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BloombergNEF erwartet bis 2050 ein Kupferdefizit von 20 Mio. Tonnen. Mindestens 332 Mrd. USD Investitionen in neue Minen sollen die Versorgung sichern.

BloombergNEF hat in London seinen Transition Metals Outlook 2026 vorgelegt. Die zentrale Erkenntnis der Analyse: Während neun der zehn untersuchten Schlüsselmetalle für die globale Energiewende bis zum Jahr 2050 ausreichend verfügbar sind, droht bei Kupfer ein massiver Versorgungsengpass. Um das ab 2028 einsetzende Defizit von bis zu 20 Millionen Tonnen im Jahr 2050 abzufedern, sind den Experten zufolge Neuinvestitionen in Minenprojekte von mindestens 332 Milliarden US-Dollar zwingend erforderlich!

BloombergNEF prognostiziert 20 Millionen Tonnen Kupferdefizit bis 2050

Zwischen 2026 und 2050 nämlich klettert die weltweite Kupfernachfrage nach Modellrechnungen von BNEF um 61 Prozent auf knapp 46 Millionen Tonnen - maßgeblich getrieben durch Stromnetze, Lithium-Ionen-Batterien, Verkabelungen, Rechenzentren und Elektrofahrzeuge, deren Kupferbedarf sich um 244 Prozent auf 11,4 Millionen Tonnen mehr als verdreifacht. Da neue Kupferminen von der Genehmigung über die Kapitalbeschaffung bis zur Inbetriebnahme im Schnitt 17 Jahre Vorlaufzeit benötigen, verharren sinkende Erzgehalte und historisch zu geringe Explorationsbudgets als strukturelle Bremsklötze für das Primärangebot.

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Kupfer vor Mega-Engpass: Investitionen von 332 Milliarden USD benötigt

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