Volkswagen baut Batterie-Allianz mit China aus, BMW investiert Milliarden: Warum Focus Graphite vom Rohstoffkonflikt profitieren könnte

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Die deutsche Automobilindustrie investiert weiter massiv in die Elektromobilität. Volkswagen (ISIN: DE0007664039) vertieft seine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Batteriehersteller Gotion, während BMW (ISIN: DE0005190003) im Oktober ein neues Batteriewerk in Niederbayern in Betrieb genommen hat. Gleichzeitig bleibt die Versorgung mit einem zentralen Batterierohstoff hochgradig konzentriert: Laut Internationaler Energieagentur kontrolliert China mehr als 90 Prozent der weltweiten Graphitraffination. Die jüngste Verlängerung der Handelsruhe zwischen Washington und Peking bis Januar 2027 verschafft der Industrie zwar Zeit, löst diese Abhängigkeit aber nicht. Genau hier setzt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) an. Das kanadische Unternehmen arbeitet daran, hochwertigen Naturgraphit aus Québec mit nordamerikanischer Verarbeitungstechnologie zu verbinden und damit eine zusätzliche Lieferkette für Batterieanoden aufzubauen.

Volkswagen und Gotion bauen europäische Batterieproduktion aus

Ende September kündigten Volkswagen, seine Batteriesparte PowerCo und Gotion High-tech an, ihre strategische Partnerschaft deutlich auszuweiten. Geplant sind gemeinsame Produktionsaktivitäten für Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen und Kathodenmaterialien an Standorten in Spanien, der Slowakei und Marokko. Valencia soll dabei zu einem europäischen Produktionszentrum für LFP-Batterien ausgebaut werden. Der Schritt verdeutlicht, wie wichtig regionale Fertigungskapazitäten für die deutschen Automobilhersteller geworden sind. Gleichzeitig zeigt die Partnerschaft, dass europäische Batterieproduktion weiterhin eng mit asiatischer Technologie und industriellem Know-how verflochten ist. Die angekündigten Gemeinschaftsunternehmen betreffen insbesondere Batteriezellen und Kathodenmaterialien. Eine neue, unabhängige Graphit-Anoden-Lieferkette wird damit nicht automatisch geschaffen. Gerade dieser Unterschied ist entscheidend, denn die regionale Fertigung einer Batteriezelle bedeutet noch nicht, dass sämtliche darin enthaltenen Rohstoffe und Vorprodukte ebenfalls aus Europa stammen.

BMW startet Milliardenwerk in Niederbayern

Auch BMW treibt den Aufbau regionaler Batteriekapazitäten voran. Am 1. Oktober eröffnete der Konzern sein Werk Irlbach-Straßkirchen und startete dort die Serienproduktion von Hochvoltbatterien der sechsten Generation. Rund eine Milliarde Euro investierte BMW in den neuen Standort, der zunächst das Münchner Fahrzeugwerk mit Batteriesystemen für den elektrischen i3 beliefert. Aufgrund der Nachfrage nach den Modellen der Neuen Klasse begann die Serienfertigung unmittelbar im Zweischichtbetrieb. Die Batteriezellen selbst stammen von spezialisierten Zellherstellern und werden in Niederbayern zu vollständigen Hochvoltbatterien zusammengefügt. BMW verfolgt damit eine Strategie regionaler Batterieproduktion in der Nähe seiner Fahrzeugwerke. Doch auch hier gilt: Die Montage von Batterien in Deutschland ist nicht gleichbedeutend mit einer vollständig europäischen Rohstoffversorgung. Die vorgelagerten Schritte von der Gewinnung über die Reinigung bis zur Herstellung geeigneter Anodenmaterialien bleiben ein eigenständiger Teil der industriellen Wertschöpfung.

China verlängert die Handelsruhe - der Rohstoffkonflikt bleibt

Vor diesem Hintergrund gewinnt die aktuelle Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China an Bedeutung. Ende September verständigten sich beide Seiten darauf, bestehende handelspolitische Vereinbarungen bis zum 10. Januar 2027 fortzuführen. Die ursprünglich für November auslaufende Handelsruhe wird damit um zwei Monate verlängert. Wie die Berliner China-Beratung Sinolytics am 23. Oktober analysierte, bleiben zentrale Konflikte um Technologie, Exportkontrollen und kritische Rohstoffe jedoch ungelöst. Dass die handelspolitische Lage weiterhin in Bewegung ist, zeigt eine neue Veröffentlichung des US-Handelsbeauftragten vom 26. Oktober. Darin wird eine weitere zweimonatige Aussetzung bestimmter Maßnahmen gegen Chinas Schifffahrts-, Logistik- und Schiffbauindustrie vorgeschlagen. Bis zum 30. Oktober können Stellungnahmen eingereicht werden. Diese konkrete Maßnahme betrifft nicht unmittelbar Graphitexporte, verdeutlicht aber, dass die Beziehungen zwischen beiden Wirtschaftsmächten weiterhin durch befristete Vereinbarungen und laufende Verhandlungen geprägt sind. Für Batteriehersteller ist diese Unsicherheit besonders relevant. Rohstofflieferketten lassen sich nicht innerhalb weniger Monate neu aufbauen. Neue Minen, Raffinationsanlagen und Materialqualifizierungen benötigen häufig Jahre. Selbst eine längere handelspolitische Entspannung würde deshalb die strukturelle Konzentration der Graphitverarbeitung nicht kurzfristig beseitigen.

