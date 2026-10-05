Das Instrument C360 CA17178G3026 CIELO WASTE SOLUT.A NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 06.10.2026The instrument C360 CA17178G3026 CIELO WASTE SOLUT.A NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.10.2026 and ex capital adjustment on 06.10.2026Das Instrument R7E CA23256X4075 CYBIN INC. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 06.10.2026The instrument R7E CA23256X4075 CYBIN INC. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.10.2026 and ex capital adjustment on 06.10.2026Das Instrument 81E FR0010641449 AGROGENERATION INH.EO-,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 06.10.2026The instrument 81E FR0010641449 AGROGENERATION INH.EO-,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.10.2026 and ex capital adjustment on 06.10.2026Das Instrument HFK ID1000098304 ENERGI MEGA PERSADA RP800 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.10.2026The instrument HFK ID1000098304 ENERGI MEGA PERSADA RP800 EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.10.2026Das Instrument EN2 PLENERG00022 ENERGA SA AA ZY 10,92 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.10.2026The instrument EN2 PLENERG00022 ENERGA SA AA ZY 10,92 EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.10.2026Das Instrument LEN AT0000644505 LENZING AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.10.2026The instrument LEN AT0000644505 LENZING AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.10.2026