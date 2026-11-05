Aktuell präsentiert sich der globale Markt für Kernbrennstoffe äußerst robust: Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes erreichte der Preis für langfristige Lieferverträge Ende Oktober den Rekordwert von USD 96 pro Pfund, der Spotpreis lag bei USD 89,95. Befeuert wird dieser langanhaltende Zyklus laut Branchenanalysten durch ein chronisches Angebotsdefizit von rund 10.000 t pro Jahr und eine stark steigende Stromnachfrage durch den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Zusätzlich verknappt sich das Primärangebot, weil Kazatomprom, der staatliche Produzent Kasachstans, seine Förderung 2026 bewusst um rund 10 % gegenüber den genehmigten Mengen drosselt - die Marktlage reicht dem Konzern nach eigenen Angaben für eine volle Auslastung nicht aus. Trotz der positiven Ausgangslage für den Uranpreis befinden sich die Aktien der Minenbetreiber derzeit in einer tiefgreifenden Korrektur.
Enthaltene Werte: CA85422Q8487,US9168961038,CA13321L1085Den vollständigen Artikel lesen ...
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