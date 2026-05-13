Der DAX hat am Dienstag weitere Verluste einstecken müssen. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 1,6 Prozent bei 23.954,93 Zählern. Der Start in den Mittwoch sieht allerdings wieder freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,6 Prozent höher auf 24.089 Zähler.Im Iran gibt es derweil keine Fortschritte. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass die Waffenruhe mit dem Iran nur noch am seidenen Faden hänge. Heute startet Trump derweil seinen China-Besuch, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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