Lynas setzt auf Brasilien: Warum bei Seltenen Erden jetzt mehr als die Größe der Lagerstätten zählt

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Eine große Lagerstätte ist noch keine sichere Lieferquelle. Diese Unterscheidung gewinnt bei Seltenen Erden an Bedeutung - und steht hinter einer der jüngsten Unternehmensentscheidungen im Sektor: Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) will sich durch die Übernahme von Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) Zugang zum brasilianischen Caldeira-Projekt sichern.

Die angekündigte Aktientransaktion wird mit rund 968 Millionen Australischen Dollar bewertet. Sie verbindet ein Entwicklungsprojekt mit einem Unternehmen, das bereits Erfahrung in Produktion und Verarbeitung besitzt. Für Anleger richtet sich der Blick damit auf eine entscheidende Frage: Welche brasilianischen Projekte können ihre Rohstoffbasis in verlässlich lieferbare Produkte verwandeln?

Der Engpass liegt zwischen Mine und Industrie

Seltene Erden sind eine Gruppe von Elementen mit unterschiedlichen Anwendungen und wirtschaftlichen Eigenschaften. Neodym und Praseodym spielen eine wichtige Rolle in leistungsfähigen Permanentmagneten. Dysprosium und Terbium können deren Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen verbessern.

Die Elemente kommen gemeinsam vor und müssen durch anspruchsvolle Prozesse voneinander getrennt werden. Zwischen dem Abbau und dem industriellen Einsatz liegen deshalb mehrere Verarbeitungsschritte. Deren Ausbeuten, Kosten und Produktqualität bestimmen wesentlich die Wirtschaftlichkeit.

Für neue Anbieter reicht es entsprechend nicht, große Rohstoffmengen nachzuweisen. Sie müssen einen funktionierenden Prozess entwickeln, dessen Ergebnisse im größeren Maßstab bestätigen und Kundenanforderungen erfüllen.

Eine Analyse erklärt Brasiliens Herausforderung

Zander Cowan und Cassandra Torres Mason untersuchten Brasiliens Seltene-Erden-Sektor für das Bergbau- und Energieministerium des Landes sowie die Interamerikanische Entwicklungsbank. Ihre im September auf der Website der Harvard Kennedy School veröffentlichte Analyse beschreibt die Entwicklung als Koordinationsaufgabe.

Bergbauaufsicht, Umweltgenehmigungen, industrielle Verarbeitung, Finanzierung und technische Ausbildung müssen zusammenwirken. Die Autoren empfehlen, zunächst zusätzliche Minen und eine verlässliche Rohstoffversorgung aufzubauen. Diese könnten anschließend die Grundlage für weiterführende Verarbeitungskapazitäten bilden.

Das ist für Investoren ein nützlicher Perspektivwechsel. Entscheidend wird, welche Unternehmen die einzelnen Entwicklungsschritte technisch und wirtschaftlich miteinander verbinden können.

Lynas bringt industrielle Erfahrung mit

Die geplante Meteoric-Übernahme zeigt einen möglichen Weg. Caldeira würde eine zusätzliche brasilianische Rohstoffbasis in die bestehenden Aktivitäten von Lynas einbringen.

Meteoric-Aktionäre sollen je Aktie 0,0207 neue Lynas-Aktien erhalten. Die Übernahme bleibt unter anderem von Aktionärszustimmung, gerichtlicher Genehmigung und einer brasilianischen regulatorischen Freigabe abhängig. Als Vollzugstermin wird März 2027 angestrebt.

Der strategische Zusammenhang ist deutlich: Ein bestehender Produzent sucht zusätzliche Ressourcen und kann zugleich Verarbeitungskompetenz einbringen. Damit erhält Brasiliens Rolle beim Aufbau alternativer Lieferketten einen konkreten unternehmerischen Bezug.

St George arbeitet an der technischen Verbindung

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt mit Araxá ein Seltene-Erden- und Niobprojekt in Minas Gerais. Die Ressourcenschätzung vom August umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Seltene-Erden-Oxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Rund 68 Prozent entfallen auf die höher abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Das Projekt liegt in einem etablierten Bergbaudistrikt neben den Niobaktivitäten von CBMM.

Für die nächste Entwicklungsphase sind die im September angekündigten Pilotversuche besonders relevant. Sie sollen die Gewinnung eines Niobkonzentrats und die Anreicherung der Seltenen Erden überprüfen. Eine Rahmenvereinbarung zur Untersuchung eines regionalen Verarbeitungszentrums ergänzt diese Arbeiten.

Araxá besitzt damit zwei Rohstoffschwerpunkte. Wie daraus ein wirtschaftliches Produktionskonzept entstehen kann, müssen die weiteren technischen Untersuchungen zeigen.

Fazit

Brasiliens Bedeutung im Seltene-Erden-Sektor wird durch die geplante Lynas-Transaktion sichtbar. Der entscheidende Wettbewerb findet jedoch entlang der gesamten Entwicklungskette statt: von der Ressource über Aufbereitung und Genehmigungen bis zum qualifizierten Produkt.

St George verfügt mit Araxá über eine umfangreiche definierte Rohstoffbasis und einen Standort mit bestehender Bergbauerfahrung. Die Kombination aus Seltenen Erden und Niob eröffnet mehrere Entwicklungsmöglichkeiten. Die Pilotarbeiten setzen an einem zentralen Punkt an: Sie sollen zeigen, wie sich das Material technisch verarbeiten lässt.

Anleger sollten deshalb besonders auf Ausbeuten, Produktqualität und die daraus folgenden wirtschaftlichen Studien achten. Finanzierung, Genehmigungen und spätere Kundenqualifizierung bleiben weitere Voraussetzungen. Eine kommerzielle Produktion besteht bislang nicht.

Der Lynas-Vorstoß stärkt die Aufmerksamkeit für Brasilien. Für St George entsteht der mögliche Wertzuwachs aus den eigenen Fortschritten - wenn aus einer großen Ressource Schritt für Schritt ein belastbares industrielles Projekt wird.

Quellen

https://www.mining.com/web/brazil-funds-rare-earth-project-in-effort-to-tap-vast-reserves/

https://www.stgm.com.au/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germanys-defence-spending-boom-opens-opportunity-mittelstand-hcob-says-2026-09-22/

https://www.afr.com/companies/mining/lynas-to-buy-meteoric-for-968million-to-secure-brazil-rare-earths-20261001-p611yh

https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/voices/moving-beyond-hype-what-brazils-rare-earth-moment-actually-requires

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000MEI3,AU000000SGQ8