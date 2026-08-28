VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62220588.89
|140.4528
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57819250.68
|76.6834
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BQQP9XXX
|40000000.000
|4690367829.53
|117.2592
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BDFBTXXX
|34525000.000
|2503787376.62
|72.5210
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|606453500.04
|63.8372
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BQQP9XXX
|11950000.000
|1482226206.30
|124.0357
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|240071973.21
|70.8595
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|397644790.23
|71.0080
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|169369577.94
|38.0606
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BMC38XXX
|82100000.000
|8725543775.13
|106.2795
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BMDH1XXX
|13100000.000
|114992077.09
|8.7780
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-27
|IE00BMDKNXXX
|43350000.000
|619504233.72
|14.2908
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-27
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7570386.78
|16.1072
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-27
|IE0002PG6XXX
|88250000.000
|1370511266.75
|15.5299
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-27
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14332504.79
|22.7500
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-27
|IE000YU9KXXX
|22040000.000
|1816823403.56
|82.4330
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-27
|IE000B9PQXXX
|660000.000
|18128564.79
|27.4675
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-27
|IE0001J5AXXX
|665000.000
|19395507.68
|29.1662
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-27
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|13935108.52
|19.3543
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-27
|IE000M7V9XXX
|43220000.000
|2475014797.42
|57.2655
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-27
|IE000NXF8XXX
|9670000.000
|324628497.50
|33.5707
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-27
|IE000YYE6XXX
|118850000.000
|7617617181.71
|64.0944
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-27
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68935539.07
|25.3067
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-27
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|43297986.76
|27.9342
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-27
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13438515.88
|26.8770
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-27
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|893225051.47
|29.4308
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-27
|IE000QYDXXXX
|1000000.000
|21049565.27
|21.0496
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-27
|IE000YYVSXXX
|3200000.000
|57138863.11
|17.8559
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