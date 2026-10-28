Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Weniger Chemie, gesündere Böden und höhere Erträge. Die Landwirtschaft sucht nach Lösungen, die Umwelt und Wirtschaftlichkeit verbinden. Politische Unterstützung deutet sich aus Brüssel an. Die EU will biologische Pflanzenschutzmittel schneller zulassen und den Verwaltungsaufwand verringern. Noch müssen sich Rat und Europäisches Parlament jedoch einigen. Die Richtung stimmt aber zumindest, was MustGrow neue Chancen eröffnen könnte. Die Kanadier entwickeln senfbasierte Agrarprodukte und kooperieren beim biologischen Pflanzenschutz über eine Lizenz-Partnerschaft mit Bayer. Im Sommer floss in diesem Rahmen die erste Entwicklungsmeilensteinzahlung. Bayer setzt mit seiner Agrarsparte auf Saatgut und Pflanzenschutz. K+S liefert kalium- und magnesiumhaltige Düngemittel für die Landwirtschaft. Am Ende des Tages stehen alle drei Unternehmen vor ähnlichen Herausforderungen. (Neue) Produkte müssen den Ertrag je Fläche verbessern und sich für Landwirte rechnen. Welche Aktie rechnet sich für Anleger?Den vollständigen Artikel lesen ...
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