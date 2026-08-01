IBM macht Quantenberechnungen erstmals besser überprüfbar und investiert Milliarden in die Technologie. Doch schwache Mainframe-Umsätze und eine gesenkte Prognose überschatten den Fortschritt. Quantencomputer sollen Probleme lösen, an denen klassische Systeme scheitern. Doch wie lässt sich prüfen, ob ihre Ergebnisse tatsächlich korrekt sind? International Business Machines (IBM) und mehrere Forschungspartner haben dafür neue Methoden vorgestellt. Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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