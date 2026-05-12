Der KI-Boom steht an einem Wendepunkt. In der ersten Phase floss das große Geld fast ausschließlich in Chips, Datenzentren und Rechenleistung. Nvidia Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422) dominierte den Markt, weil moderne KI ohne leistungsstarke GPUs schlicht nicht funktioniert. Jetzt dreht sich die Dynamik langsam weiter. Unternehmen investieren zunehmend in Software, Infrastruktur und spezialisierte Hardware, die KI tatsächlich im Alltag nutzbar macht. Genau dadurch öffnet sich für den Technologiesektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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