Tesla und Nvidia treiben die Roboter-Revolution - wer liefert die Seltenen Erden?

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Tesla (ISIN: US88160R1014) will mit Optimus einen humanoiden Roboter entwickeln, der gefährliche, repetitive oder monotone Aufgaben übernehmen kann. Nvidia (ISIN: US67066G1040) stellt unterdessen Rechenplattformen, KI-Modelle und Simulationswerkzeuge für ein breites Ökosystem von Robotikunternehmen bereit.

Beide Entwicklungen stehen für eine neue Richtung der künstlichen Intelligenz: Maschinen sollen ihre Umgebung verstehen und anschließend in ihr handeln. Diese "Physical AI" benötigt neben Rechenleistung auch Motoren, Antriebe und geeignete Materialien.

Für Anleger eröffnet sich damit eine zusätzliche Frage hinter den bekannten Technologiewerten: Welche Rohstoffprojekte könnten die industrielle Grundlage dieser Entwicklung verbreitern?

Tesla entwickelt die Maschine, Nvidia die Werkzeuge

Teslas Optimus-Programm verbindet Wahrnehmung, Bewegungsplanung und mechanische Ausführung. Ein humanoider Roboter muss Gegenstände erkennen, sein Gleichgewicht halten und körperliche Aufgaben zuverlässig erledigen. Damit daraus ein wirtschaftliches Produkt wird, müssen Leistung, Sicherheit und Kosten zusammenpassen.

Nvidia verfolgt einen breiteren Plattformansatz. Im März stellte das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Entwicklern industrieller, humanoider und medizinischer Robotersysteme vor. Seine Technologien sollen helfen, Maschinen zu trainieren und ihre Fähigkeiten in simulierten Umgebungen zu entwickeln.

Das sind unterschiedliche Geschäftsansätze innerhalb derselben industriellen Entwicklung. Tesla arbeitet an einem eigenen Robotersystem; Nvidia unterstützt zahlreiche Entwickler mit technischer Infrastruktur. Der wirtschaftliche Erfolg einzelner Anwendungen bleibt dabei offen.

Intelligente Bewegung braucht leistungsfähige Komponenten

Die Verbindung zu Seltenen Erden entsteht über die Hardware. Leistungsfähige Permanentmagnete ermöglichen kompakte elektrische Antriebe. Neodym und Praseodym sind wichtige Bestandteile solcher Magnete.

Der Vermögensverwalter Sprott beschreibt Robotik deshalb als möglichen zusätzlichen Nachfragetreiber. Neben humanoiden Maschinen gehören bestehende industrielle Anwendungen und Lagerautomatisierung zur Entwicklung.

Wie viel Material tatsächlich benötigt wird, hängt von Bauweise, Motorenzahl und technischen Alternativen ab. Eine Roboterprognose lässt sich deshalb nicht unmittelbar in feste Absatzmengen für Rohstoffunternehmen übersetzen.

Dennoch verbreitert Robotik die Anwendungsperspektive für magnetrelevante Elemente. Zu Fahrzeugen, Windkraft und anderen industriellen Märkten kommt ein weiterer Bereich, dessen technische Anforderungen anspruchsvolle Antriebssysteme begünstigen können.

St George entwickelt magnetrelevante Rohstoffe in Brasilien

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Die Lagerstätte verbindet Seltene Erden mit Niob und liegt in einem etablierten Bergbauumfeld.

Die im August veröffentlichte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die geologisch besser abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Dieser Ressourcenteil enthält nach Unternehmensangaben durchschnittlich 0,69 Prozent Neodym-Praseodym-Oxide.

Damit besitzt Araxá einen konkreten Bezug zu Magnetmaterialien. Die große Ressourcenbasis schafft eine Grundlage für weitere technische Planung; ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit muss durch Verarbeitung und Studien abgesichert werden.

Pilotprogramm als nächster Prüfstein

Im September kündigte St George weitere Pilotversuche mit rund neun Tonnen repräsentativen Materials bei CIT-SENAI in Belo Horizonte an. Untersucht werden Mahlung, magnetische Trennung und Flotation.

Die Arbeiten sollen die Gewinnung eines Niobkonzentrats und die Vorbereitung weiterer Verarbeitungsschritte für Seltene Erden optimieren. Aufbereitungsergebnisse wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt.

Parallel entsteht ein eigenes Pilot- und Technologiezentrum in Araxá. Nach Unternehmensplanung soll es im Dezember fertiggestellt werden und im Januar 2027 erstmals arbeiten. Damit schafft St George zusätzliche Möglichkeiten, die Übertragung seiner Ressource in einen belastbaren Prozess zu untersuchen.

Fazit

Tesla und Nvidia machen die industrielle Dimension der KI sichtbar. Humanoide Roboter und andere intelligente Maschinen benötigen neben leistungsfähiger Software auch zuverlässige Antriebe. Daraus ergibt sich eine zusätzliche Nachfrageperspektive für magnetrelevante Seltene Erden.

St George besitzt mit Araxás Neodym- und Praseodymiumgehalten einen nachvollziehbaren Bezug zu diesem Thema. Die definierte Ressource und das laufende Pilotprogramm geben der Entwicklung konkrete Substanz. Eine Lieferbeziehung zu Tesla, Nvidia oder anderen Robotikunternehmen ist damit nicht verbunden.

Araxá bleibt ein Entwicklungsprojekt. Die Mineralressource ist keine wirtschaftlich gewinnbare Erzreserve. Ausbeuten, Produktqualität, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen und Finanzierung müssen den Weg zur Produktion absichern. Auch technologische Alternativen und Rohstoffpreise beeinflussen die späteren Absatzmöglichkeiten.

Für Anleger zählen deshalb die angekündigten Verarbeitungsergebnisse und der Fortschritt beim Pilotzentrum. Die Robotik liefert einen zusätzlichen Markthintergrund; St George muss einen technisch und wirtschaftlich tragfähigen Beitrag zur Versorgung entwickeln. Wenn KI Bewegung bekommt, gewinnen auch die Materialien hinter dieser Bewegung an Bedeutung.

Quellen

https://www.tesla.com/de_de/AI

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-global-robotics-leaders-take-physical-ai-to-the-real-world

https://nvidianews.nvidia.com/news/siemens-and-nvidia-expand-partnership-industrial-ai-operating-system NVIDIA Newsroom

https://sprott.com/insights/the-rare-earths-powering-the-next-wave-of-robotics/

https://www.stgm.com.au/

https://dialogue.earth/en/business/brazil-rare-earth-deal-proves-militaries-long-held-interest-in-minerals/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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