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Small- & Micro Cap Investment
29.08.2026 08:22 Uhr
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Milliarden für Zelltherapien, neue Regeln der FDA: Warum Eli Lilly, Johnson & Johnson und Mesoblast jetzt im Fokus stehen

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Die Zelltherapie entwickelt sich zunehmend von einer hochspezialisierten medizinischen Nische zu einem strategischen Milliardenmarkt der Pharmaindustrie. Eli Lilly (ISIN: US5324571083) vereinbarte für den Zelltherapie-Spezialisten Kelonia einen Kaufpreis von bis zu sieben Milliarden US-Dollar. Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) investiert in eine neue In-vivo-CAR-T-Plattform und besitzt zusätzlich eine milliardenschwere Übernahmeoption. Gleichzeitig hat die US-Arzneimittelbehörde FDA am 19. August neue finale Leitlinien für die Entwicklung von Zell- und Gentherapien veröffentlicht. Darin geht es unter anderem um klinische Entwicklung, regulatorische Anforderungen sowie Herstellung und Qualitätskontrolle. Damit rückt eine Frage stärker in den Vordergrund: Welche Unternehmen besitzen nicht nur eine interessante Zelltechnologie, sondern haben bereits bewiesen, dass sie die regulatorischen und produktionstechnischen Hürden bis zur Zulassung überwinden können? Genau hier wird auch Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) interessant.

Die FDA schafft mehr Orientierung für eine komplexe Branche

Die neue FDA-Guidance ist zunächst keine regulatorische Revolution und auch kein neues Gesetz. Die Behörde betont ausdrücklich, dass ihre Guidance-Dokumente grundsätzlich nicht rechtsverbindlich sind. Trotzdem ist die Veröffentlichung für die Branche relevant. Die finale Fassung beantwortet häufig auftretende Fragen bei der Entwicklung von Zell- und Gentherapien und umfasst mehrere entscheidende Bereiche: regulatorische Prüfung, Chemistry, Manufacturing and Controls - kurz CMC -, Pharmakologie und Toxikologie sowie klinische Entwicklung und klinische Pharmakologie. Die FDA will damit die Entwicklung sicherer, wirksamer und qualitativ hochwertiger Zell- und Gentherapieprodukte unterstützen. Gleichzeitig ist die Guidance Teil der Verpflichtungen der Behörde unter PDUFA VII, die Entwicklung solcher Produkte effizienter zu gestalten. Für Biotechunternehmen entsteht dadurch mehr Orientierung in einem Bereich, in dem nicht nur klinische Wirksamkeit zählt, sondern die reproduzierbare Herstellung eines komplexen biologischen Produkts eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg ist.

Eli Lilly zahlt bis zu sieben Milliarden Dollar für eine Zelltherapie-Plattform

Wie wertvoll innovative Plattformen inzwischen werden können, zeigt Eli Lilly. Der Konzern vereinbarte die Übernahme von Kelonia Therapeutics für bis zu sieben Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 3,25 Milliarden Dollar auf die unmittelbare Zahlung; weitere Beträge sind an klinische, regulatorische und kommerzielle Meilensteine gekoppelt. Kelonia entwickelt eine Technologie, mit der CAR-T-Zellen direkt im Körper des Patienten erzeugt werden sollen. Speziell entwickelte lentivirale Partikel sollen T-Zellen im Körper erreichen und genetisch verändern. Damit könnte langfristig ein Teil der komplexen externen Herstellung klassischer CAR-T-Therapien umgangen werden. Besonders bemerkenswert ist der Entwicklungsstand: Das führende Programm KLN-1010 befindet sich erst in Phase I und wird beim rezidivierten beziehungsweise refraktären multiplen Myelom untersucht. Lilly zahlt die Milliarden damit nicht für einen bereits zugelassenen Blockbuster, sondern vor allem für das Potenzial einer Technologieplattform.

Der GLP-1-Gewinner kauft bereits die nächste Generation ein

Gerade bei Eli Lilly ist diese Strategie bemerkenswert. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 23 Milliarden US-Dollar - 48 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Haupttreiber waren Mounjaro und Zepbound. Für das Gesamtjahr erwartet Lilly inzwischen 85 bis 87 Milliarden Dollar Umsatz. Trotzdem investiert der Konzern aggressiv in zusätzliche Technologien. Im zweiten Quartal wurden die Übernahmen von Orna Therapeutics, Ajax Therapeutics, Centessa Pharmaceuticals und Kelonia abgeschlossen. Allein die Belastungen aus erworbener Forschung und Entwicklung beliefen sich im Quartal auf 2,8 Milliarden Dollar. Der Konzern demonstriert damit ein Prinzip, das die Pharmaindustrie seit Jahrzehnten prägt: Ein erfolgreicher Blockbuster ist kein Grund, die Suche nach der nächsten Plattform einzustellen - sondern schafft vielmehr die finanziellen Möglichkeiten, sie zu beschleunigen.

