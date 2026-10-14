Seit 2019 hat Barrick Mining nach eigenen Angaben rund 5,3 Mrd. USD in Tansanias Wirtschaft investiert, und die Lizenzen für die Goldmine North Mara wurden Anfang Oktober um 15 Jahre verlängert. Das schafft Planungssicherheit. Auch kleinere Unternehmen haben große Pläne. Lahontan Gold hat Mitte September die Übernahme von Emergent Metals vereinbart und peilt für 2027 den Neustart der Santa Fe Mine in Nevada an. Gelingt das, spielt der hohe Goldpreis dem Unternehmen in die Karten. Dass sich auch große Produzenten für Nachwuchsfirmen interessieren, zeigt Agnico Eagle. Wir sehen uns daher Barrick Mining, Lahontan Gold und Agnico Eagle genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de