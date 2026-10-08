Astrein: Saubere Energietechnologien brauchen Rohstoffe

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Saubere Energie wächst: Blue Moon und NexMetals bauen Rohstoffbasis aus.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. und NexMetals Mining Corp.! · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen jeweils einen entgeltlichen IR-Beratervertrag. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 08.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der weltweite Markt für saubere Energietechnologien wächst rasant. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) legte er im vergangenen Jahrzehnt im Schnitt um 20 Prozent pro Jahr zu und erreichte 2025 knapp 1,2 Billionen US-Dollar. Im Jahr 2035 dürften Elektroautos nach IEA-Szenarien rund drei Viertel des gesamten Marktwerts ausmachen. Auch Deutschland zieht mit: Laut DIW waren 2025 rund 19 Prozent aller neuen Pkw rein elektrisch, in den ersten acht Monaten 2026 bereits gut 26 Prozent. Im August erreichte der Anteil laut KBA 32,4 Prozent. Zugleich stammten im ersten Halbjahr 2026 nach Destatis 59,1 Prozent des eingespeisten Stroms aus erneuerbaren Energien.

Noch am Anfang steht emissionsarmer Wasserstoff: Laut IEA flossen 2025 fast 8 Mrd. US-Dollar in diesen Bereich, rund 80 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Einordnung ist entscheidend: All diese Technologien benötigen Rohstoffe wie Kupfer, Nickel, Kobalt, Zinn, Lithium oder Seltene Erden.

Blue Moon Metals: Nussir im Bau, Springer vor dem Start

Blue Moon Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ - entwickelt fünf polymetallische Brownfield-Projekte: in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir und das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG, in den USA das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex.

Für Nussir hat der Vorstand im April 2026 die Investitionsentscheidung zum Bau getroffen. Nach Unternehmensangaben ist die Erzförderung für das dritte Quartal 2027 geplant. Blue Moon hält 94,52 Prozent an dem Projekt.

Bei Springer in Nevada liegen die Genehmigungen vor, die den Baubeginn ermöglichen. Der Wiederanlauf ist für das vierte Quartal 2027 vorgesehen. Im September vereinbarte Blue Moon mit The Elmet Group und EQ Resources eine Investition von 150 bis 175 Mio. US-Dollar in den Springer-Komplex.

Zudem hat Blue Moon den Erwerb von 33 Wolfram- und Antimonprojekten im Westen der USA sowie der Kupfer-Gold-Lagerstätte Turner in Oregon vereinbart. NSG soll mit der benachbarten VMS Explorations zusammengelegt werden; Blue Moon erhielte dafür eine Beteiligung von 30 Prozent, der Abschluss ist für Ende November 2026 geplant.

NexMetals: Selebi-Ressource wächst um 72 Prozent

NexMetals Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/nexmetals-mining-corp/ - entwickelt in Botswana die früher produzierenden Kupfer-Nickel-Kobalt-Platinmetall-Minen Selebi und Selkirk neu. Nach Unternehmensangaben verfügen die Projekte über eine gute Straßen-, Bahn- und Stromanbindung.

Am 1. Oktober meldete das Unternehmen eine neue Schätzung für Selebi Main: 32,47 Mio. Tonnen mit 1,53 Prozent Kupfer und 0,98 Prozent Nickel, rund 72 Prozent mehr Tonnage als 2024. Kobalt ist erstmals enthalten. Die gesamte Ressource ist als "vermutet" (Inferred) eingestuft.

Die Schätzung für Selebi North steht noch aus und soll separat folgen. Für Selkirk hatte NexMetals die Ressource bereits 2026 um rund 70 Prozent auf 78,2 Mio. Tonnen mit 0,66 Prozent Kupferäquivalent in der Kategorie "angezeigt" erhöht.

Fazit: Blue Moon und NexMetals vor Meilensteinen

Der Ausbau sauberer Energien erhöht den Bedarf an kritischen Metallen. Blue Moon steuert mit Nussir auf die Erzförderung im dritten Quartal 2027 zu und plant für Springer den Wiederanlauf im vierten Quartal 2027.

NexMetals vergrößert die Ressourcenbasis und legt als Nächstes die Schätzung für Selebi North vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -) und NexMetals Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/nexmetals-mining-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Methodik

Die Darstellung beruht auf Unternehmensmitteilungen, -präsentationen und Pflichtveröffentlichungen bei der US-Börsenaufsicht SEC sowie auf Daten der IEA, des DIW, des KBA und von Destatis. Unternehmensquellen sind keine unabhängigen Quellen. Redaktionsstand: 06.10.2026.

