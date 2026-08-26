VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62172084.57
|140.3433
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57785871.18
|76.6391
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BQQP9XXX
|40050000.000
|4780748542.53
|119.3695
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BDFBTXXX
|34175000.000
|2502271077.37
|73.2193
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|615800276.78
|64.8211
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BQQP9XXX
|11950000.000
|1493530726.60
|124.9817
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|241114964.65
|71.1673
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|394755216.66
|70.4920
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|169873787.98
|38.1739
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BMC38XXX
|82000000.000
|8524752471.44
|103.9604
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|114089086.00
|8.7091
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-25
|IE00BMDKNXXX
|43200000.000
|614518969.81
|14.2250
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-25
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7503977.80
|15.9659
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-25
|IE0002PG6XXX
|87450000.000
|1348925713.38
|15.4251
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-25
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14583136.71
|23.1478
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-25
|IE000YU9KXXX
|22040000.000
|1813682854.36
|82.2905
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-25
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|18227213.70
|27.6170
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-25
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19470888.76
|29.2795
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-25
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14029048.43
|19.4848
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-25
|IE000M7V9XXX
|43170000.000
|2456347606.54
|56.8994
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-25
|IE000NXF8XXX
|9420000.000
|309630565.94
|32.8695
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-25
|IE000YYE6XXX
|119000000.000
|7496194313.12
|62.9932
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-25
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68823017.08
|25.2654
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-25
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42906276.68
|27.6815
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-25
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13471717.65
|26.9434
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-25
|IE0007Y8YXXX
|30000000.000
|876497452.48
|29.2166
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-25
|IE000QYDXXXX
|1000000.000
|21371893.95
|21.3719
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-25
|IE000YYVSXXX
|3200000.000
|56749575.88
|17.7342
© 2026 PR Newswire