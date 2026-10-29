Weniger Unruhe, weniger Nebenwirkungen? Was Neurothera bei Alzheimer erreichen will

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Ein ruhigerer Alltag kann für Familien mit Alzheimer-Patienten einen großen Unterschied machen. Doch ein Medikament gegen Unruhe muss mehr leisten, als auffälliges Verhalten zu verringern. Entscheidend ist auch, wie gut es vertragen wird. Wenn zur Entlastung neue Probleme hinzukommen, wird die Behandlung selbst zur Herausforderung.

Genau dieses Spannungsfeld prägt die Entwicklung von Arzneimitteln gegen Agitation - ausgeprägte Unruhe sowie verbale oder körperliche Aggression bei Alzheimer-Demenz. Etablierte Pharmaunternehmen bauen das Geschäft mit entsprechenden Therapien aus. NeuroThera Labs verfolgt einen früheren Ansatz: eine Wirkstoffkombination, die mit geringeren Cannabinoiddosen auskommen soll.

Lundbeck zeigt die wirtschaftliche Bedeutung

H. Lundbeck A/S (ISIN: DK0061804697, A-Aktie) meldete am 19. August für das erste Halbjahr 2026 Rexulti-Umsätze von rund 3,3 Milliarden dänischen Kronen. Das entsprach einem Zuwachs von acht Prozent in Berichtswährung beziehungsweise 17 Prozent bei konstanten Wechselkursen.

Die Erlöse umfassen mehrere Anwendungsgebiete und dürfen deshalb nicht vollständig dem Alzheimer-Geschäft zugerechnet werden. Sie zeigen jedoch die wirtschaftliche Bedeutung einer Marke, deren US-Zulassung seit 2023 auch Agitation bei Alzheimer-Demenz einschließt.

Rexulti verdeutlicht zugleich die Bedeutung der Sicherheitsabwägung. Das Antipsychotikum trägt einen hervorgehobenen Warnhinweis zum erhöhten Sterberisiko älterer Patienten mit demenzbedingter Psychose unter dieser Wirkstoffklasse. Eine Zulassung beseitigt die Notwendigkeit einer sorgfältigen Nutzen-Risiko-Bewertung somit nicht.

Neue Konkurrenz erweitert die Behandlungsmöglichkeiten

Axsome Therapeutics (ISIN: US05464T1043) brachte Auvelity im Juni 2026 für Alzheimer-bedingte Agitation auf den US-Markt. Die FDA hatte die Indikationserweiterung im April genehmigt. Es handelt sich um die erste dort zugelassene Behandlung dieser Beschwerden, die kein Antipsychotikum ist.

Im August berichtete Axsome für Auvelity einen Quartalsumsatz von 180,3 Millionen US-Dollar, 51 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch hier gilt: Das Medikament ist ebenfalls gegen Depressionen zugelassen; der Gesamtumsatz bildet nicht allein die neue Alzheimer-Indikation ab.

Die Entwicklung zeigt, dass unterschiedliche Wirkmechanismen in diesem Behandlungsfeld kommerziell verfolgt werden. Neben Wirksamkeit bleiben Verträglichkeit und praktische Anwendbarkeit entscheidend. Auch Auvelity hat Nebenwirkungen und Warnhinweise, unter anderem zu Krampfanfällen und erhöhtem Blutdruck.

Neurotheras Ansatz: die Kombination verändern

NeuroThera Labs (ISIN: CA64136J2002) untersucht SCI-110, eine Kombination aus Dronabinol, einer synthetischen Form von THC, und CannAmide, einer proprietären Formulierung von Palmitoylethanolamid, kurz PEA.

Die Idee dahinter ist, die Wirkung des Cannabinoids durch die Kombination so zu unterstützen, dass geringere Dosen ausreichen könnten. Daraus sollen sich nach der Entwicklungsstrategie auch Vorteile bei der Verträglichkeit ergeben.

Das ist eine überprüfbare Forschungsfrage. Ob SCI-110 bei Alzheimer tatsächlich mit weniger THC eine vergleichbare Wirkung erzielt oder gegenüber bestehenden Medikamenten besser verträglich ist, muss jedoch noch in geeigneten klinischen Vergleichen gezeigt werden.

Was die bisherige Studie liefert

Die im Juni 2023 veröffentlichten abschließenden Ergebnisse der offenen Alzheimer-Phase-IIa-Studie berichten über 18 Teilnehmer. Nach Unternehmensangaben gab es keine SCI-110 zugerechneten Sicherheitsprobleme und keine Therapieabbrüche wegen Unverträglichkeit. Auch übermäßige Sedierung, Blutdruckabfall oder Stürze wurden demnach nicht beobachtet.