Johnson & Johnson setzt ebenfalls auf Zelltherapie direkt im Körper

Auch Johnson & Johnson investiert in diesen Ansatz. Ende Juli vereinbarte der Konzern eine strategische Zusammenarbeit mit Sail Biomedicines. Sail entwickelt ebenfalls eine In-vivo-CAR-T-Plattform, zunächst für immunvermittelte Erkrankungen. Das Ziel ist ambitioniert: Immunzellen sollen direkt im Körper umprogrammiert werden, um einen sogenannten "Immune Reset" zu ermöglichen. Sail erhält im Rahmen der Vereinbarung zunächst Zahlungen von insgesamt 785 Millionen US-Dollar, darunter eine Eigenkapitalinvestition von 465 Millionen Dollar. Darüber hinaus besitzt Johnson & Johnson eine exklusive Option, Sail für weitere 2,58 Milliarden Dollar zu übernehmen. Anders als klassische CAR-T-Therapien, die bislang vor allem mit bestimmten Blutkrebserkrankungen verbunden werden, soll die Plattform langfristig auf verschiedene immunvermittelte Krankheiten ausgeweitet werden.

Plötzlich geht es nicht mehr nur um Wirksamkeit

Die beiden Transaktionen verdeutlichen, wohin sich der Wettbewerb bewegt. Die medizinische Wirksamkeit bleibt selbstverständlich die Grundvoraussetzung. Für den wirtschaftlichen Erfolg einer Zelltherapie kommen jedoch weitere Faktoren hinzu: Kann sie reproduzierbar hergestellt werden? Wie komplex ist die Logistik? Wie gut lässt sich die Produktion skalieren? Bleibt die Qualität zwischen verschiedenen Chargen konstant? Und kann eine Plattform langfristig auf weitere Indikationen übertragen werden? Genau deshalb widmet die neue FDA-Guidance Fragen zu CMC und Produktentwicklung erheblichen Raum. Für Anleger könnte damit eine zweite Ebene der Zelltherapie-Story wichtiger werden. Nicht jede wissenschaftlich interessante Plattform lässt sich automatisch in ein kommerziell skalierbares Medikament verwandeln.

Mesoblast hat einen entscheidenden Schritt bereits geschafft

Hier unterscheidet sich Mesoblast von zahlreichen frühen Zelltherapie-Unternehmen. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen bereits über ein FDA-zugelassenes allogenes Zellprodukt. Damit hat Mesoblast nicht nur klinische Daten geliefert, sondern auch den regulatorischen Weg sowie die Anforderungen an die kommerzielle Herstellung für dieses konkrete Produkt durchlaufen. Inzwischen lässt sich der Erfolg auch an Umsätzen messen. Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach der FDA-Zulassung erzielte Ryoncil einen Nettoumsatz von 115 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 36 Millionen Dollar allein auf das vierte Quartal. Mesoblast hatte Ende Juni außerdem liquide Mittel von 103 Millionen Dollar. Das Unternehmen befindet sich damit nicht mehr ausschließlich in der klassischen Situation eines Biotechs, dessen Wert vollständig von einem zukünftigen Studienergebnis abhängt.

Aus einer Zulassung soll eine Plattform werden

Der nächste Schritt ist deshalb entscheidend. Mesoblast versucht, die kommerzielle und regulatorische Basis auf weitere Patientengruppen und Produkte auszudehnen. Bei Ryoncil läuft bereits eine Registrierungsstudie zur Erweiterung der Zulassung auf Erwachsene mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung. Nach Unternehmensangaben sollen bis zu 40 US-Studienzentren aktiviert werden. Darüber hinaus erhielt Mesoblast von der FDA die IND-Freigabe, direkt mit einer Registrierungsstudie von Ryoncil bei ambulanten Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren mit Duchenne-Muskeldystrophie fortzufahren. Damit wird zunehmend sichtbar, weshalb Plattformen für Anleger interessanter sein können als einzelne Medikamente: Eine regulatorisch etablierte technologische Basis könnte im Erfolgsfall für zusätzliche Indikationen genutzt werden. Ob diese Erweiterungen tatsächlich erfolgreich sind, müssen allerdings die jeweiligen klinischen Programme zeigen.

