Der Wettlauf um wettbewerbsfähige Technologien, strategische Rohstoffe und den richtigen Moment im Chart treibt unter anderem die Unternehmen wie auch die Investoren an. Während der eine Titel im heutigen Bericht nach monatelangem Kursverfall erstmals wieder die entscheidende Widerstandslinie anpeilt, muss ein anderer nach einer fulminanten Rally beweisen, dass sein Gewinnsprung mehr als nur ein Rohstoff-Sondereffekt ist. Und ein dritter Wert setzt, kaum beachtet, auf Vanadium für grünen Stahl und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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