IEA, Energy Technology Perspectives 2026: https://iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2026

Mercom, Zusammenfassung ETP 2026: https://www.mercomindia.com/global-market-value-of-clean-energy-technologies-reaches-1-2-trillion-in-2025-ieac

Argus, IEA zu Wasserstoffinvestitionen: https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2806182-hydrogen-no-passing-fad-iea

DIW Wochenbericht 40/2026: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.1020748.de/26-40.pdf

electrive, KBA-Zahlen August 2026: https://www.electrive.net/2026/09/03/kba-zahlen-324-prozent-aller-neuwagen-fahren-vollelektrisch/

Destatis, Stromerzeugung 1. Halbjahr 2026: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/09/PD26_317_43312.html

Blue Moon, Investitionsentscheidung Nussir: https://investingnews.com/blue-moon-metals-confirms-final-investment-decision-to-construct-nussir-project-mine-intention-to-construct-the-springer-tungsten-mine-and-concurrent-c-150-million-bought-deal-equity-offerings/

Blue Moon, Unternehmenspräsentation Juli 2026: https://bluemoonmetals.com/wp-content/uploads/2026/07/MOON-July-2026-Corporate-Presentation-1.pdf

Blue Moon, Investition Springer (14.09.2026, SEC): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1732379/000155485526001998/ex991_1.htm

Blue Moon, 33 Wolfram- und Antimonprojekte (11.08.2026): https://bluemoonmetals.com/blue-moon-metals-acquires-33-tungsten-and-antimony-projects-in-the-western-united-states-becoming-a-significant-u-s-tungsten-germanium-gallium-and-antimony-owner/

Mining Connection, Turner (23.09.2026): https://miningconnection.com/coal_prep/news/article/blue_moon_metals_to_acquire_turner_copper_gold_project_oregon

Stock Titan, Zusammenlegung NSG/VMS: https://www.stocktitan.net/news/BMM/blue-moon-metals-and-alpha-future-funds-announce-signing-of-binding-hmlgsf152lf1.html

NexMetals, Ressource Selebi Main (01.10.2026): https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/nexmetals-reports-72-increase-selebi-110000412.html

NexMetals, Technischer Bericht Selkirk (07.08.2026): https://www.newsfilecorp.com/release/308733/NexMetals-Files-NI-43101-Technical-Report-for-2026-Selkirk-Mineral-Resource-Estimate

Quelle Intro-Bild: https://bluemoonmetals.com/

Anzeige/Werbung, Auftrag und Vergütung

Anzeige/Werbung - Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag und im Namen von Blue Moon Metals Inc. und NexMetals Mining Corp. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen jeweils einen entgeltlichen IR-Beratervertrag; die Vergütung ist erfolgsunabhängig. Den Unternehmen wurde der Beitrag nicht zur Prüfung oder Freigabe vorgelegt. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt.

Ersteller, Autorin und Verantwortlicher

Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG. Autorin ist Ingrid Heinritzi, freie Journalistin. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG.

Interessenkonflikte und Positionen

Nach Auskunft hält die Autorin zum Stichtag der Veröffentlichung keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Auch die SRC swiss resource capital AG hält keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Keiner der Emittenten ist mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Autorin, Mitarbeitende und verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG können künftig Positionen (Long/Short) in den besprochenen Emittenten eingehen oder auflösen. Neben den genannten IR-Beraterverträgen bestehen keine weiteren Geschäfts- oder Finanzierungsbeziehungen.

Quellen, technische Angaben und Umfang der Prüfung

Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen, Projektseiten, Pflichtveröffentlichungen und weiteren öffentlich zugänglichen Originalquellen. Die SRC swiss resource capital AG hat keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Die Zeitpläne für Nussir beruhen auf der Machbarkeitsstudie vom April 2026 und Unternehmensangaben, die für Springer auf Unternehmensplanungen. Die genannte Mineralressource für Selebi Main ist vollständig als "vermutet" (Inferred) eingestuft; vermutete Ressourcen haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit, Mineralreserven bestehen dort nicht. Die Ressource für Selkirk ist überwiegend als "angezeigt" (Indicated) eingestuft; auch dort bestehen keine Mineralreserven. Technische Angaben können von einer Qualified Person im Sinne von NI 43-101 geprüft oder freigegeben worden sein, wurden von der SRC swiss resource capital AG aber nicht unabhängig verifiziert.

Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen

Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen, etwa zu Bau, Produktionsbeginn, Wiederanlauf, Übernahmen und künftigen Ressourcenschätzungen. Sie beruhen auf Annahmen und Planungen der Unternehmen und sind keine Garantie für die künftige Entwicklung; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind insbesondere Explorationsergebnisse, Geologie und Metallurgie, Genehmigungen und Umweltauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Kostenrisiken, der Vollzug vereinbarter Transaktionen, Partner- und Vertragsrisiken, Rohstoffpreise, Wechselkurse sowie politische und rechtliche Risiken in Norwegen, den USA und Botswana. Aktien von Rohstoffunternehmen sind spekulativ; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Regulatorische Transparenz und Aktualität

Die Offenlegung orientiert sich, soweit einschlägig, an Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, § 85 WpHG sowie an Section 52(2) des Securities Act (British Columbia) und der BC Notice 51-703 der British Columbia Securities Commission. Redaktionsstand ist der 06.10.2026, die Erstveröffentlichung erfolgt am 07.10.2026. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet; gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

Einsatz KI-gestützter Systeme

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden. Die redaktionelle Verantwortung für den veröffentlichten Beitrag liegt bei der SRC swiss resource capital AG. KI-Systeme ersetzen weder die Prüfung der zugrunde liegenden Quellen noch eine unabhängige fachliche, technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung.

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