Der möglicherweise größte Test findet bei sieben Millionen Patienten statt

Noch größere wirtschaftliche Bedeutung könnte jedoch rexlemestrocel-L besitzen. Erst am 17. August meldete Mesoblast einen wichtigen Meilenstein in der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gegen chronische Rückenschmerzen infolge entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankung. Insgesamt wurden 350 Patienten randomisiert und behandelt. Ursprünglich hatte das Unternehmen mindestens 300 Patienten vorgesehen; nach Angaben von Mesoblast wurde die Zahl aufgrund der Nachfrage der Studienzentren erhöht. Untersucht wird, ob eine einmalige intradiskale Injektion von rexlemestrocel-L nach zwölf Monaten eine dauerhafte Schmerzreduktion gegenüber der Kontrollgruppe erreicht. Sekundäre Endpunkte umfassen Funktion, Lebensqualität und die Reduktion von Schmerzmitteln einschließlich Opioiden. Die Top-Line-Ergebnisse werden Mitte 2027 erwartet.

Mehr als zehn Milliarden Dollar möglich - aber noch längst nicht sicher

Die Größenordnung macht verständlich, warum dieses Programm für Mesoblast so wichtig ist. Nach Unternehmensangaben leiden allein in den USA mehr als sieben Millionen Menschen an chronischen Rückenschmerzen im Zusammenhang mit entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankung. Mesoblast beziffert das mögliche Spitzenumsatzpotenzial auf mehr als zehn Milliarden US-Dollar - selbst bei lediglich einstelliger Marktdurchdringung. Diese Zahl ist ausdrücklich eine Unternehmensschätzung und kein garantierter zukünftiger Umsatz. Trotzdem verändert allein die potenzielle Patientengruppe die Dimension der Investmentstory. Ryoncil hat Mesoblast den Eintritt in den kommerziellen Markt ermöglicht. Rexlemestrocel-L könnte im Erfolgsfall einen wesentlich größeren Markt adressieren.

Auch regulatorisch beginnt Mesoblast nicht bei null

Interessant ist vor dem Hintergrund der neuen FDA-Guidance auch der bisherige regulatorische Austausch. Rexlemestrocel-L besitzt für chronische Rückenschmerzen aufgrund degenerativer Bandscheibenerkrankung den Regenerative-Medicine-Advanced-Therapy-Status der FDA. Mesoblast gibt außerdem an, mit der Behörde Einigkeit über das Design der randomisierten Phase-III-Studie und den primären Endpunkt der Schmerzreduktion nach zwölf Monaten erzielt zu haben. Der RMAT-Status ermöglicht unter anderem eine engere Interaktion mit der FDA und kann bei Erfüllung der Voraussetzungen den regulatorischen Prozess unterstützen. Er garantiert jedoch weder positive Phase-III-Daten noch eine spätere Zulassung. Genau dieser Unterschied bleibt für Anleger entscheidend.

Der nächste Wettbewerbsvorteil könnte in der Skalierung liegen

Die aktuellen Entwicklungen bei Eli Lilly und Johnson & Johnson zeigen dabei einen interessanten gemeinsamen Nenner mit Mesoblast, obwohl die jeweiligen Technologien deutlich unterschiedlich sind. Kelonia und Sail wollen CAR-T-Therapien direkt im Körper erzeugen und dadurch langfristig besser skalierbar machen. Mesoblast setzt dagegen auf allogene Stromazellprodukte, die industriell hergestellt werden können. In beiden Fällen geht es letztlich um eine der großen Herausforderungen der Zellmedizin: Wie lässt sich aus einer hochkomplexen Therapie ein reproduzierbares Produkt entwickeln, das nicht nur wenigen Patienten in spezialisierten Zentren zur Verfügung steht? Je größer die adressierten Krankheitsfelder werden, desto wichtiger dürfte genau diese Frage werden. Die Milliardeninvestitionen der großen Pharmakonzerne zeigen zumindest, welchen strategischen Wert sie entsprechenden Plattformen beimessen.

