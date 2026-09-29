The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.09.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2026
ISIN Name
BRAXIAACNPC9 AXIA ENERGIA PFD C
CA62973P1071 NSJ GOLD CORP.
CA8965501007 TRINITY ONE METALS LTD.
SE0010832287 KLARABO SVERIGE AB
US20678X6013 CDT EQ. NEW 2026 DL-,0001
US25401T6038 DIGITALBRIDGE GRP. DL-,01
XS2811552XXX MAS SECURIT. 24/29
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2026
ISIN Name
BRAXIAACNPC9 AXIA ENERGIA PFD C
CA62973P1071 NSJ GOLD CORP.
CA8965501007 TRINITY ONE METALS LTD.
SE0010832287 KLARABO SVERIGE AB
US20678X6013 CDT EQ. NEW 2026 DL-,0001
US25401T6038 DIGITALBRIDGE GRP. DL-,01
XS2811552XXX MAS SECURIT. 24/29
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