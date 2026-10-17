Nordex, Siemens Energy und der KI-Strombedarf: Warum die Grundlast-Frage Uran zurück ins Spiel bringt

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Nordex verzeichnet steigende Auftragseingänge, während der Energiebedarf von Rechenzentren die Stromversorgung vor neue Herausforderungen stellt. Für Uran-Explorer wie Blast Resources eröffnet die Debatte ein langfristiges Nachfrageargument.

Nordex mit deutlichem Auftragsplus

Der Ausbau der erneuerbaren Energien gewinnt weiter an Dynamik. Die Nordex Group (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554) verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen Auftragseingang von 2,81 Gigawatt im Projektgeschäft. Das entspricht einem Anstieg von 29,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten summierte sich der Auftragseingang auf 7,73 Gigawatt und lag damit 16,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Nach Unternehmensangaben kamen wichtige Impulse aus der Türkei, Deutschland und den USA.

Die Entwicklung unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach Windkraftanlagen. Sie zeigt zugleich, wie stark der Umbau der Energieversorgung von Investitionen, politischen Rahmenbedingungen und der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit neuer Projekte abhängt. Mit wachsender Stromnachfrage rückt allerdings nicht nur der Ausbau zusätzlicher Erzeugungskapazitäten in den Fokus. Ebenso wichtig wird die Frage, wie sich eine zuverlässige Versorgung zu jeder Tages- und Nachtzeit gewährleisten lässt.

KI-Rechenzentren verändern die Anforderungen an die Stromversorgung

Der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz verstärkt diese Herausforderung. Rechenzentren benötigen Strom für Server, Netzwerktechnik und Kühlsysteme. Mit leistungsintensiven KI-Anwendungen steigen die Anforderungen an verfügbare Anschlusskapazitäten und eine verlässliche Stromversorgung. Davon können unterschiedliche Teile der Energiewirtschaft profitieren.

Siemens Energy (WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0) ist mit Gasturbinen, Netztechnik und weiteren Energietechnologien in mehreren Bereichen der Strominfrastruktur aktiv. NVIDIA (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040) wiederum liefert zentrale Prozessoren für KI-Anwendungen. Der Zusammenhang zwischen beiden Unternehmen und dem Strombedarf von Rechenzentren verdeutlicht, dass der KI-Boom nicht allein ein Thema für Halbleiterhersteller ist, sondern auch Investitionen in Erzeugung, Netze und Versorgungssicherheit nach sich ziehen kann.

Wind- und Solarenergie leisten einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung, ihre Produktion hängt jedoch von Wetter und Tageszeit ab. Für eine zuverlässige Versorgung müssen deshalb auch Speicher, Netze, flexible Kraftwerke und weitere gesicherte Erzeugungskapazitäten berücksichtigt werden. Je nach Land und Energiesystem zählen dazu unter anderem Wasserkraft, Gas und Kernenergie. Daraus folgt nicht, dass erneuerbare Energien und Kernkraft zwangsläufig gegeneinanderstehen. Vielmehr stellt sich die Frage, wie unterschiedliche Technologien gemeinsam eine bezahlbare und stabile Stromversorgung ermöglichen können.

Uran: Langfristiges Nachfragepotenzial durch Kernenergie

Die Debatte um Versorgungssicherheit und den wachsenden Strombedarf rückt auch die Kernenergie wieder stärker in den Blick. Werden Reaktoren neu gebaut, bestehende Anlagen länger betrieben oder stillgelegte Kapazitäten ersetzt, kann daraus zusätzlicher Bedarf an Kernbrennstoff entstehen. Uran ist damit ein Rohstoff, dessen langfristige Nachfrage eng mit politischen Entscheidungen, Investitionszyklen und der Entwicklung der weltweiten Reaktorflotte verbunden ist.

Auf der Angebotsseite sind lange Vorlaufzeiten ein wesentlicher Faktor. Neue Uranprojekte müssen erkundet, wirtschaftlich bewertet, finanziert und genehmigt werden, bevor sie zur Versorgung beitragen können. Zugleich lässt sich ein dauerhaftes Angebotsdefizit nicht allein aus dem steigenden Strombedarf ableiten. Entscheidend sind unter anderem die tatsächliche Zahl neuer Reaktoren, die Laufzeiten bestehender Anlagen, die verfügbaren Lagerbestände, langfristige Lieferverträge und die Entwicklung der Förderung.

Blast Resources: Exploration im Athabasca-Becken

Blast Resources (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) konzentriert sich auf die Uranexploration in Saskatchewan, Kanada. Das Flaggschiffprojekt Wales Lake liegt im südwestlichen Bereich des Athabasca-Beckens, einer bedeutenden Uranregion. Nach Unternehmensangaben befindet sich das Projekt rund 30 Kilometer südlich der bekannten Lagerstätten Arrow und Triple R. Die räumliche Nähe zu etablierten Uranprojekten ist geologisch interessant.

Im Juli 2026 veröffentlichte das Unternehmen Ergebnisse seiner bisherigen Explorationsarbeiten. Dazu gehören fünf Zielgebiete, die auf Grundlage geophysikalischer Untersuchungen und geologischer Hinweise für weitere Arbeiten ausgewählt wurden. Außerdem meldete Blast Resources strukturelle Hinweise und Uran-Thorium-Anomalien im Projektgebiet.

Einordnung

Die steigende Stromnachfrage durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz erhöht den Druck, Erzeugungskapazitäten und Netze auszubauen. Nordex steht für den Ausbau der Windenergie, Siemens Energy für zentrale Technologien der Strominfrastruktur, während die Kernenergie in der Diskussion um gesicherte Leistung eine mögliche Rolle spielt. Für den Uranmarkt kann daraus langfristig ein zusätzliches Nachfragepotenzial entstehen.

Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21510283-auftraege-explodieren-nordex-ueberrascht-auftragsflut-aktie-rallye

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21511174-aktie-fokus-2-nordex-februar-tief-erholt-auftragseingang

https://www.newsfilecorp.com/release/303832/Blast-Resources-Announces-Exploration-Results-at-Its-Flagship-Wales-Lake-Project-in-the-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://wwww.stockwatch.com/News/Item/Z-C!BLST-3838039/C/BLST

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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Enthaltene Werte: DE000A0D6554,US67066G1040,DE000ENER6Y0,CA09345L1085