Mehr als 90 Prozent: Der Engpass liegt bei der Verarbeitung

Graphit ist ein wesentlicher Bestandteil vieler heute eingesetzter Lithium-Ionen-Batterieanoden. Dabei reicht es nicht aus, Naturgraphit lediglich abzubauen. Für die Herstellung geeigneter Anodenmaterialien muss das Rohmaterial aufbereitet, gereinigt, in eine geeignete Partikelstruktur gebracht und häufig zusätzlich beschichtet werden. Erst danach kann es für die jeweiligen Batteriezellen getestet und qualifiziert werden. Genau in diesen Verarbeitungsschritten liegt eine erhebliche Konzentration. Die Internationale Energieagentur beziffert Chinas Anteil an der weltweiten Graphitraffination auf mehr als 90 Prozent. Damit besteht ein Versorgungsrisiko, das sich nicht allein durch neue Bergbauprojekte außerhalb Chinas lösen lässt. Entscheidend ist vielmehr der Aufbau einer vollständigen Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum einsatzfähigen Anodenmaterial. Die IEA erwartet zudem, dass die Nachfrage nach Graphit bis 2040 weiter deutlich zunimmt. In ihrem Global Critical Minerals Outlook 2026 rechnet sie je nach Rohstoff mit einem Nachfragewachstum von 50 bis 90 Prozent für Graphit, Nickel und Seltene Erden im betrachteten Hauptszenario. Zugleich warnt die Organisation vor den Risiken hochkonzentrierter Raffinationskapazitäten. Für westliche Industrieunternehmen entsteht daraus die Herausforderung, zusätzliche Lieferanten und Verarbeitungswege aufzubauen, die technisch und wirtschaftlich konkurrenzfähig sind.

Focus Graphite setzt auf eine nordamerikanische Mine-to-Anode-Lösung

Focus Graphite verfolgt genau diesen Ansatz. Im August 2026 unterzeichnete das Unternehmen mit dem US-amerikanischen Batterietechnologieentwickler Charge CCCV, kurz C4V, eine unverbindliche Absichtserklärung. Ziel ist es, Naturgraphit aus dem Lac-Knife-Projekt in Québec mit der Green Anode Technology von C4V zu kombinieren. Geprüft werden soll, ob sich daraus ein effizienter nordamerikanischer Herstellungsweg für beschichteten, sphärischen und gereinigten Graphit entwickeln lässt. Der technische Ansatz ist interessant, weil die Technologie von C4V nach Unternehmensangaben ein Naturgraphitkonzentrat mit einem Kohlenstoffgehalt von ungefähr 98 Prozent benötigt. Focus konnte bei einem im Juli abgeschlossenen Pilotprogramm mit SGS Canada aus rund acht Tonnen Lac-Knife-Erz etwa 850 Kilogramm Graphitkonzentrat herstellen. Die gemeldeten Kohlenstoffgehalte lagen je nach Korngrößenfraktion zwischen 95,0 und 98,7 Prozent. Diese Ergebnisse wurden ausschließlich durch mechanische Aufbereitung erreicht, ohne zusätzliche chemische oder thermische Reinigung. Damit besitzt Focus einen möglichen technischen Ausgangsvorteil: Ein bereits hochgradiges Konzentrat könnte die nachfolgenden Verarbeitungsschritte vereinfachen. Ob sich daraus tatsächlich geringere Kosten, ein niedrigerer Energiebedarf oder eine wettbewerbsfähige Batterieanode ergeben, muss das geplante Evaluierungsprogramm erst zeigen. Die Absichtserklärung mit C4V ist weder ein verbindlicher Liefervertrag noch ein Nachweis einer abgeschlossenen kommerziellen Produktqualifizierung.

