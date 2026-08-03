Anzeige
Mehr »
Montag, 03.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker-Symbol: IBM
Tradegate
03.08.26 | 09:45
196,14 Euro
+1,07 % +2,08
Branche
Hardware
Aktienmarkt
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
195,82196,2609:46
195,82196,2609:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
D-WAVE QUANTUM
D-WAVE QUANTUM INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
D-WAVE QUANTUM INC16,125+2,97 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION196,14+1,07 %
IONQ INC32,225+2,01 %
QUANTUMCORE LTD1,540+7,84 %
RIGETTI COMPUTING INC13,300+2,75 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.