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Kupfer auf Rekordhoch: Bohrkern unterm Mikroskop - bei dieser Kupfer-Aktie könnte jetzt das Labor den wichtigen Unterschied machen
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zukunftsbilanzen.de
31.08.2026 06:46 Uhr
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Rüstungsboom trifft Stahl-Revolution - Zeitenwende bei Salzgitter, Strategic Resources und SSAB

Europa rüstet auf. Dafür braucht der Kontinent vor allem Stahl. Panzer, Fregatten und U-Boote verschlingen Materialmengen, die bestehende Werke an ihre Grenzen bringen. Gleichzeitig vollzieht sich eine leisere, aber ebenso folgenreiche Umwälzung: die Umstellung der Stahlproduktion auf klimafreundlichere Verfahren. Wer die Rohstoffketten dahinter kontrolliert, sitzt am Hebel einer Story, die der Markt noch nicht eingepreist hat. Hier hält Strategic Resources, ein noch weitgehend unentdeckter Nebenwert, alle Fäden in der Hand. Die Kanadier liefern genau das, was deutsche Branchenschwergewichte wie Salzgitter händeringend suchen. Der schwedische Panzerstahl-Monopolist SSAB hat seine Fühler bereits ausgestreckt.

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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