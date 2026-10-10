Gold ist nicht gleich Gold: Zu spät für Gold oder nicht? So sehen wir das!

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Goldbarren, Schmuck oder Minenaktien: Hinter dem Edelmetall stecken unterschiedliche Chancen und Risiken. Zwei Beiträge im TOP Magazin Sauerland zeigen, warum sich genaueres Hinsehen lohnt.

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+++ Jetzt noch Gold kaufen - oder ist der Zug schon abgefahren? +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein Barren im Tresor. Eine Goldaktie im Depot. Ein Schmuckstück in der Schublade. Überall geht es um Gold. Doch was Sie tatsächlich besitzen, macht einen entscheidenden Unterschied.

Wir bei JS Research schauen deshalb genauer hin und erläutern im TOP Magazin Sauerland, worauf es bei den verschiedenen Wegen zum Gold ankommt.

Was macht Gold als langfristigen Wertspeicher interessant? Welche Rolle kann es im eigenen Vermögen spielen? Und warum kann ein Schmuckstück deutlich mehr wert sein als sein reiner Goldgehalt?

Der erste Beitrag öffnet den Blick für das Edelmetall - und die Werte dahinter:

Jetzt lesen: "Anlagen & Werte: Rund ums Gold"

Beim Schritt vom Goldbarren zur Minenaktie wird es besonders spannend!

"Eine Goldmine ist ein Unternehmen und kein Goldbarren mit Börsenkurs".

Warum entscheidet bei Minenaktien weit mehr als der Goldpreis? Was unterscheidet einen Produzenten von einem Explorer? Und wie können Unternehmen am Bergbau beteiligt sein, ohne selbst eine Mine zu betreiben?

Im zweiten Beitrag erfahren Sie, welche Geschäftsmodelle hinter dem Gold stehen - und weshalb diese Unterschiede für Anleger zählen und warum wir Axo Metals, GoGold, OR Royalties und Silver Tiger im Blick haben!

Jetzt lesen: "Gold im Blick" - mit Jörg Schulte von JS Research

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Ihr

Jörg Schulte

Hinweis: Dieser Beitrag dient der Eigenwerbung der JS Research GmbH und der Bewerbung der verlinkten Artikel. Die Inhalte dienen allgemeinen Informations- und Marketingzwecken und enthalten keine individuelle Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Edelmetalle und Minenaktien unterliegen Kursschwankungen; bei Minenaktien ist ein Totalverlust möglich. Mit KI-Unterstützung erstellt. Intro-Bild-Quelle: Gold Price, Commodities Investment_Von Olivier Le Moal.jpeg

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA38045Y1025,CA82831T1093,CA68390D1069,CA05465W1068