Kanada unterstützt die nächste Verarbeitungsstufe mit Millionen

Neben der Zusammenarbeit mit C4V arbeitet Focus an einer eigenen Technologie zur elektrothermischen Reinigung von Graphit. Im Dezember 2025 schloss das Unternehmen mit Natural Resources Canada eine Fördervereinbarung über bis zu rund 14,06 Millionen kanadische Dollar ab. Die nicht rückzahlbare Unterstützung soll unter anderem Pilotversuche, technische Studien und die Vorbereitung beziehungsweise Errichtung einer Demonstrationsanlage für die Reinigung von Naturgraphit finanzieren. Das ist für die strategische Positionierung wichtig, weil eine sichere Rohstoffversorgung allein nicht genügt. Erst mit geeigneten Verarbeitungsverfahren können aus Graphitkonzentraten höherwertige Materialien für Batterie-, Industrie- und andere Spezialanwendungen entstehen. Die kanadische Förderung unterstützt Focus bei der Entwicklung entsprechender technologischer Fähigkeiten. Sie ist allerdings zweckgebunden, an förderfähige Ausgaben gekoppelt und nicht mit einer bereits vollständig finanzierten kommerziellen Produktionsanlage gleichzusetzen. Zusätzlich hat Focus im Oktober eine kombinierte Unterstützung von bis zu rund 1,93 Millionen CAD durch die kanadische Bundesregierung und die Provinz Québec für vorbereitende Infrastrukturarbeiten am Lac-Knife-Projekt bekannt gegeben. Damit werden sowohl die Rohstofferschließung als auch nachgelagerte Verarbeitungstechnologien vorangetrieben. Bis zu einer industriellen Produktion bleiben jedoch Genehmigungen, Finanzierung, technische Qualifizierung und weitere Projektentscheidungen erforderlich.

Warum der Graphitmarkt trotz strategischer Bedeutung unter Druck steht

Die geopolitische Bedeutung von Graphit bedeutet nicht automatisch steigende Preise oder höhere Aktienkurse. Der Markt ist weiterhin von intensivem Wettbewerb, bestehenden chinesischen Kapazitäten und der schwierigen Finanzierung neuer westlicher Projekte geprägt. Für Entwicklungsunternehmen kann die Zeit bis zur kommerziellen Produktion entsprechend lang und kapitalintensiv sein. Gerade deshalb rückt die Qualität des Ausgangsmaterials in den Mittelpunkt. Lac Knife verfügt laut der aktualisierten Machbarkeitsstudie von 2023 über rund 9,31 Millionen Tonnen wahrscheinliche Mineralreserven mit einem durchschnittlichen Graphitgehalt von 14,97 Prozent. Ein hoher Erzgehalt kann die erforderliche Aufbereitungsmenge je Einheit enthaltenen Graphits reduzieren. Zusammen mit den im Pilotmaßstab erreichten Konzentratqualitäten bietet das eine technische Grundlage, um unterschiedliche nachgelagerte Anwendungen zu prüfen. Ob daraus ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht, hängt allerdings auch von den Abbaukosten, der Verarbeitungsleistung, den Investitionen und der späteren Kundennachfrage ab.

Fazit

Volkswagen und BMW investieren in neue Batterie-Wertschöpfungsketten, während die Handelsruhe zwischen den USA und China vorerst nur bis Januar 2027 verlängert wurde. Die strukturelle Abhängigkeit bei der Graphitverarbeitung bleibt bestehen. Für Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) eröffnet das eine langfristige industrielle Chance: Das Unternehmen verfügt mit Lac Knife über eine hochgradige Naturgraphitlagerstätte, hat im Pilotmaßstab Konzentratqualitäten von bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff erreicht und prüft gemeinsam mit C4V einen nordamerikanischen Weg vom Rohstoff zum Batterieanodenmaterial. Staatliche Fördermittel unterstützen parallel die Entwicklung der Reinigungstechnologie. Noch fehlen die kommerzielle Qualifizierung und verbindliche Abnahmevereinbarungen. Sollte es Focus jedoch gelingen, die technischen Fortschritte in eine wirtschaftlich tragfähige Verarbeitungskette zu überführen, könnte das Unternehmen von der Suche nach zusätzlichen Graphitlieferanten außerhalb Chinas profitieren.

Quelle:

Volkswagen - Strategische Partnerschaft mit Gotion, 28.09.2026

https://www.volkswagen-group.com/de/pressemitteilungen/volkswagen-group-powerco-und-gotion-vertiefen-strategische-partnerschaft-20710

BMW - Serienstart im Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen, 01.10.2026

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0461032DE

Sinolytics - Handelsruhe zwischen den USA und China, 23.10.2026

https://sinolytics.de/global-business-news/blog/geolytics/us-china-trade-truce-busan-agreement-extension/

Chinesisches Handelsministerium - Handelsgespräche zwischen China und den USA, 28.09.2026

https://english.mofcom.gov.cn/News/SignificantNews/art/2026/art_c7903a2767d5475690e6e8d15839d817.html

US-Handelsbeauftragter - Vorschlag zur Aussetzung von Handelsmaßnahmen, 26.10.2026

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-10-26/html/2026-21755.htm

Internationale Energieagentur - Global Critical Minerals Outlook 2026

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/outlook

Focus Graphite - Mine-to-Anode-Absichtserklärung mit C4V, 26.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Focus Graphite - Pilotprogramm mit bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Fördervereinbarung über bis zu 14,1 Millionen CAD, 08.12.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

Focus Graphite - Staatliche Infrastrukturförderung für Lac Knife, 15.10.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-advances-lac-knife-toward-construction-readiness-with-up-to-c1-93-million-in-combined-government-infrastructure-support/

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