinigten Staaten investieren massiv in Projekte für kritische Rohstoffe.

Schweden erklärte den Abbau kritischer Metalle und Seltener Erden kürzlich zu einem Interesse der nationalen Sicherheit und verwies ausdrücklich auf die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

USA Rare Earth beteiligte sich jüngst am französischen Verarbeitungsunternehmen Carester, das eine Anlage zur Separation schwerer Seltener Erden in Frankreich errichtet. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein US-Regierungsfinanzierungspaket von 1,6 Mrd. US-Dollar erhalten und entwickelt gleichzeitig Kapazitäten für die Magnetproduktion in Oklahoma.

Die Richtung wird immer deutlicher.

Abbauen. Separieren. Raffinieren. Produzieren.

Westliche Regierungen erkennen zunehmend, dass es nicht genügt, nur einen Teil der Lieferkette abzusichern.

Sie brauchen die gesamte Kette.

Wolverine steht am Anfang dieser Lieferkette

Für Anleger ist diese Unterscheidung entscheidend.

Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) produziert derzeit keine Seltenerdmagnete.

Das Unternehmen betreibt keine Separationsanlage.

Wolverine verfügt noch nicht über eine erste Mineralressourcenschätzung.

Und es gibt derzeit keine Grundlage für die Behauptung, Saga werde Mittel von der US-Regierung erhalten.

Doch jede integrierte Lieferkette muss irgendwo beginnen.

Beim Gestein.

Ohne neue vorgelagerte Rohstoffquellen führen Milliardeninvestitionen in westliche Separationsanlagen und Magnetfabriken lediglich dazu, dass diese Anlagen um denselben begrenzten Rohstoff-Feedstock konkurrieren.

Deshalb ist das Explorationsende der Lieferkette so wichtig.

Und deshalb kann ein kanadisches Projekt für schwere Seltene Erden potenziell für eine amerikanische Strategie zur Versorgungssicherheit relevant sein.

Kanada könnte wichtiger sein, als viele Anleger denken

Hier lohnt es sich, mit einem weiteren Missverständnis aufzuräumen.

Die amerikanische Strategie setzt nicht zwangsläufig voraus, dass jeder Rohstoff innerhalb der Vereinigten Staaten gewonnen wird.

Das Ausmaß der amerikanischen Rohstoffabhängigkeit macht dies zumindest kurzfristig unrealistisch.

Reuters berichtete kürzlich, dass die heimischen Bergbau- und Verarbeitungskapazitäten der USA trotz Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe in nahezu 150 Rohstoffunternehmen weiterhin nicht ausreichen, um die Nachfrage nach mehreren kritischen Materialien zu decken.

Die amerikanische Verteidigungsindustrie nähert sich einer Frist zum 1. Januar 2027, mit der die Beschaffung bestimmter Seltener Erden, Magnete und strategischer Metalle aus China, Russland, Iran und Nordkorea eingeschränkt werden soll.

Gleichzeitig ist die heimische Industrie noch weit von vollständiger Selbstversorgung entfernt.

Dadurch werden verbündete Jurisdiktionen zunehmend wichtiger.

Kanada verfügt bereits über umfassende Bergbauerfahrung.

Das Land ist durch eng verflochtene Industrie- und Verteidigungsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten verbunden.

Und Labrador bietet Zugang zu einer etablierten und bergbaufreundlichen Jurisdiktion.

Für Projekte wie Wolverine könnte die geografische Lage daher zunehmend Teil der strategischen Investmentthese werden.

Nicht nur die Geologie.

Die Harena-Investition ist besonders aufschlussreich

Eines der vielleicht interessantesten Beispiele befindet sich überhaupt nicht in Amerika.

Sondern in Madagaskar.

Die U.S. International Development Finance Corporation stellte bis zu 4,84 Mio. US-Dollar für vorbereitende Entwicklungsarbeiten am Ampasindava-Projekt von Harena Rare Earths bereit.

Warum?

Weil Washington diversifizierte Quellen für Magnetmetalle außerhalb der chinesischen Kontrolle benötigt.

Reuters berichtete, dass das Projekt Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium enthält und mögliche Verarbeitungspartnerschaften in den Vereinigten Staaten und Europa prüft.

Das zeigt etwas Entscheidendes.

Washingtons Strategie für kritische Rohstoffe wird zunehmend geopolitisch statt rein geografisch.

Die entscheidende Unterscheidung lautet nicht mehr einfach:

Amerikanisch oder ausländisch.

Sondern:

Sicher oder verwundbar.

Verbündet oder gegnerisch.

Diversifiziert oder konzentriert.

Für kanadische Projekte schafft das ein völlig anderes Umfeld.

Wolverine tritt im richtigen Moment in die entscheidende Entwicklungsphase ein

Saga entwickelt Wolverine nun über die ursprüngliche Entdeckungsphase hinaus.

Das Ziel des nächsten Programms besteht nicht einfach darin, ein weiteres spektakuläres Analyseergebnis zu produzieren.

Es geht darum, die geologischen, strukturellen, mineralogischen, Dichte- und metallurgischen Daten zu gewinnen, die erforderlich sind, um das Projekt in Richtung einer ersten NI-43-101-konformen Mineralressource voranzubringen.

Diese Unterscheidung ist wichtig.

Denn strategische Bedeutung setzt letztlich Quantifizierung voraus.

Regierungen und industrielle Abnehmer finanzieren keine geologische Begeisterung.

Sie müssen wissen:

Wie viel Material ist vorhanden?

Welche Seltenerdelemente enthält es?

In welchen Anteilen?

In welchen Mineralen sind sie gebunden?

Können sie gewonnen werden?

