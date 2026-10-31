1 Milliarde Euro für Graphen: Warum Europas Materialrevolution für Airbus, Alstom und First Graphene interessant wird

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Europa hat rund eine Milliarde Euro in die Erforschung eines Materials investiert, das Flugzeuge leichter, Beton leistungsfähiger und Industrieanlagen effizienter machen könnte. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Start der europäischen Graphene-Flagship-Initiative stellt sich eine neue Frage: Welche Unternehmen schaffen es, aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen ein dauerhaftes Geschäft zu entwickeln?

Airbus beschäftigt sich mit graphenbasierten Anwendungen in der Luftfahrt. Alstom untersucht neue Beschichtungen für Bahntechnik. Und der australische Spezialist First Graphene meldet erste Produktionsaufträge für Anwendungen, die von Sportschuhen bis zu industriellen Kunststoffen reichen.

Der entscheidende Wandel: Graphen muss nicht mehr nur im Labor überzeugen. Es muss sich in bestehenden Produktionsprozessen bewähren.

Europas Milliardenprojekt zeigt erste wirtschaftliche Ergebnisse

Die Europäische Union startete 2013 das Graphene Flagship, eines ihrer größten koordinierten Forschungsprogramme. Über zehn Jahre stand ein Budget von rund einer Milliarde Euro zur Verfügung, um die Entwicklung von Graphen und verwandten zweidimensionalen Materialien voranzutreiben.

Das Ziel war ambitioniert: Ein Werkstoff, der lediglich aus einer einzigen Atomlage Kohlenstoff besteht, sollte den Weg aus der Grundlagenforschung in die europäische Industrie finden.

Nach Angaben der Europäischen Kommission beteiligten sich mehr als 178 akademische und industrielle Forschungspartner aus 23 Ländern an den Projekten. Aus dem Programm gingen unter anderem 16 neue Unternehmen und 30 marktreife graphenbezogene Produkte hervor.

Die ursprüngliche zehnjährige Initiative endete 2023. Die Forschungs- und Innovationsarbeit wird in veränderter Form unter Horizon Europe fortgesetzt.

Für Anleger ist das relevant, weil die Branche inzwischen über wissenschaftliche Veröffentlichungen hinausgeht. Die nächste Herausforderung liegt in industriellen Produktionsmengen, verlässlicher Qualität und wiederkehrenden Bestellungen.

Airbus und Alstom: Große Industriekonzerne testen das Material

Die Luftfahrt bietet besonders anschauliche Einsatzmöglichkeiten. Bei Flugzeugen können geringeres Gewicht und verbesserte Materialeigenschaften über lange Betriebszeiten wirtschaftliche Vorteile schaffen.

Airbus (ISIN: NL0000235190) gehört zu den Industriepartnern, die im Umfeld des Graphene Flagship Anwendungen graphenbasierter Materialien untersucht haben. Dazu zählen Verbundwerkstoffe und Technologien zur Vermeidung von Eisbildung an Flugzeugkomponenten.

Auch die Bahnindustrie beschäftigt sich mit dem Werkstoff. Alstom (ISIN: FR0010220475) vereinbarte im Juli 2026 mit Graphene Manufacturing Group (ISIN: AU0000139990) die gemeinsame Untersuchung graphenbasierter Produkte, insbesondere für Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme.

Graphenbeschichtungen könnten die Wärmeübertragung verbessern und dadurch den Energiebedarf entsprechender Anlagen beeinflussen. Die Vereinbarung befindet sich allerdings noch im Entwicklungsstadium und ist kein bestätigter Serienauftrag.

Beide Beispiele zeigen, dass Graphen für etablierte Industrieunternehmen relevant ist. Sie begründen jedoch keine direkte Geschäftsbeziehung zu First Graphene.

First Graphene: Der Weg vom Zusatzstoff zum Industrieprodukt

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) konzentriert sich darauf, Graphen unter der Marke PureGRAPH in bereits bestehende Materialien zu integrieren.

Besonders interessant ist die Bauindustrie. Gemeinsam mit dem britischen Baustoffkonzern Breedon arbeitet das Unternehmen an graphenverstärkten Zement- und Betonprodukten.

Im April 2026 berichtete First Graphene über positive Ergebnisse bei Versuchen mit graphenverstärkten Dachziegeln aus Zement. Solche Anwendungen könnten langfristig helfen, Materialeigenschaften zu verbessern und den Einsatz besonders emissionsintensiver Bestandteile zu reduzieren.

