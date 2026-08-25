Schmutziges Gas, saubere Rendite, mehr als 200 % Kurspotenzial: WM, Veolia und Zefiro Methane

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. WM und Veolia Environnement verdienen zehnstellige Summen mit Müllabfuhr und Wasserrechnungen. Doch beide Konzerne können weit mehr: Energieerzeugung aus Deponiegas, CO2-Speicherung, Beseitigung von Ewigkeitschemikalien. Das größte Kurspotenzial der Altlastensanierer hat laut Analysten jedoch ein kanadischer Geheimtipp, dessen Name schon verrät, worum es geht - Zefiro Methane. Drei Aktien, ein gemeinsames Thema: Wer räumt auf, was andere hinterlassen haben?Den vollständigen Artikel lesen ...
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