Neue FDA-Guidance bedeutet nicht automatisch höhere Bewertungen

Für Anleger bleibt dennoch Vorsicht angebracht. Die neue FDA-Guidance senkt nicht automatisch die Zulassungshürden für Zelltherapien. Sie fasst vielmehr die aktuelle Sichtweise der Behörde zu häufig auftretenden Entwicklungsfragen zusammen und ist ausdrücklich nicht rechtsverbindlich. Auch eine bereits erfolgte Zulassung von Ryoncil bedeutet nicht, dass andere Mesoblast-Produkte erfolgreich sein werden. Rexlemestrocel-L muss seine Wirksamkeit in der laufenden Phase-III-Studie bestätigen. Hinzu kommen Produktions-, Finanzierungs-, regulatorische und kommerzielle Risiken. Gerade Zelltherapien bleiben ein Bereich, in dem einzelne Studienergebnisse oder Entscheidungen der FDA erhebliche Auswirkungen auf Unternehmensbewertungen haben können.

Fazit

Die Ereignisse der vergangenen Monate zeigen, dass Zelltherapien für die Pharmaindustrie strategisch an Bedeutung gewinnen. Eli Lilly ist bereit, für Kelonia bis zu sieben Milliarden US-Dollar zu zahlen. Johnson & Johnson investiert 785 Millionen Dollar in die Zusammenarbeit mit Sail und besitzt zusätzlich eine Übernahmeoption über 2,58 Milliarden Dollar. Gleichzeitig konkretisiert die FDA mit ihrer neuen finalen Guidance ihre Erwartungen an die Entwicklung sicherer, wirksamer und qualitativ hochwertiger Zell- und Gentherapien. In diesem Umfeld könnte regulatorische und produktionstechnische Erfahrung zunehmend zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil werden. Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) hat mit Ryoncil bereits gezeigt, dass ein eigenes allogenes Zellprodukt den Weg bis zur FDA-Zulassung und Kommerzialisierung schaffen kann. Jetzt muss das Unternehmen beweisen, dass daraus tatsächlich eine breitere Plattform entstehen kann. Mit 115 Millionen Dollar Ryoncil-Umsatz im ersten vollständigen Geschäftsjahr, weiteren Indikationserweiterungen und 350 behandelten Patienten in der entscheidenden Phase-III-Studie gegen chronische Rückenschmerzen sind mehrere potenzielle Werttreiber vorhanden. Ob daraus die nächste Wachstumsstufe entsteht, entscheiden allerdings nicht die Milliardenbewertungen anderer Zelltherapie-Unternehmen - sondern vor allem die kommenden klinischen Daten und regulatorischen Entscheidungen bei Mesoblast selbst.

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Quellen:

FDA - Frequently Asked Questions - Developing Potential Cellular and Gene Therapy Products, Guidance for Industry, August 2026
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/frequently-asked-questions-developing-potential-cellular-and-gene-therapy-products

FDA - Cellular & Gene Therapy Guidances
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/biologics-guidances/cellular-gene-therapy-guidances

Federal Register - Frequently Asked Questions - Developing Potential Cellular and Gene Therapy Products; Final Guidance for Industry; Availability
https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/20/2026-16959/frequently-asked-questions-developing-potential-cellular-and-gene-therapy-products-final-guidance

Eli Lilly - Lilly to acquire Kelonia Therapeutics to advance in vivo CAR-T cell therapies
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-acquire-kelonia-therapeutics-advance-vivo-car-t-cell

Eli Lilly - Lilly reports second-quarter 2026 financial results, raises full-year guidance, and highlights continued growth and pipeline progress
https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-reports-second-quarter-2026-financial-results-raises-full

Johnson & Johnson - Johnson & Johnson Announces Collaboration with Sail Biomedicines to Advance in vivo CAR-T Programs and Transform Autoimmune Disease Through Immune Reset
https://www.investor.jnj.com/investor-news/news-details/2026/Johnson-Johnson-Announces-Collaboration-with-Sail-Biomedicines-to-Advance-in-vivo-CAR-T-Programs-and-Transform-Autoimmune-Disease-Through-Immune-Reset/default.aspx

Mesoblast - Mesoblast Achieves Major Milestone Completing Patient Treatment in Pivotal Phase 3 Trial for Chronic Low Back Pain
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/17/3345802/0/en/Mesoblast-Achieves-Major-Milestone-Completing-Patient-Treatment-in-Pivotal-Phase-3-Trial-for-Chronic-Low-Back-Pain.html

Mesoblast - Mesoblast Reports Ryoncil Net Revenues of US$36M for the Quarter and US$115M for First Full Year of Product Launch
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/30/3335700/0/en/Mesoblast-Reports-Ryoncil-Net-Revenues-of-US-36M-for-the-Quarter-and-US-115M-for-First-Full-Year-of-Product-Launch.html

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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