25 % Kursplus und Jahreshoch bei der BASF-Aktie. Die Erhöhung des Kaufpreises für Evonik kann die Kauflaune von Anlegern nicht bremsen. Während die Ludwigshafener bei Evonik nicht locker lassen, trennt sie sich von Konzernteilen. Ein Kandidat für ein Comeback ist die Aktie von Strategic Resources. Um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, setzt die Stahlindustrie auf Elektrolichtbogenöfen. Dadurch drohen Engpässe bei hochwertigen Eisenerzpellets. Diese will künftig Strategic Resources anbieten. Die Aktie hat zuletzt kräftig verloren und lockt zum Einstieg. Bei Novo Nordisk läuft bereits das Comeback. Nach einem schwierigen Jahr mit Gewinnwarnungen und massivem Kursverfall gibt es endlich wieder positive Nachrichten. Zur Abwechslung wurde die Jahresprognose nicht reduziert, sondern erhöht. Was sagen Analysten?Den vollständigen Artikel lesen ...
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