In den vergangenen Tagen und Wochen kam nicht nur durch den Anstieg der globalen Bondrenditen viel Unsicherheit in die Aktienmärkte. Vielmehr wird immer mehr der massive Finanzierungsbedarf der Tech-Firmen deutlich. SpaceX möchte 40 Mrd. USD per Kredit einsammeln, auch Oracle und OpenAI scheinen mehr Geld zu brauchen. Nicht zuletzt versucht die japanische Softbank laut Medienberichten, gleich 100 Mrd. USD bei Investoren in Nahost für seine KI-Pläne einzusammeln. Dazu kommt eine sehr starke Konzentration bei den großen US-Indizes. So stehen die drei größten Werte - Nvidia, Apple und Microsoft - inzwischen für 21 % des S&P 500. Und mehr als zwei Drittel des Gewinnwachstums in diesem Index kommt gemessen an den Q3-Schätzungen inzwischen aus dem KI-Sektor. Der Rest der US-Wirtschaft läuft nicht wirklich. In solch volatilen Phasen lohnt es sich auf die spekulativen Werte zu schauen. Denn die fahren nach starken Marktbewegungen oft überproportional mit und bieten somit einen Hebel auf den jeweiligen Sektor. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Super Micro Computer, Strategic Resources und Infineon!

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