In der Auswertung von 15 Patienten sank der durchschnittliche Wert auf einer standardisierten Agitationsskala um rund 23 Prozent. Diese Beobachtungen liefern einen Ansatzpunkt für weitere Forschung.

Die Aussagekraft bleibt durch die kleine Teilnehmerzahl, die kurze Beobachtungszeit und das Fehlen einer Placebogruppe begrenzt. Seltene oder langfristige Risiken lassen sich damit nicht ausschließen. Eine Verbesserung der gemessenen kognitiven Leistungen wurde nicht festgestellt.

Aktueller Fortschritt bei SCI-110

Am 22. Oktober meldete Neurothera einen operativen Fortschritt für SCI-110: Die Herstellung des Prüfpräparats sei abgeschlossen und die europäische Chargenfreigabe durch eine qualifizierte Person erfolgt. Das ermöglicht die Belieferung der Studienzentren.

Die Meldung betrifft ausdrücklich die Phase-IIb-Studie bei Erwachsenen mit Tourette-Syndrom. Die Zentren in Yale, Hannover und Tel Aviv hätten ihre Initiierung abgeschlossen; Lieferungen wurden kurzfristig erwartet. Neue Alzheimer-Wirksamkeitsdaten enthält die Mitteilung nicht.

Fazit

Die Behandlung von Alzheimer-bedingter Agitation entwickelt sich zu einem differenzierteren Arzneimittelfeld. Lundbecks Rexulti-Geschäft und Axsome mit Auvelity zeigen, dass die Kontrolle belastender Verhaltenssymptome medizinische und wirtschaftliche Bedeutung besitzt. Für weitere Kandidaten entsteht damit zugleich ein anspruchsvolleres Wettbewerbsumfeld.

Neurotheras Chance liegt in einer klaren Entwicklungsfrage: Kann die Kombination aus Dronabinol und PEA eine wirksame Behandlung mit günstiger Verträglichkeit ermöglichen? Die frühen Alzheimer-Beobachtungen rechtfertigen weitere Untersuchungen, beantworten diese Frage aber noch nicht abschließend.

Der aktuelle Fortschritt bei Herstellung und Chargenfreigabe zeigt, dass SCI-110 im Tourette-Programm operativ weiterentwickelt wird. Für Alzheimer bleiben ein konkretisiertes weiteres Studienprogramm, dessen Finanzierung und kontrollierte Daten entscheidend. Die Erfolge anderer Anbieter begründen keine direkte Geschäftsbeziehung oder einen automatischen Vorteil für Neurothera.

Für Anleger zählt deshalb die Verbindung aus wissenschaftlicher Plausibilität, zuverlässiger Durchführung und belastbaren Ergebnissen. Der entscheidende Fortschritt wäre eine Symptomkontrolle, deren Nutzen auch unter sorgfältiger Prüfung der Nebenwirkungen überzeugt.

Quellen

Lundbeck: Halbjahresergebnisse 2026, 19. August 2026.

https://news.cision.com/h-lundbeck-a-s/r/strong-growth-from-vyepti-and-focused-commercial-execution-drive-total-revenue-growth-of-16-cer-,c4384991 H. Lundbeck A/S

Axsome Therapeutics: "Second Quarter 2026 Financial Results and Business Update", 10. August 2026.

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/10/3341699/33090/en/index.html globenewswire.com

FDA: Erstzulassung eines Medikaments gegen Agitation bei Alzheimer-Demenz, 11. Mai 2023.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-treat-agitation-symptoms-associated-dementia-due-alzheimers-disease FDA

FDA: Zulassung von Auvelity gegen Agitation bei Alzheimer-Demenz, 30. April 2026.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-non-antipsychotic-drug-treat-agitation-associated-dementia FDA

Unternehmensmitteilung: Abschließende Phase-IIa-Ergebnisse zu SCI-110 bei Alzheimer und Agitation, 2. Juni 2023.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390023045417/ea179661ex99-1_scisparc.htm sec.gov

Unternehmensmitteilung: Fortschritt im Tourette-Phase-IIb-Programm von NeuroThera, 22. Oktober 2026.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026111852/ea030941001ex99-1.htm sec.gov

Wertpapierkennungen: Wiener Börse, Börse Stuttgart und NeuroThera-Unternehmensmitteilung vom 28. August 2026.

https://www.wienerborse.at/aktien-global-market/h-lundbeck-as-a-DK0061804697/

https://www.boerse-stuttgart.de/en/products/equities/stuttgart/a2aa7b-axsome-therapeut-dl-0001

https://www.thenewswire.com/press-releases/1B2aFNwjo-neurothera-labs-inc-announces-share-consolidation.html

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