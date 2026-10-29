KI konsolidiert und der LifeScience-Sektor zündet den ersten Turbo: Steigende Gesundheitsausgaben, die demografische Alterungswelle und eine regelrechte Innovations-Welle katapultieren die Branche direkt in einen mehrjährigen Superzyklus - und jetzt schichten die großen Player ihr Kapital um! KI- und HighTech haben ihre Rendite gebracht, nun rücken die neuen Outperformer für 2027 ins Rampenlicht. Die Krux: Die meisten Titel stehen nach kräftigen Verlustjahren in der Nähe ihrer 5-Jahrestiefs. Das wird nicht so bleiben! Denn einige Unternehmen stehen bereits in den Startlöchern, die schmerzhaften Restrukturierungen sind durch. An der Spitze marschiert Novo Nordisk als unangefochtenes Flaggschiff der globalen Adipositas- und Diabetes-Welle unaufhaltsam weiter voran. Ein echter Geheimtipp für Renditejäger ist Vidac Pharma: Die Biotech-Schmiede revolutioniert mit der Erforschung des Warburg-Effekts die Krebstherapie und liefert als klassischer High-Beta-Play die perfekte Prise für chancenorientierte Depots. Auch der Riese Bayer ist zurück und nutzt die aktuelle Bewertungsruhe konsequent als massive Einstiegschance, um mit einer runderneuerten Pipeline die nächste Wachstumsphase zu zünden. Komplettiert wird das Power-Quartett durch den Hamburger Wirkstoffforscher Evotec, der als unverzichtbarer Infrastruktur- und Entwicklungspartner direkt von der Nachfrage nach komplexen Therapien profitiert. Wer im kommenden LifeScience-Boom die Nase vorn haben will, stellt genau jetzt die Weichen in seinem Portfolio!

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