Können sie wirtschaftlich separiert werden?

Kann das Projekt irgendwann ein Produkt liefern, das den tatsächlichen Anforderungen des nachgelagerten Marktes entspricht?

Genau diese Fragen muss Wolverine jetzt beantworten.

Und der HREO-Anteil könnte zunehmend wichtiger werden

Hier wird Wolverines HREO-Anteil von 24-28% besonders interessant.

Es wäre viel zu früh, diese Zahl auf eine zukünftige Ressource hochzurechnen.

Die Bohrungen und Ressourcenarbeiten müssen erst Kontinuität, Größe und repräsentative Gehalte nachweisen.

Sollten zukünftige Arbeiten jedoch eine substanzielle Ressource bestätigen und gleichzeitig eine bedeutende Anreicherung schwerer Seltener Erden aufrechterhalten, könnte Wolverine zunehmend anders wahrgenommen werden als ein gewöhnliches Seltene-Erden-Explorationsprojekt.

Denn westliche Regierungen brauchen nicht einfach nur mehr Seltene Erden.

Sie brauchen Alternativen genau in den Bereichen, in denen Chinas Kontrolle am schwierigsten zu ersetzen ist.

Der Markt könnte Lagerstätten, die dazu beitragen können, genau diese Lücken zu schließen, langfristig mit einem strategischen Aufschlag bewerten.

Das Bewertungsmodell für Seltene Erden verändert sich

Dies könnte letztlich eine der größten Veränderungen innerhalb des gesamten Sektors darstellen.

Historisch konnten Anleger ein Seltene-Erden-Projekt betrachten und fragen:

Kann dieses Projekt preislich mit chinesischem Angebot konkurrieren?

Diese Frage bleibt wichtig.

Aber sie ist nicht mehr die einzige.

Regierungen fragen zunehmend:

Was ist Versorgungssicherheit wert?

Was ist es wert, sicherzustellen, dass ein Hersteller von Kampfjets Zugang zu den benötigten Magneten hat?

Was ist es wert, zu verhindern, dass ein Automobilwerk stillsteht, weil eine winzige Menge Dysprosium fehlt?

Was ist es wert, Redundanz in Lieferketten für Verteidigung, Halbleiter und Energie aufzubauen?

Sobald nationale Sicherheit Teil der Gleichung wird, ist der kostengünstigste Produzent nicht mehr zwangsläufig das einzige Kriterium.

Zuverlässigkeit hat einen Wert.

Jurisdiktion hat einen Wert.

Redundanz hat einen Wert.

Und zunehmend gilt:

Strategische Unabhängigkeit hat einen Wert.

Saga hat jetzt zwei Zugänge zum selben Megatrend

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum diese Entwicklung für Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) relevant ist.

Wolverine ist nicht das einzige Projekt des Unternehmens für kritische Rohstoffe.

Radar bietet Saga Zugang zu Titan, Vanadium und Eisen.

Wolverine bietet Zugang zu schweren Seltenen Erden.

Unterschiedliche Rohstoffe.

Unterschiedliche geologische Systeme.

Unterschiedliche potenzielle Endanwendungen.

Und doch bedienen beide letztlich dasselbe politische Ziel des Westens:

Die strategische Abhängigkeit von verwundbaren ausländischen Lieferketten zu reduzieren.

Dadurch wirkt Sagas Portfolio zunehmend kohärent.

Es handelt sich nicht einfach um eine Ansammlung verschiedener Rohstoffprojekte.

Die beiden führenden Projekte des Unternehmens in Labrador befinden sich heute unmittelbar innerhalb einer der größten industriepolitischen Verschiebungen der westlichen Welt.

Jahrelang war die westliche Investmentthese rund um kritische Rohstoffe weitgehend theoretischer Natur.

Jeder verstand die Schwachstelle.

Jeder verstand Chinas Dominanz.

Jeder sprach über Diversifizierung.

Jetzt kommt das Geld.

Milliarden werden in Minen, Verarbeitungstechnologien, Batteriematerialien, Magnete, strategische Metalle und die Fachkräfte investiert, die zum Aufbau dieser Industrie benötigt werden.

Gleichzeitig zeigen Chinas Exportbeschränkungen ganz konkret, warum Diversifizierung so wichtig ist.

Die Internationale Energieagentur warnt, dass unter erweiterten Beschränkungen für Seltene Erden nachgelagerte Produktion außerhalb Chinas im Wert von bis zu 6,5 Billionen US-Dollar potenziellen Störungen ausgesetzt sein könnte.

Das garantiert Wolverine keinen Erfolg.

Es garantiert Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) keine staatliche Finanzierung.

Und es beseitigt keines der geologischen, metallurgischen, genehmigungsrechtlichen, finanziellen oder entwicklungstechnischen Risiken, die weiterhin bestehen.

Aber es verändert das Umfeld, in dem Wolverine entwickelt wird.

Eine Entdeckung schwerer Seltener Erden in Labrador wird nicht mehr in einer Welt vorangetrieben, in der Regierungen lediglich davon sprechen, alternative Lieferquellen schaffen zu wollen.

Die Regierungen investieren jetzt Milliarden, um genau diese Lieferketten aufzubauen.

Das könnte die größte Veränderung der Investmentthese für Seltene Erden überhaupt sein.

Vor fünf Jahren lautete die Frage:

Können westliche Seltene-Erden-Projekte mit China konkurrieren?

Heute scheint Washington eine wesentlich dringendere Frage zu stellen:

Kann es sich der Westen überhaupt leisten, sie nicht zu entwickeln?

Für Wolverine - und für Saga Metals Corp. (WKN: A40J74 | Symbol: SAGA) - ist das eine völlig andere Welt.

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