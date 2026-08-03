Quantencomputing erreicht eine entscheidende Entwicklungsphase. Lange wurde der Fortschritt vor allem an Qubit-Zahlen, Laborrekorden und theoretisch möglichen Anwendungen gemessen. Inzwischen verschiebt sich die Aufmerksamkeit auf eine praktischere Frage: Lassen sich die Ergebnisse zuverlässig überprüfen und wirtschaftlich nutzen? IBM hat dafür neue Verfahren vorgestellt, während Quantum-Pioniere wie IonQ, D-Wave Quantum und Rigetti Computing ihre Systeme zunehmend für kommerzielle Kunden öffnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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