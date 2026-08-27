VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62176218.16
|140.3526
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57752387.99
|76.5947
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BQQP9XXX
|40300000.000
|4688622895.95
|116.3430
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BDFBTXXX
|34525000.000
|2496982911.97
|72.3239
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|612505314.87
|64.4742
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BQQP9XXX
|11950000.000
|1475160122.44
|123.4444
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|240702995.15
|71.0457
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|393617348.88
|70.2888
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|169585476.18
|38.1091
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BMC38XXX
|82000000.000
|8530929182.49
|104.0357
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|114132071.02
|8.7124
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-26
|IE00BMDKNXXX
|43300000.000
|598326609.13
|13.8182
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-26
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7542323.84
|16.0475
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-26
|IE0002PG6XXX
|88250000.000
|1354995392.04
|15.3541
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-26
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14600044.40
|23.1747
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-26
|IE000YU9KXXX
|22040000.000
|1799810226.50
|81.6611
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-26
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|18015011.19
|27.2955
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-26
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19510581.25
|29.3392
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-26
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14058132.08
|19.5252
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-26
|IE000M7V9XXX
|43170000.000
|2447681987.27
|56.6987
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-26
|IE000NXF8XXX
|9420000.000
|308864412.41
|32.7882
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-26
|IE000YYE6XXX
|119000000.000
|7525748198.62
|63.2416
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-26
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68820682.04
|25.2646
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-26
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42834418.75
|27.6351
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-26
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13469009.18
|26.9380
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-26
|IE0007Y8YXXX
|30200000.000
|873516973.12
|28.9244
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-26
|IE000QYDXXXX
|1000000.000
|21309592.88
|21.3096
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-26
|IE000YYVSXXX
|3200000.000
|57106260.94
|17.8457
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