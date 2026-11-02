Für zwei der wertvollsten Marken der Welt schlägt in dieser Woche die Stunde der Wahrheit. Am Montagabend legt Apple Zahlen vor, erstmals unter dem neuen Vorstandschef John Ternus. Einen Tag später folgt Ferrari. Nach den Kursstürzen bei Alphabet und Amazon ist die Nervosität an der Wall Street groß. KGVs von über 30 verzeihen keine Enttäuschungen. Ganz anders ist die Situation bei Almonty Industries. Die Aktie des Wolframproduzenten hat sich seit September mehr als halbiert, obwohl die Nachrichtenlage kaum besser sein könnte: Die erste kommerzielle Lieferung der Sangdong-Mine in Südkorea ist verschifft, auch in Ruanda läuft der Export an. Mit einem KGV von 6,5 kostet die Aktie nur einen Bruchteil von Apple und Ferrari.
Enthaltene Werte: CA0203987072,US0378331005,NL0011585146Den vollständigen Artikel lesen ...
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