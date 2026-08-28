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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
28.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 28

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-27 IE00BF541XXX 443000.000 62220588.89 140.4528
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-27 IE00BF540XXX 754000.000 57819250.68 76.6834
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-27 IE00BQQP9XXX 40000000.000 4690367829.53 117.2592
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-27 IE00BDFBTXXX 34525000.000 2503787376.62 72.5210
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-27 IE00BYWQWXXX 9500000.000 606453500.04 63.8372
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-27 IE00BQQP9XXX 11950000.000 1482226206.30 124.0357
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-27 IE00BDS67XXX 3388000.000 240071973.21 70.8595
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-27 IE00BQQP9XXX 5600000.000 397644790.23 71.0080
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-27 IE00BL0BMXXX 4450000.000 169369577.94 38.0606
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-27 IE00BMC38XXX 82100000.000 8725543775.13 106.2795
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-27 IE00BMDH1XXX 13100000.000 114992077.09 8.7780
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-27 IE00BMDKNXXX 43350000.000 619504233.72 14.2908
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-27 IE0000H44XXX 470000.000 7570386.78 16.1072
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-27 IE0002PG6XXX 88250000.000 1370511266.75 15.5299
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-27 IE0005B8WXXX 630000.000 14332504.79 22.7500
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-27 IE000YU9KXXX 22040000.000 1816823403.56 82.4330
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-27 IE000B9PQXXX 660000.000 18128564.79 27.4675
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-27 IE0001J5AXXX 665000.000 19395507.68 29.1662
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-27 IE0005TF9XXX 720000.000 13935108.52 19.3543
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-27 IE000M7V9XXX 43220000.000 2475014797.42 57.2655
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-27 IE000NXF8XXX 9670000.000 324628497.50 33.5707
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-27 IE000YYE6XXX 118850000.000 7617617181.71 64.0944
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-27 IE000J6CHXXX 2724000.000 68935539.07 25.3067
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-27 IE0007I99XXX 1550000.000 43297986.76 27.9342
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-27 IE000SBU1XXX 500000.000 13438515.88 26.8770
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-27 IE0007Y8YXXX 30350000.000 893225051.47 29.4308
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-27 IE000QYDXXXX 1000000.000 21049565.27 21.0496
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-27 IE000YYVSXXX 3200000.000 57138863.11 17.8559
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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