Ein zweites Beispiel kommt aus Großbritannien. Der Technologiepartner Vector brachte im September seine Peltyr-Sensoren auf den Markt. Diese enthalten PureGRAPH und messen den Wärmestrom durch Wände, Dächer und andere Gebäudeteile.

Damit lassen sich Wärmeverluste und die tatsächliche Wirkung von Dämmmaßnahmen erfassen. First Graphene und Vector vereinbarten zusätzlich eine dreijährige strategische Partnerschaft.

Von Bergbaumaschinen bis zu Sportschuhen

Die industrielle Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von First Graphene.

Im September sicherte sich das Unternehmen einen ersten Produktionsauftrag von Pacific Urethanes. PureGRAPH soll in flammhemmenden Polyurethanformulierungen für Anwendungen im Bergbau eingesetzt werden.

Anfang Oktober folgte ein weiterer Auftrag des US-Schuhherstellers Flux Footwear. Dieser will PureGRAPH in seinen Graphene-XT-Sportschuhen verwenden, um unter anderem die Abriebfestigkeit und Haltbarkeit stark beanspruchter Sohlenbereiche zu verbessern.

Für First Graphene ist dies die erste kommerzielle Produktionsanwendung im Sport- und Freizeitschuhsegment. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Erfahrungen mit graphenverstärkten Arbeits- und Sicherheitsschuhen gesammelt.

Der einzelne Auftrag ist nach Unternehmensangaben finanziell noch nicht wesentlich. Strategisch zeigt er jedoch, dass sich eine bereits entwickelte Materialanwendung auf zusätzliche Kunden und Produktkategorien übertragen lässt.

Das ist für die Kommerzialisierung entscheidend: Nicht jedes neue Produkt muss eine vollständig neue Forschungsphase durchlaufen.

Fazit

Europas Milliardeninvestition in Graphen hat eine wissenschaftliche und technologische Grundlage geschaffen, auf der heute zahlreiche industrielle Anwendungen aufbauen. Airbus und Alstom zeigen, dass auch große Konzerne den Werkstoff für anspruchsvolle technische Aufgaben untersuchen.

Für Anleger verschiebt sich damit die entscheidende Frage. Nicht mehr allein die außergewöhnlichen Eigenschaften des Materials stehen im Mittelpunkt, sondern die Fähigkeit, daraus wirtschaftlich erfolgreiche Produkte zu entwickeln.

First Graphene besitzt mit PureGRAPH mehrere konkrete Ansatzpunkte. Die Zusammenarbeit mit Breedon, die Markteinführung der Peltyr-Sensoren und Produktionsaufträge aus der Schuh- und Kunststoffindustrie verdeutlichen, wie unterschiedlich die Absatzmärkte sein können.

Allerdings befindet sich das Unternehmen weiterhin in einer frühen Phase der kommerziellen Skalierung. Erste Bestellungen sind noch kein Beleg für dauerhaft hohe Umsätze. Entscheidend werden Folgeaufträge, größere Liefermengen, Produktionskosten und Margen sein.

Die Chancen liegen in der wiederholbaren Integration von Graphen in bestehende Industrieprodukte. Denn nach mehr als zehn Jahren europäischer Spitzenforschung wird sich der wirtschaftliche Erfolg des Supermaterials nicht an weiteren Laborrekorden messen lassen, sondern an der Zahl der Kunden, die es regelmäßig einsetzen.

Quellen:

Graphene Flagship, The Graphene Flagship - Programme overview and first ten years.

https://graphene-flagship.eu/about/our-story/the-graphene-flagship

European Commission, Europe's graphene success story: leading the charge in the nanomaterial revolution.

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/special-features/celebrating-40-years-eu-research-and-innovation/industrial-innovation/europes-graphene-success-story-leading-charge-nanomaterial-revolution_en

Graphene Flagship, Graphene for aeronautics and space applications.

https://graphene-flagship.eu/materials/uses/2dm-applications/aeronautics-space

First Graphene, First PureGRAPH Production Order Secured with Global Sports Shoes Company, 6 October 2026.

https://www.prnewswire.com/news-releases/first-puregraph-production-order-secured-with-global-sports-shoes-company-302899581.html

First Graphene, UK Partnership Expands as PureGRAPH Heat Sensors Enter Market, 29 September 2026.

https://www.prnewswire.com/news-releases/uk-partnership-expands-as-puregraph-heat-sensors-enter-market-302892649.html

First Graphene, ASX Company Announcements, April-October 2026.

https://firstgraphene.net/investors/share-price-asx-announcements/

Xpert.Digital, From the lab to industry: Europe's new raw material weapon?, 16 June 2026.

https://xpert.digital/en/how-graphs-become-independent/

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

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