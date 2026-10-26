Rheinmetall und Leonardo: Bericht über 4,16 Milliarden Dollar für Militärfahrzeuge - welche Rohstoffe braucht die Aufrüstung?

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Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) und Leonardo (ISIN: IT0003856405) stehen im Mittelpunkt eines neuen Milliardenberichts. Ihre gemeinsame Gesellschaft soll zwei Aufträge der italienischen Armee über insgesamt 4,16 Milliarden US-Dollar erhalten haben. Das berichtete Reuters am 23. Oktober unter Berufung auf die italienische Wirtschaftszeitung MF.

Die Aufträge betreffen demnach Kampffahrzeuge und neue Kampfpanzer. Rheinmetall lehnte einen Kommentar ab. Leonardo-Chef Lorenzo Mariani bestätigte eine Vertragsunterzeichnung nicht, erklärte jedoch, das Programm sei aus Unternehmenssicht bereit für den Produktionsstart.

Die Meldung beschreibt damit einen möglichen weiteren Baustein europäischer Aufrüstung. Sie lenkt zugleich den Blick auf die industrielle Basis hinter fertigen Fahrzeugen.

Aus Beschaffungsplänen müssen Produktionsprogramme werden

Rheinmetall und Leonardo gründeten ihr Gemeinschaftsunternehmen 2024 mit gleichen Beteiligungen. Es verbindet deutsche und italienische Kompetenzen im militärischen Fahrzeugbau.

Solche Programme reichen weit über die Endmontage hinaus. Sie benötigen Komponenten, spezialisierte Werkstoffe und Lieferanten, die über längere Zeiträume zuverlässig produzieren können. Mit zusätzlichen Kapazitäten steigt deshalb die Bedeutung belastbarer industrieller Lieferketten.

Der mögliche Auftragswert lässt sich allerdings nicht unmittelbar in eine bestimmte Rohstoffmenge übersetzen. Dafür wären konkrete Materiallisten und Produktionspläne erforderlich. Für die Rohstoffseite ist vor allem die längerfristige Richtung relevant: Industrieller Ausbau benötigt geeignete Materialien.

Niob und Seltene Erden erfüllen unterschiedliche Aufgaben

Niob wird unter anderem verwendet, um Eigenschaften von Stählen und Speziallegierungen zu verbessern. Neodym und Praseodym sind wichtige Bestandteile leistungsfähiger Permanentmagnete für elektrische Antriebe.

Die Materialien erfüllen unterschiedliche Funktionen. Gemeinsam ist ihnen, dass eine verlässliche Versorgung mehr voraussetzt als geologische Vorkommen. Förderung, Aufbereitung und nachgelagerte Verarbeitung müssen wirtschaftlich zusammenpassen.

Hier setzt die Entwicklungsgeschichte von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) an. Das Unternehmen arbeitet mit Araxá in Brasilien an einem Projekt, das Seltene Erden und Niob innerhalb einer Lagerstätte verbindet.

Araxá besitzt eine substanzielle Ressourcenbasis

Die im August veröffentlichte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die geologisch besser abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Sie enthalten nach Unternehmensangaben rund 520.000 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxide.

Der Standort im Bergbaubundesstaat Minas Gerais bietet ein etabliertes industrielles Umfeld. Für die weitere Projektentwicklung schafft das konkrete Ansatzpunkte bei Infrastruktur, Fachkräften und technischen Dienstleistungen.

Entscheidend bleibt, wie sich die enthaltenen Rohstoffe gewinnen und zu geeigneten Produkten verarbeiten lassen.

Pilotversuche sollen den Verarbeitungsweg absichern

Im September kündigte St George weitere Untersuchungen mit rund neun Tonnen repräsentativen Materials bei CIT-SENAI in Belo Horizonte an. Das Programm umfasst Mahlung, magnetische Trennung und Flotation.

Die Arbeiten sollen einen Niobkonzentratstrom und die Vorbereitung weiterer Verarbeitungsschritte für Seltene Erden optimieren. Aufbereitungsergebnisse wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt.

Parallel entsteht ein eigenes Pilot- und Technologiezentrum in Araxá. Nach Unternehmensplanung soll es im Dezember fertiggestellt werden und im Januar 2027 erstmals arbeiten. Diese Arbeiten liefern konkrete Prüfstellen auf dem Weg zu einem möglichen späteren Betrieb.

Fazit

Der Bericht über neue Rheinmetall-Leonardo-Aufträge zeigt, wie europäische Beschaffungsprogramme industrielle Perspektiven eröffnen. Ob die gemeldeten Verträge bereits unterzeichnet sind, wurde von den Unternehmen in der zitierten Berichterstattung nicht bestätigt. Die Vorbereitung zusätzlicher Produktionskapazitäten bleibt dennoch ein relevanter Hintergrund für die Rohstoffversorgung.

St George besitzt mit Araxás Kombination aus Seltenen Erden und Niob einen nachvollziehbaren Bezug zu industriellen Materialmärkten. Die definierte Ressource und das laufende Pilotprogramm geben der Entwicklung konkrete Substanz.

Eine Lieferbeziehung zu Rheinmetall oder Leonardo ist damit nicht verbunden. Araxá bleibt ein Entwicklungsprojekt; die Ressource ist keine wirtschaftlich gewinnbare Erzreserve. Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen, Finanzierung und geeignete Abnehmer müssen den Weg zur Produktion absichern.

Anleger sollten deshalb besonders auf Verarbeitungsergebnisse und belastbare technische Studien achten. Der Ausbau der Verteidigungsindustrie schafft einen Nachfragehintergrund. St Georges Chance liegt darin, seine Ressourcenbasis in eine wirtschaftliche Liefermöglichkeit zu übersetzen - denn industrielle Stärke beginnt lange vor der Endmontage.

Quellen

https://www.defensenews.com/global/europe/2026/10/23/leonardo-rheinmetall-secure-4-billion-contracts-with-italian-army-report-says/ www.defensenews.com

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260902/pdf/073m5dcl5q5ptw.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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