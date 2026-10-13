In Sangdong wird erstmals seit 1993 wieder Wolfram produziert. Das südkoreanische Bergwerk von Almonty liefert damit einen Rohstoff außerhalb Chinas, der in der Rüstung dringend gebraucht wird und darüber hinaus in immer mehr High-Tech-Geräten steckt. Chinas Ausfuhrbeschränkungen haben das Metall im Westen teuer gemacht, die Nachfrage ist hoch. Das gilt auch für die Rüstung. Rheinmetall hat am 14. September einen Auftrag über mehrere zehntausend Artilleriegeschosse gebucht, Lockheed Martin meldete am 21. September einen Rahmenvertrag über bis zu 1,2 Mrd. USD für taktische Raketen. Die Börse lässt das aktuell kalt. Alle drei Aktien stehen unter Druck. Wir sehen uns daher Almonty Industries, Rheinmetall und Lockheed Martin genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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