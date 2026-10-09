100 % Kurssteigerung innerhalb von vier Monaten? Diese Performance haben wohl nur wenige der Aktie von thyssenkrupp zugetraut. Doch genau das ist passiert! Einer der Gründe ist die neue Perspektive für grünen Stahl. Darauf setzt auch Salzgitter. Der Konzern treibt den Umbau seiner Stahlproduktion voran. Die Aktie ist bislang noch nicht angesprungen. Und wer könnte noch davon profitieren, wenn Stahlkonzerne wie thyssenkrupp ihre Produktion auf klimafreundlichere Verfahren umstellen? Ein spannender Kandidat ist Strategic Resources. Das kanadische Unternehmen will künftig einen wichtigen Rohstoff für die grüne Stahlindustrie liefern. Mit einem Projekt in Québec könnte sich Strategic Resources als Zulieferer für die Stahlproduktion der Zukunft positionieren. Springt auch die Aktie bald an?Den vollständigen Artikel lesen ...
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