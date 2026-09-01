Moderna hat den Biotech-Markt mit dem Durchbruch bei der Bekämpfung von Hautkrebs wachgerüttelt. Partner Merck kommt in der Berichterstattung etwas zu kurz. Dabei bereitet sich der Pharmariese auf das Patentende eines Kassenschlagers vor. Auch andere Pharmakonzerne müssen in den kommenden Jahren die Pipeline füllen. Daher dürfte sich das Übernahmekarussell wieder schneller drehen und Anleger elektrisieren. Ein heißer Kandidat ist Vidac Pharma. Die Rekrutierung für die Phase-2B-Studie bei Hochrisiko-aktinischer Keratose (Hautkrebs) ist abgeschlossen. Die Ergebnisse sollten die Aktie treiben. Bei Valneva gab es zuletzt einen Kurssprung. Schlägt vielleicht Partner Pfizer zu? Analysten raten zum Kauf. Und was macht der ewige Übernahmekandidat Evotec? Aktionäre und potenzielle Käufer machen derzeit einen Bogen um die Aktie. Doch es gibt eine Kaufempfehlung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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