415 Atomkraftwerke in 31 Ländern sind aktuell in Betrieb. 72 weitere befinden sich derzeit im Bau, wie Branchenstudien zeigen. Länder wie China, Indien, Russland oder die Türkei setzen auf die Kernkraft, um ihren Bedarf zu decken. In den USA und Belgien werden zudem alte Reaktoren reaktiviert. Die Nachfrage nach Uran sollte also in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter steigen. Während sich der Uranpreis am - allerdings wenig aussagekräftigen Spotmarkt - relativ solide hält, fallen die Aktien derzeit wie Steine. Der Global X Uranium ETF erreichte erst vor wenigen Tagen ein neues 52-Wochentief. Dementsprechend bietet sich in dieser Ausverkaufssituation die Gelegenheit für mutige und langfristig orientierte Investoren, Positionen aufzubauen. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Cameco, Standard Uranium und Energy Fuels.Den vollständigen Artikel lesen ...
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