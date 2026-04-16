Die Spannungen im Nahen Osten verschärfen sich spürbar und halten die globalen Finanzmärkte in Atem. Nach den massiven Gegenschlägen zwischen dem Iran und mehreren westlichen Militärkoalitionen sorgen neue Eskalationsszenarien für Unsicherheit bei Investoren. In solchen geopolitischen Ausnahmephasen gewinnt der Faktor Sicherheit wieder höchste Priorität und rückt klassische Schutzwerte wie Gold in den Vordergrund. Zwar zeigte sich das Edelmetall zuletzt volatil, doch bleibt die Preisentwicklung beeindruckend robust angesichts hoher Energiepreise und einer zunehmend nervösen Zinspolitik der Notenbanken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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